ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দ্বিপাক্ষিক বৈঠক
ব্ৰিকছ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে পুটিনে শুকুৰবাৰে পুৱা তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে নতুন দিল্লীত অৱতৰণ কৰে ।
By PTI
Published : September 11, 2026 at 5:26 PM IST
নতুন দিল্লী : প্ৰধান মন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ মাজত শুকুৰবাৰে দিল্লীত এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । এই বৈঠকত ২০৩০ চনৰ ভিতৰত বাৰ্ষিক দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ১০০ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰলৈ বৃদ্ধি কৰা আৰু প্ৰতিৰক্ষা, শক্তি আৰু জটিল খনিজ পদাৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা অধিক শক্তিশালী কৰাত মনোনিবেশ কৰা বিষয়ত আলোচনা কৰা হয় ।
উল্লেখ্য যে ব্ৰিকছ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে পুটিনে শুকুৰবাৰে পুৱা তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে নতুন দিল্লীত অৱতৰণ কৰে । ইতিমধ্যে শক্তিশালী হৈ থকা প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতা সম্প্ৰসাৰণৰ ক্ষেত্ৰতো দুয়োগৰাকী নেতাই গভীৰভাৱে চেষ্টা চলাব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
ক্ৰেমলিনৰ মুখপাত্ৰ ডিমিট্ৰি পেস্ক'ভে মঙলবাৰে কয় যে দুয়োপক্ষই ব্ৰহ্মছ ক্ষেপণাস্ত্ৰ উন্নীতকৰণৰ বিষয়েও অন্বেষণ কৰি আছে আৰু মস্কোৱে নিজৰ বাকী থকা এছ-৪০০ ছিষ্টেম ডেলিভাৰী পূৰণ কৰিবলৈ আৰু সুখয়-৫৭ যুঁজাৰু বিমানৰ প্ৰস্তাৱিত যোগানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈ আছে ।
ৰাছিয়াৰ বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে দুয়োখন দেশৰ মাজত শক্তিৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় হৈ আছে আৰু ভাৰতৰ নতুন অসামৰিক পাৰমাণৱিক ৰিয়েক্টৰ স্থাপনৰ পৰিকল্পনাৰ বাবে দুয়োপক্ষই আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰাৰ দিশত দৃষ্টি ৰাখিছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে যোৱা সপ্তাহত বিস্কেকত অনুষ্ঠিত এছচিঅ’ শীৰ্ষ সন্মিলনত পাৰ্শ্বীয় বৈঠকত মোদী আৰু পুটিনৰ সাক্ষাৎ হৈছিল । তাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সংঘাতৰ তাৎক্ষণিক অন্ত পেলাবলৈ আহ্বান জনাইছিল আৰু ৰাছিয়াৰ নেতাগৰাকীক 'অন্তহীন যুদ্ধক অন্ত পেলাবলৈ' আহ্বান জনাইছিল ।
ইউক্ৰেইনৰ সংঘাত আৰু শান্তিৰ ৰোডমেপ তেওঁলোকৰ আগন্তুক আলোচনাত বিশেষভাৱে দেখা পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
বিগত কেইদিনমানৰ পৰা এই সংঘাত সমাধানৰ উপায় বিচাৰি ট্ৰাম্প প্ৰশাসনকে ধৰি পুনৰ নতুন প্ৰচেষ্টা চলাইছে ।
মোদী-পুটিনৰ আলোচনাৰ পূৰ্বে সূত্ৰসমূহে জনোৱা মতে, ২০৩০ চনৰ ভিতৰত দুয়োপক্ষই ১০০ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ অভিলাষী বাণিজ্যিক লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব ।
ৰাছিয়াৰ সৈতে ঔদ্যোগিক সহযোগিতা সম্প্ৰসাৰণ, ৰে'ল খণ্ড আৰু সুৰংগ, তীখাৰ মূল্য শৃংখলৰ বিকাশ আৰু ভাৰতীয় ৰপ্তানিকাৰকসকলৰ বাবে ৰাছিয়াৰ বজাৰত প্ৰৱেশ বিস্তৃত কৰা আদিয়েও এই আলোচনাত স্থান পাব বুলি তেওঁলোকে কয় ।
ইন্ধনচক্ৰ আৰু জীৱনচক্ৰৰ সমৰ্থনকে ধৰি নাগৰিক পাৰমাণৱিক সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো দুয়োগৰাকী নেতাই আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । ৰাছিয়ালৈ ভাৰতীয় দক্ষ শ্ৰমিকৰ গতিশীলতা বৃদ্ধি আৰু জটিল খনিজ পদাৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতাৰ বিষয়েও আলোচনা হ’ব বুলি সূত্ৰসমূহে প্ৰকাশ কৰিছে ।