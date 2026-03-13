ETV Bharat / bharat

গেছ চিলিণ্ডাৰ সন্দৰ্ভত অনাহকত আতংক নিবিয়পাব; প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ সকীয়নি

মোদীয়ে কয় যে বিশ্বৰ জটিল সংকটৰ মাজতো বিশ্ব নেতা আৰু বিশেষজ্ঞসকলে ভাৰতৰ ফালে বহু আশাৰে চাই থাকে । যাৰ ফলত ভাৰতৰ দায়িত্বও বৃদ্ধি পায় ।

PM Moodi
এন এক্স টি সন্মিলনত ভাষণৰত অৱস্থাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 13, 2026 at 12:32 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ভাৰতত লিকুইফাইড পেট্ৰ'লিয়াম গেছৰ (এল পি জি) পৰিস্থিতিৰ ওপৰত 'অপ্ৰয়োজনীয় আতংক সৃষ্টি' কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাসকলৰ প্ৰতি কঠোৰ সকীয়নি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ । এই বিষয়টোত যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি তেওঁ কয় যে তেওঁলোকে কেৱল জনসাধাৰণৰ সন্মুখত নিজকে উন্মোচিত কৰাই নহয়, দেশখনকো আঘাত দিছে ।

বৃহস্পতিবাৰে নতুন দিল্লীত এন এক্স টি শীৰ্ষ সন্মিলনত (NXT Summit) ভাষণ দি মোদীয়ে কয় যে পশ্চিম এছিয়াত চলি থকা সংঘাতৰ বাবে কোনো ৰাষ্ট্ৰ প্ৰভাৱিত নোহোৱাকৈ থকা নাই । কিন্তু ভাৰতে এই প্ৰত্যাহ্বানৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আৰু শক্তি সুৰক্ষাক নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ বাবে সকলো প্ৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছে ।

তেওঁ লগতে কয় যে একাংশ লোকে বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ সুযোগ লৈ কিছুমান বিশেষ সামগ্ৰী ক’লা বজাৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । এনে অসাধু চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলিও তেওঁ সকীয়াই দিয়ে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "এনে সময়ত ক’লা বজাৰ কৰা আৰু অবৈধ মজুত বন্ধ কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক নিৰীক্ষণ তীব্ৰতৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনালো ৷" আনহাতে, এল পি জি বিষয় সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এল পি জিক লৈ বৰ্তমান বহু আলোচনা চলি আছে আৰু কিছুমান ব্যক্তিয়ে অনাহকতে আতংক বিয়পাই আছে ।

"এই মুহূৰ্তত মই কোনো ৰাজনৈতিক বক্তব্য দিব বিচৰা নাই । যিসকলে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে তেওঁলোকে কেৱল নিজৰ উদ্দেশ্য জনসাধাৰণৰ আগত উদঙাই দিয়াই নহয়, দেশৰো ক্ষতি কৰিছে ।" প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে চৰকাৰে একাধিক দিশত সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰি আছে আৰু বিগত কিছুদিনত তেওঁ কেইবাখনো দেশৰ নেতাৰ সৈতে পশ্চিম এছিয়াৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে কথা পাতিছে ।

"যোগান শৃংখলত থকা বাধাসমূহ দূৰ কৰাৰ বাবে আমি নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা চলাই আছো" বুলিও উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয়, "দেশৰ কৃষক আৰু নাগৰিকসকলক বিশ্বজনীন প্ৰত্যাহ্বানৰ বোজাৰ পৰা যাতে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পৰা যায় তাৰবাবে চৰকাৰে সকলো পদক্ষেপ নিশ্চিত কৰিছে ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাতৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা বৰ্তমানৰ সংকটৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাত সকলোৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে, সেয়া ৰাজনৈতিক দলেই হওক, সংবাদ মাধ্যমেই হওক, যুৱক-যুৱতী হওক, চহৰ বা গাঁও হওক ।

তেওঁ কয় যে সকলোৱে ভালদৰে জানে যে শেহতীয়া বছৰবোৰত মানুহে দেখাৰ দৰে বিশ্বৰ পৰিস্থিতি হঠাতে সলনি হ’ব পাৰে, সেয়া কোভিড-১৯ মহামাৰীৰ আৰম্ভণিয়েই হওক, ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ সংকট হওক আৰু এতিয়া ঘৰৰ ওচৰৰ এক বৃহৎ সংঘাতৰ তীব্ৰতা বৃদ্ধি পোৱাই হওক ।

মোদীয়ে কয়, "এই যুদ্ধই বিশ্বক এক উল্লেখযোগ্য শক্তি সংকটৰ মাজলৈ লৈ গৈছে । এনে প্ৰত্যাহ্বানমূলক সময়ত আমাৰ সঁহাৰি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । কঠিন সময়ে যিকোনো দেশৰ বাবে পৰীক্ষা হিচাপে কাম কৰে । আমি এই পৰিস্থিতিসমূহ ধৈৰ্য আৰু শান্তিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাৰে মোকাবিলা কৰিব লাগিব ।" তেওঁ লগতে কয় যে বিশ্বৰ বহু সংকটৰ মাজতো বিশ্বৰ নেতা আৰু বিশেষজ্ঞসকলে ভাৰতৰ প্ৰতি অতি আশাৰে চাই থাকে, যিয়ে ভাৰতৰ দায়িত্বও বৃদ্ধি কৰে ।

মোদীয়ে কয়, "সমগ্ৰ বিশ্বই আজি জানে যে যদি আপুনি যদি ভৱিষ্যতৰ অংশ হ’ব বিচাৰে তেন্তে ভাৰতৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিব লাগিব আৰু ভাৰতত থাকিব লাগিব ।" মোদীয়ে কয় । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে লক্ষ্যও এটা, গন্তব্যস্থানো এটা আৰু সেয়া হ’ল উন্নত ভাৰত । দেশখন কেৱল আগবাঢ়ি যোৱাই নহয়, ই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈও আগবাঢ়িছে ।

বিশ্বই এক কঠিন পৰ্যায়ৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে যদিও ভাৰত দ্ৰুত আৰু স্থিৰ গতিৰে আগবাঢ়িছে বুলিও তেওঁ কয় । মোদীয়ে কয়, "বিশ্বৰ কেইবাজনো নেতাই কৈছে যে ভাৰত সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে মাধ্যাকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে ।"

তেওঁ কয় যে শেহতীয়া বছৰবোৰত ভাৰতে শক্তি খণ্ডত দেশখনক স্বাৱলম্বী কৰাৰ বাবে এক সামগ্ৰিক পন্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু পেট্ৰ'লিয়ামৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰিবলৈ চৰকাৰে ইথানল আৰু জৈৱ ইন্ধনৰ ওপৰত অতি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।

"২০১৪ চনৰ পূৰ্বে দেশৰ ইথানল মিশ্ৰণৰ ক্ষমতা মাত্ৰ প্ৰায় ১-১.৫ শতাংশহে আছিল । আজি আমি পেট্ৰ’লত প্ৰায় ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্ৰণ সাধন কৰিছো । এই ব্যৱস্থাসমূহ আমি কাৰ্যকৰী নকৰিলে আমি আন দেশৰ পৰা অতিৰিক্ত ১৮ কোটি বেৰেল তেল আমদানি কৰিবলৈ বাধ্য হ’লোঁহেঁতেন ।” মোদীয়ে কয় ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে ভাৰতে সামৰ্থ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে । ২০১৪ চনৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ কৌশলগত পেট্ৰ'লিয়াম ভাণ্ডাৰ আৰু সংকটৰ সময়ত ব্যৱহাৰৰ বাবে মজুত কৰা খাৰুৱা তেলৰ পৰিমাণ অতি ন্যূনতম আছিল বুলি উল্লেখ কৰি মোদীয়ে কয়, “আজি আমি ৫০ লাখ টনতকৈও অধিক কৌশলগত পেট্ৰ'লিয়াম মজুত ভঁৰাল স্থাপন কৰিছো ।”

মোদীয়ে লগতে কয় যে ২০১৪ চনলৈকে দেশত মাত্ৰ ১৪ কোটি এল পি জি সংযোগ আছিল, যিটো দুগুণতকৈও অধিক বৃদ্ধি পাই বৰ্তমান ৩৩ কোটি হৈছে । বিগত দশকত চৰকাৰে এল পি জি বটলিং ক্ষমতা দুগুণ বৃদ্ধি কৰাৰ বিপৰীতে বিতৰণ কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা ১৩ হাজাৰৰ পৰা ২৫ হাজাৰলৈ বৃদ্ধি পাইছে বুলিও তেওঁ কয় ।

"২০১৪ চনত দেশত মাত্ৰ কেইটামান এল এন জি টাৰ্মিনেল আছিল; এতিয়া এই সংখ্যাও দুগুণ হৈছে । ইয়াৰ উপৰি গেছ পাইপলাইন নেটৱৰ্কৰ দৈৰ্ঘ্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । ২০১৪ চনত প্ৰায় ৩,৫০০ কিলোমিটাৰৰ পৰা বৰ্তমান ১০,০০০ কিলোমিটাৰৰ ওপৰলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।" প্ৰায় ৬০ শতাংশ এল পি জি অন্য দেশৰ পৰা আমদানি কৰা হয় বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ এইদৰে কয় ।

তেওঁ লগতে কয়, "১৪০ কোটি ভাৰতীয়ৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ আস্থা আছে যে ঠিক কোভিড কালৰ দৰেই আমি এই সংকটো অতিক্ৰম কৰিম ।" লগতে কয়, "আমাৰ সংকল্প স্পষ্ট- বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যুদ্ধৰ বাবে নাগৰিকে কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা উচিত নহয় ।”

“আজিৰ ভাৰত কেৱল অগ্ৰগতি নহয়, সমগ্ৰ দেশতে অত্যাধুনিক আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি তোলাৰ লগে লগে ই নিজকে সম্পূৰ্ণ নতুন স্তৰলৈ উন্নীত কৰিছে, যি অত্যাধুনিক ডিজিটেল ব্যৱস্থাৰ দিশত আগবাঢ়িছে ।" প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় ।

তেওঁ লগতে কয়, "ইউ পি আয়ে ডিজিটেল পেমেণ্টক নতুন যুগলৈ আগুৱাই লৈ গৈছে, ভাৰতক বাস্তৱ সময়ৰ ডিজিটেল লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ আগশাৰীৰ দেশ হিচাপে স্থান দিছে । আজি ভাৰতে বাস্তৱ সময়ৰ ডিজিটেল পেমেণ্টৰ (real-time digital transactions) বাবে আটাইতকৈ দ্ৰুতগতিত বিকশিত দেশ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে ।"

লগতে পঢ়ক :'ভাৰতীয়ৰ সুৰক্ষা, ইন্ধন পৰিবহণৰ ওপৰত অগ্ৰাধিকাৰ': ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বাৰ্তালাপ
লগতে পঢ়ক :ইৰাণ যুদ্ধ : ভাৰতৰ কৌশলগত ভাৰসাম্যৰ পৰীক্ষা

TAGGED:

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
ইৰাণ যুদ্ধ
এল পি জি সংকট
ইটিভি ভাৰত অসম
গেছ চিলিণ্ডাৰ সংকট

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.