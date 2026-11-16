আছিয়ান শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ফিলিপাইনছলৈ ৰাওনা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
এই ভ্ৰমণৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ দেশসমূহৰ সৈতে ভাৰতৰ কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব শক্তিশালী কৰা আৰু ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰা ৷
By ANI
Published : November 16, 2026 at 8:52 AM IST|
Updated : November 16, 2026 at 10:22 AM IST
নতুন দিল্লী : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সোমবাৰে ফিলিপাইনছলৈ ৰাওনা হয় ৷ এই সময়ছোৱাত তেওঁ ২৩ সংখ্যক আছিয়ান-ভাৰত সন্মিলন আৰু ২১ সংখ্যক পূব এছিয়া সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷ এই ভ্ৰমণৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ দেশসমূহৰ সৈতে ভাৰতৰ কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব শক্তিশালী কৰা আৰু ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰা ৷
যাত্ৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ১৭ নৱেম্বৰত মেনিলাত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই দুখন বৃহৎ আঞ্চলিক সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ফিলিপাইনছত ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ক সাক্ষাৎ কৰাৰ কথা ব্যক্ত কৰে ৷
PM Modi set to visit Manila for high-stake ASEAN Summit as world leaders converge to shape Indo-Pacific's security, economic future Read @ANI story | https://t.co/cuI5jOKd3d #AseanSummit #EastAsiaSummit https://t.co/iYBEAd6XpO— ANI Digital (@ani_digital) November 16, 2026
এক্সৰ এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আজি আৰু কাইলৈ মই ফিলিপাইনছৰ মেনিলাত থাকিম, য'ত মই ২৩ সংখ্যক আছিয়ান-ভাৰত শীৰ্ষ সন্মিলন আৰু ২১ সংখ্যক পূব এছিয়া শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিম ৷ ভাৰতে আছিয়ান দেশসমূহৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বক অতি গুৰুত্ব দিয়ে ৷ মই ফিলিপাইনছৰ ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰিবলৈ আগ্ৰহী ৷"
বিদায়ৰ সময়ত জাৰি কৰা এক বিবৃতিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে উল্লেখ কৰে যে এই ভ্ৰমণ ফিলিপাইনছৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ফাৰ্ডিনাণ্ড আৰ মাৰ্কছ জুনিয়ৰৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে ৷ তেওঁ ভাৰতৰ বৈদেশিক নীতিৰ অগ্ৰাধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত আছিয়ানৰ কেন্দ্ৰীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷
তেওঁ কয়, "আছিয়ান দেশসমূহৰ সৈতে আমাৰ সম্পৰ্ক ভাৰতৰ এক্ট ইষ্ট পলিচিৰ মূলতে আছে আৰু আমাৰ মহাসাগৰৰ দৃষ্টিভংগীতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ৷ শতিকা পুৰণি সাংস্কৃতিক আৰু সভ্যতামূলক আদান-প্ৰদানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ সম্পৰ্ক এতিয়া বাণিজ্য, সংযোগ, সামুদ্ৰিক নিৰাপত্তা, প্ৰযুক্তি আৰু জনসাধাৰণৰ সম্পৰ্কক সামৰি লোৱা এক শক্তিশালী অংশীদাৰিত্বলৈ বিকশিত হৈছে ৷"
আছিয়ান-ভাৰত শীৰ্ষ সন্মিলনৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে তেওঁ অন্যান্য নেতাসকলৰ সৈতে ব্যাপক কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব শক্তিশালী কৰাৰ লগতে উন্নয়ন, সংযোগ, আৰু সমৃদ্ধিৰ ভাগ-বতৰা লক্ষ্যসমূহ আগুৱাই নিয়াৰ বাবে কাম কৰিবলৈ আগ্ৰহী ৷
পূব এছিয়া সন্মিলনৰ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে এই মঞ্চই আঞ্চলিক আৰু বিশ্বজনীন প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ লগতে ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত শান্তি, স্থিতিশীলতা, আৰু সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সুযোগ প্ৰদান কৰে ৷
Will be in Manila, Philippines later today and tomorrow to attend the following programmes: 23rd ASEAN-India Summit. 21st East Asia Summit India attaches immense importance to close friendship with ASEAN nations. I’m also looking forward to interacting with the Indian community based in the Philippines. https://t.co/xmAZDNtrFw— Narendra Modi (@narendramodi) November 16, 2026
ফিলিপাইনছে ৪৯ সংখ্যক আছিয়ান শীৰ্ষ সন্মিলন আৰু অন্যান্য আনুষংগিক সন্মিলন ‘ভৱিষ্যতৰ নেভিগেটিং’ শীৰ্ষক সন্মিলন আয়োজন কৰাৰ সময়তে এই ভ্ৰমণ কৰা হৈছে ৷ এই আলোচনাত আঞ্চলিক নিৰাপত্তা, সামুদ্ৰিক বিবাদ, অৰ্থনৈতিক সহযোগিতাৰ দৰে বিষয়সমূহে বিশেষভাৱে স্থান লাভ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷
ভাৰতে সামুদ্ৰিক সুৰক্ষা সহযোগিতা আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে আছিয়ান দেশসমূহৰ সৈতে অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক গভীৰ কৰাত গুৰুত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ আছিয়ান-ভাৰত সামগ্রী বাণিজ্য চুক্তি (আইটিগা)ৰ চলি থকা পৰ্যালোচনা আন এক গুৰুত্বপূর্ণ বিষয় ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ১৭ নৱেম্বৰত দুখন শীৰ্ষ সন্মিলনত আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি মাৰ্কছে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷ তেওঁ লগতে ভাৰতীয় প্ৰব্ৰজনকাৰীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, “মই নিশ্চিত যে এই ভ্ৰমণে আছিয়ানৰ সৈতে ভাৰতৰ অংশীদাৰিত্বত নতুন শক্তিৰ প্ৰৱেশ ঘটাব আৰু শান্তিপূৰ্ণ, সমৃদ্ধিশালী আৰু শক্তিশালী ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ প্ৰতি আমাৰ সামূহিক দায়বদ্ধতাক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব ৷”
লগতে পঢ়ক : উন্নত ভাৰত গঢ়িবলৈ কৃষিৰ আধুনিকীকৰণ আৰু কৃষকৰ সৱলীকৰণ অতি প্ৰয়োজনীয় : প্ৰধানমন্ত্ৰী