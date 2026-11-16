ETV Bharat / bharat

আছিয়ান শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ফিলিপাইনছলৈ ৰাওনা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী

এই ভ্ৰমণৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ দেশসমূহৰ সৈতে ভাৰতৰ কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব শক্তিশালী কৰা আৰু ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰা ৷

pm modi philippines visit
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (IANS)
author img

By ANI

Published : November 16, 2026 at 8:52 AM IST

|

Updated : November 16, 2026 at 10:22 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সোমবাৰে ফিলিপাইনছলৈ ৰাওনা হয় ৷ এই সময়ছোৱাত তেওঁ ২৩ সংখ্যক আছিয়ান-ভাৰত সন্মিলন আৰু ২১ সংখ্যক পূব এছিয়া সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷ এই ভ্ৰমণৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ দেশসমূহৰ সৈতে ভাৰতৰ কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব শক্তিশালী কৰা আৰু ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰা ৷

যাত্ৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ১৭ নৱেম্বৰত মেনিলাত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই দুখন বৃহৎ আঞ্চলিক সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ফিলিপাইনছত ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ক সাক্ষাৎ কৰাৰ কথা ব্যক্ত কৰে ৷

এক্সৰ এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আজি আৰু কাইলৈ ​​মই ফিলিপাইনছৰ মেনিলাত থাকিম, য'ত মই ২৩ সংখ্যক আছিয়ান-ভাৰত শীৰ্ষ সন্মিলন আৰু ২১ সংখ্যক পূব এছিয়া শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিম ৷ ভাৰতে আছিয়ান দেশসমূহৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বক অতি গুৰুত্ব দিয়ে ৷ মই ফিলিপাইনছৰ ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰিবলৈ আগ্ৰহী ৷"

বিদায়ৰ সময়ত জাৰি কৰা এক বিবৃতিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে উল্লেখ কৰে যে এই ভ্ৰমণ ফিলিপাইনছৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ফাৰ্ডিনাণ্ড আৰ মাৰ্কছ জুনিয়ৰৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে ৷ তেওঁ ভাৰতৰ বৈদেশিক নীতিৰ অগ্ৰাধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত আছিয়ানৰ কেন্দ্ৰীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷

তেওঁ কয়, "আছিয়ান দেশসমূহৰ সৈতে আমাৰ সম্পৰ্ক ভাৰতৰ এক্ট ইষ্ট পলিচিৰ মূলতে আছে আৰু আমাৰ মহাসাগৰৰ দৃষ্টিভংগীতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ৷ শতিকা পুৰণি সাংস্কৃতিক আৰু সভ্যতামূলক আদান-প্ৰদানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ সম্পৰ্ক এতিয়া বাণিজ্য, সংযোগ, সামুদ্ৰিক নিৰাপত্তা, প্ৰযুক্তি আৰু জনসাধাৰণৰ সম্পৰ্কক সামৰি লোৱা এক শক্তিশালী অংশীদাৰিত্বলৈ বিকশিত হৈছে ৷"

আছিয়ান-ভাৰত শীৰ্ষ সন্মিলনৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে তেওঁ অন্যান্য নেতাসকলৰ সৈতে ব্যাপক কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব শক্তিশালী কৰাৰ লগতে উন্নয়ন, সংযোগ, আৰু সমৃদ্ধিৰ ভাগ-বতৰা লক্ষ্যসমূহ আগুৱাই নিয়াৰ বাবে কাম কৰিবলৈ আগ্ৰহী ৷

পূব এছিয়া সন্মিলনৰ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে এই মঞ্চই আঞ্চলিক আৰু বিশ্বজনীন প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ লগতে ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত শান্তি, স্থিতিশীলতা, আৰু সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সুযোগ প্ৰদান কৰে ৷

ফিলিপাইনছে ৪৯ সংখ্যক আছিয়ান শীৰ্ষ সন্মিলন আৰু অন্যান্য আনুষংগিক সন্মিলন ‘ভৱিষ্যতৰ নেভিগেটিং’ শীৰ্ষক সন্মিলন আয়োজন কৰাৰ সময়তে এই ভ্ৰমণ কৰা হৈছে ৷ এই আলোচনাত আঞ্চলিক নিৰাপত্তা, সামুদ্ৰিক বিবাদ, অৰ্থনৈতিক সহযোগিতাৰ দৰে বিষয়সমূহে বিশেষভাৱে স্থান লাভ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷

ভাৰতে সামুদ্ৰিক সুৰক্ষা সহযোগিতা আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে আছিয়ান দেশসমূহৰ সৈতে অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক গভীৰ কৰাত গুৰুত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ আছিয়ান-ভাৰত সামগ্রী বাণিজ্য চুক্তি (আইটিগা)ৰ চলি থকা পৰ্যালোচনা আন এক গুৰুত্বপূর্ণ বিষয় ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ১৭ নৱেম্বৰত দুখন শীৰ্ষ সন্মিলনত আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি মাৰ্কছে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷ তেওঁ লগতে ভাৰতীয় প্ৰব্ৰজনকাৰীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, “মই নিশ্চিত যে এই ভ্ৰমণে আছিয়ানৰ সৈতে ভাৰতৰ অংশীদাৰিত্বত নতুন শক্তিৰ প্ৰৱেশ ঘটাব আৰু শান্তিপূৰ্ণ, সমৃদ্ধিশালী আৰু শক্তিশালী ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ প্ৰতি আমাৰ সামূহিক দায়বদ্ধতাক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব ৷”

লগতে পঢ়ক : উন্নত ভাৰত গঢ়িবলৈ কৃষিৰ আধুনিকীকৰণ আৰু কৃষকৰ সৱলীকৰণ অতি প্ৰয়োজনীয় : প্ৰধানমন্ত্ৰী

Last Updated : November 16, 2026 at 10:22 AM IST

TAGGED:

PM MODI PHILIPPINES VISIT
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ফিলিপাইনছ ভ্ৰমণ
২৩ সংখ্যক আছিয়ান ভাৰত সন্মিলন
২১ সংখ্যক পূব এছিয়া সন্মিলন

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.