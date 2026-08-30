ETV Bharat / bharat

মন কী বাত : ড্ৰাগছমুক্ত ভাৰতৰ লক্ষ্যত কাম কৰিবলৈ দেশবাসীক আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ

মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ড্ৰাগছমুক্ত ভাৰতৰ বাৰ্তা অসমৰ যুৱসমাজৰ বাবেও প্ৰেৰণ কৰে।

PM Modi
মন কী বাত : ড্ৰাগছ মুক্ত ভাৰতৰ লক্ষ্যত কাম কৰিবলৈ দেশবাসীক আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 30, 2026 at 1:41 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : 'ড্ৰাগছমুক্ত যুৱক-উন্নত ভাৰত' অভিযানৰ ওপৰত পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জোৰ দিছে । আগষ্ট মাহৰ অন্তিমটো দেওবাৰে 'মন কী বাত' অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে তেওঁ দেশবাসীক ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সজাগ হ'বলৈ পুনৰ এবাৰ আহ্বান জনায় । দেশৰ নাগৰিক বিশেষকৈ যুৱক-যুৱতী আৰু কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰসকলকো ড্ৰাগছমুক্ত ভাৰত অভিযানত অৰিহণা যোগাবলৈ আহ্বান জনায় ।

তেওঁ কয়, "লক্ষ্য স্পষ্ট: ড্ৰাগছমুক্ত যুৱক, ড্ৰাগছমুক্ত ভাৰত । বহু লোক, বিশেষকৈ যুৱক-যুৱতীসকল ইয়াৰ এটা ডাঙৰ অংশ হৈ পৰিছে । ভাৰতৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ স্বাস্থ্য, সুখ, উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ বাবে এয়াই আমাৰ সামূহিক সংকল্প ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ড্ৰাগছৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে কাম কৰা আৰু নিচাৰ সৈতে যুঁজি থকা লোকসকলক সহায় কৰাসকলক প্ৰশংসা কৰে । ড্ৰাগছমুক্ত জীৱনৰ বাৰ্তা প্ৰচাৰৰ বাবে সৃষ্টিশীল উপায় উলিয়াবলৈও তেওঁ নাগৰিকসকলক আহ্বান জনায় ।

তেওঁ কয়, "আমাৰ যুৱ সংগীতজ্ঞসকলে এনে এটা গীত বনাব পাৰিবনে য'ত ড্ৰাগছমুক্ত জীৱনৰ বাৰ্তা থাকিব ?" ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু নাট্যগোষ্ঠীসমূহক ড্ৰাগছৰ বিপদ আৰু নিচা দূৰ কৰাৰ উপায়সমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি নাটক লিখিবলৈও উৎসাহিত কৰে ।

তেওঁ লগতে পি এম স্ব-নিধি আঁচনিৰ অধীনত মহিলাসকলৰ ৪৬ শতাংশ হিতাধিকাৰী আঁচনি, ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস আৰু 'লোকেল ফৰ ভোকেল' পদক্ষেপৰ বিষয়েও আলোকপাত কৰে ।

দেশৰ ইতিহাসক অধিক সুলভ আৰু আকৰ্ষণীয় কৰি তোলাৰ বাবে মুম্বাইস্থিত কৃষ্ণ ছেশ্বাদ্ৰীৰ পদক্ষেপ, ভাৰতৰ ইণ্টাৰেক্টিভ হিষ্ট'ৰিকেল এটলাছৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে । মাহেকীয়া ৰেডিঅ' অনুষ্ঠান মন কী বাতৰ ১৩৭ সংখ্যক খণ্ডত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ছেশ্বাদ্ৰীৰ উদ্যোগ 'ভাৰতৰাজ্য'ৰ ওপৰত ভাষণ দি কয়, "আপুনি এই ৱেবছাইটলৈ যাওক, যিকোনো এটা বছৰ বাছি লওক আৰু আপুনি জানিব পাৰিব যে সেই সময়ত ভাৰতৰ কোনটো অংশত কোনে শাসন কৰিছিল । এই কামটো কৰিছে মুম্বাইৰ কৃষ্ণ ছেশ্বাদ্ৰীয়ে ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে অশ্বাধ একাদশী উপলক্ষে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ছেশ্বাদ্ৰীৰ এই পদক্ষেপৰ সন্মুখীন হৈ এই ধাৰণাটো আকৰ্ষণীয় বুলি বিবেচনা কৰিছে । এই ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এটা বিশেষ বছৰ বাছি ল'ব পাৰে আৰু সেই সময়ছোৱাত ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা শাসক আৰু ৰাজ্যসমূহৰ বিষয়ে জানিব পাৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ছেশ্বাদ্ৰীৰ এই প্ৰচেষ্টাক প্ৰশংসা কৰি কয় যে তেওঁৰ এই প্ৰচেষ্টা কেৱল ইতিহাসৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবেই উপকাৰী হোৱা নাই, ই আমাক ইতিহাস শিকিবলৈও সহায় কৰিব ।

ভাৰতীয় উপমহাদেশৰ জটিল ভূ-ৰাজনৈতিক ইতিহাসক আকৰ্ষণীয় আৰু সুলভ কৰি তুলিবলৈ ডিজাইন কৰা এই ৱেবছাইটটোৱে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক একাধিক শতিকাৰ গাঁথনিগত আৰু ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ মাজেৰে হাজাৰৰো অধিক জিলাৰ মাজেৰে নিৰৱচ্ছিন্ন যাত্ৰাত জানিব পাৰি ।

ৱেবছাইটটোত তেৰ শতিকাৰ - ৭০০ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে - এটা বিশেষ স্লাইডাৰ আছে যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক যিকোনো নিৰ্দিষ্ট বছৰ ক্লিক কৰি স্থানান্তৰিত সীমা আৰু ভূখণ্ডৰ সম্প্ৰসাৰণসমূহ বাস্তৱ সময়ত অনুসৰণ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে । সাধাৰণ মানচিত্ৰৰ পৰিৱৰ্তে কাষ্টম ডাটাবেছে মাইক্ৰ'-স্তৰত কোনে ক্ষমতা দখল কৰিছিল সেইটো সঠিকভাৱে উল্লেখ কৰে । মোগল সাম্ৰাজ্য, মাৰাঠা সাম্ৰাজ্য আৰু আঞ্চলিক ৰাজকীয় ৰাষ্ট্ৰসমূহকে ধৰি ই বিশিষ্ট শাসন ব্যৱস্থাসমূহৰ মাজৰ পৰিৱৰ্তনশীল সীমা দেখুৱাই ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লগতে কয়, "এই মাহটোত 'ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস', 'ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন'ৰ বৰ্ষপূৰ্তি আৰু 'বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিৱস'ৰ বাবে বিশেষ । স্বাধীনতা দিৱস আৰু 'ৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ দিৱস'ৰ দৰে অনুষ্ঠানে প্ৰতিজন নাগৰিকক গৌৰৱেৰে ওপচাই তুলিছে-এই আৱেগক 'হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা' অভিযানে আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে ।"

তেওঁ লগতে কয় যে ইফালে 'বন্দে মাতৰম'ৰ ১৫০ বছৰীয়া জয়ন্তীয়ে এই বছৰটোক আৰু অধিক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কৰি তুলিছে । 'সূৰ্যপথ ত্ৰিৰংগা' পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে ৮ কোটিৰো অধিক 'ত্ৰিৰংগা ছেলফি' আপলোড কৰা হৈছে । তেওঁ কয়, "পি এম স্ব-নিধি আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ ভিতৰত মহিলাৰ সংখ্যা প্ৰায় ৪৬ শতাংশ; ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল সমগ্ৰ দেশতে প্ৰায় ৩৫ লাখ মহিলাই এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে নিজৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে । গাজিয়াবাদৰ ববিতা শৰ্মা ইয়াৰ এক উৎকৃষ্ট উদাহৰণ । আগতে তেওঁৰ পূজাৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা এখন সৰু বিপণি চলাইছিল আৰু তেওঁ পি এম স্ব-নিধিৰ জৰিয়তে আৰ্থিক সাহায্য লাভ কৰিছিল ।"

তেওঁ কয়, "বেংগালুৰুৰ টি.এছ. নিংগাম্মাৰ আদৰ্শও অতি প্ৰেৰণাদায়ক । তেওঁৰ আৰু তেওঁৰ স্বামীয়ে একেলগে এখন সৰু ইডলী আৰু দোছাৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল যদিও ইয়াক সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ তেওঁলোকক মূলধনৰ প্ৰয়োজন আছিল । পি এম স্ব-নিধিৰ পৰা তেওঁলোক লাভান্বিত হয় ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "যেতিয়া পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা প্ৰতিজন নাগৰিকৰ বাবে ব্যক্তিগত প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ পৰে, তেতিয়া ইয়াৰ প্ৰভাৱ কেৱল চৌপাশ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাত সীমাবদ্ধ নাথাকে-ই সমগ্ৰ অঞ্চলক পৰিচয় হৈ পৰে । এইবাৰৰ অমৰনাথ যাত্ৰাৰ সময়ত আমি পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা আৰু জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণৰ প্ৰেৰণাদায়ক উদাহৰণ প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ, য'ত হাজাৰ হাজাৰ অনাময় কৰ্মীয়ে প্ৰত্যাহ্বানমূলক পথত দিনে-নিশাই সেৱা আগবঢ়াইছিল ।"

৪০০ মেট্ৰিক টনতকৈ অধিক আৱৰ্জনা সংগ্ৰহ কৰি নিষ্কাশন কৰা হয় আৰু তীৰ্থযাত্ৰীসকলে এই প্ৰচেষ্টাত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰে । ১৬ হাজাৰতকৈ অধিক লোকে পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ বাবে কাম কৰিছিল আৰু ১০ হাজাৰৰো অধিক লোকে 'দায়িত্বশীল যাত্ৰী'ৰ প্ৰমাণপত্ৰ লাভ কৰিছিল ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "আমাৰ যুৱতীসকলৰ সপোন পৃথিৱীৰ পৰা মহাকাশলৈ দেখিছে । আমি অতি গৌৰৱান্বিত যে ভাৰতে 'মিছন শক্তিছাট'ৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ বিশ্বৰ হাজাৰ হাজাৰ উচ্চাকাংক্ষী যুৱতীক একত্ৰিত কৰিছে । এই উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপে ১০৮ খন দেশৰ ১২ হাজাৰ মহিলা ছাত্ৰীক উপগ্ৰহ প্ৰযুক্তি আয়ত্ত কৰাৰ লগতে মহাকাশ উদ্ভাৱনৰ ক্ষেত্ৰত নতুন মাইলৰ খুঁটি লাভ কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিছে ।"

তেওঁ কয়, "আমাৰ উৎসৱ আৰু উদযাপনসমূহে আমাক আমাৰ পৰম্পৰাৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিয়ে আৰু একত্ৰিত হোৱাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰে । অনাগত দিনত আমি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎসৱ পালন কৰিম । জন্মাষ্টমী ৪ ছেপ্টেম্বৰত আৰু আমি এই মাহত বিশ্বকৰ্মা পূজাও পালন কৰিম । এই সময়ত আমি আমাৰ স্থানীয় শিল্পী আৰু সহযোগীসকলক সন্মান জনোৱা উচিত ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "এই উৎসৱৰ বতৰত মই 'ভোকেল ফৰ লোকেল' হ'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ । এইটো কেৱল মাটিৰ চাকি কিনিব লাগে । আমি আমাৰ ঘৰৰ বাবে যিকোনো বস্তু ক্ৰয় কৰোঁ আমি নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে ইয়াক ভাৰতত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, কাৰণ ভাৰতীয় সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথ নিহিত হৈ আছে আৰু এই বাৰ্তা যিমান পাৰি সিমান লোকৰ মাজলৈ প্ৰেৰণ কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব ।"

উল্লেখ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই মন কী বাত অনুষ্ঠান দেশজুৰি বিভিন্ন স্থানত আয়োজন কৰা হৈছে । য'ত বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি লোকসকলে শুনিছে । ওড়িশাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন চৰণ মাঝিয়ে ভুৱনেশ্বৰত মন কী বাতৰ ১৩৭ সংখ্যক খণ্ড শুনে । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও গুৱাহাটীত এই অনুষ্ঠানটো শুনে । আনহাতে গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ পেটেলে আহমেদাবাদত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণ শুনে ।

মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ অন্তত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ড্ৰাগছমুক্ত ভাৰতৰ বাৰ্তা অসমৰ যুৱসমাজৰ বাবেও প্ৰেৰণ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :

চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উজবেকিস্তান, কিৰ্গিস্তান ভ্ৰমণলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী

TAGGED:

মন কী বাত
নৰেন্দ্ৰ মোদী
ড্ৰাগছমুক্ত ভাৰত
ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস
MANN KI BAAT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.