প্ৰতিৰক্ষা, বাণিজ্য আৰু জটিল প্ৰযুক্তিৰ বিষয়ে ট্ৰাম্প-মোদীৰ আলোচনা
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে দুয়োখন দেশৰ জনসাধাৰণৰ সুবিধাৰ্থে সহযোগিতা গভীৰ কৰাৰ বাবে ঘনিষ্ঠ সংযোগ বজাই ৰাখিবলৈ সন্মত হয় ।
Published : October 1, 2026 at 11:32 AM IST
নতুন দিল্লী : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বুধবাৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ কৰি বাণিজ্য, প্ৰতিৰক্ষা, জটিল প্ৰযুক্তি আৰু অন্যান্য ক্ষেত্ৰত পাৰস্পৰিক সহযোগিতাৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে আঞ্চলিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়ন আৰু বিশ্ব শান্তি আৰু নিৰাপত্তাৰ প্ৰসাৰৰ বাবে চলি থকা প্ৰচেষ্টাৰ বিষয়েও আলোচনা কৰে ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতি অনুসৰি দুয়োগৰাকী নেতাই ভাৰত-আমেৰিকাৰ সৰ্বাংগীন গোলকীয় কৌশলগত অংশীদাৰিত্বক আগুৱাই নিয়াৰ সংকল্প পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰে ৷ লগতে নেতাদ্বয়ে দুয়োখন দেশৰ জনসাধাৰণৰ সুবিধাৰ্থে সহযোগিতা অধিক গভীৰ কৰাৰ বাবে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজাই ৰাখিবলৈ সন্মত হয় ৷
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, “দুয়োগৰাকী নেতাই বাণিজ্য, প্ৰতিৰক্ষা, শক্তি, জটিল প্ৰযুক্তি আৰু অন্যান্য পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত পাৰস্পৰিক সহযোগিতাৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে ৷”
Had a productive conversation with President Trump. We reviewed our bilateral cooperation in trade, defence, energy, critical technologies and other areas. We agreed to maintain close engagement to take our Comprehensive Global Strategic Partnership forward.— Narendra Modi (@narendramodi) September 30, 2026
We also exchanged…
এক্সৰ এটা পোষ্টত মোদীয়ে কয়, "ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পৰ সৈতে মোৰ ফলপ্ৰসূ কথা-বতৰা হৈছিল ৷ আমি বাণিজ্য, প্ৰতিৰক্ষা, শক্তি, জটিল প্ৰযুক্তি, আৰু অন্যান্য ক্ষেত্ৰত আমাৰ সহযোগিতাৰ পৰ্যালোচনা কৰিলোঁ ৷" তেওঁ লগতে কয় , “আমি আমাৰ বিস্তৃত গোলকীয় কৌশলগত অংশীদাৰিত্বক আগুৱাই নিবলৈ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজাই ৰাখিবলৈ সন্মত হৈছো ৷”
উল্লেখ্য যে, চলিত বৰ্ষত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ মাজত এয়া চতুৰ্থটো টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে ২ ফেব্ৰুৱাৰী, ২৪ মাৰ্চ আৰু ১৪ এপ্ৰিলত নেতাদ্বয়ে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ কৰিছিল ৷
ডিচেম্বৰ মাহত আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই কথা-বতৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈছে, কিয়নো বৰ্তমান দুয়োখন দেশৰ মাজত বাণিজ্য আৰু অন্যান্য বিষয়ৰ আলোচনা চলি আছে ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ১৪-১৫ ডিচেম্বৰত আমেৰিকাৰ ফ্ল’ৰিডাত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া জি-২০ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে ৷ এই সময়ছোৱাত তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পৰ সৈতেও দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে ৷ অৱশ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আমেৰিকা ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰা হোৱা নাই ৷