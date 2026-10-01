ETV Bharat / bharat

প্ৰতিৰক্ষা, বাণিজ্য আৰু জটিল প্ৰযুক্তিৰ বিষয়ে ট্ৰাম্প-মোদীৰ আলোচনা

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে দুয়োখন দেশৰ জনসাধাৰণৰ সুবিধাৰ্থে সহযোগিতা গভীৰ কৰাৰ বাবে ঘনিষ্ঠ সংযোগ বজাই ৰাখিবলৈ সন্মত হয় ।

PM MODI TALKS WITH TRUMP
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (File/ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 1, 2026 at 11:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বুধবাৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ কৰি বাণিজ্য, প্ৰতিৰক্ষা, জটিল প্ৰযুক্তি আৰু অন্যান্য ক্ষেত্ৰত পাৰস্পৰিক সহযোগিতাৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে আঞ্চলিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়ন আৰু বিশ্ব শান্তি আৰু নিৰাপত্তাৰ প্ৰসাৰৰ বাবে চলি থকা প্ৰচেষ্টাৰ বিষয়েও আলোচনা কৰে ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতি অনুসৰি দুয়োগৰাকী নেতাই ভাৰত-আমেৰিকাৰ সৰ্বাংগীন গোলকীয় কৌশলগত অংশীদাৰিত্বক আগুৱাই নিয়াৰ সংকল্প পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰে ৷ লগতে নেতাদ্বয়ে দুয়োখন দেশৰ জনসাধাৰণৰ সুবিধাৰ্থে সহযোগিতা অধিক গভীৰ কৰাৰ বাবে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজাই ৰাখিবলৈ সন্মত হয় ৷

বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, “দুয়োগৰাকী নেতাই বাণিজ্য, প্ৰতিৰক্ষা, শক্তি, জটিল প্ৰযুক্তি আৰু অন্যান্য পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত পাৰস্পৰিক সহযোগিতাৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে ৷”

এক্সৰ এটা পোষ্টত মোদীয়ে কয়, "ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পৰ সৈতে মোৰ ফলপ্ৰসূ কথা-বতৰা হৈছিল ৷ আমি বাণিজ্য, প্ৰতিৰক্ষা, শক্তি, জটিল প্ৰযুক্তি, আৰু অন্যান্য ক্ষেত্ৰত আমাৰ সহযোগিতাৰ পৰ্যালোচনা কৰিলোঁ ৷" তেওঁ লগতে কয় , “আমি আমাৰ বিস্তৃত গোলকীয় কৌশলগত অংশীদাৰিত্বক আগুৱাই নিবলৈ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজাই ৰাখিবলৈ সন্মত হৈছো ৷”

উল্লেখ্য যে, চলিত বৰ্ষত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ মাজত এয়া চতুৰ্থটো টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে ২ ফেব্ৰুৱাৰী, ২৪ মাৰ্চ আৰু ১৪ এপ্ৰিলত নেতাদ্বয়ে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ কৰিছিল ৷

ডিচেম্বৰ মাহত আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ

আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই কথা-বতৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈছে, কিয়নো বৰ্তমান দুয়োখন দেশৰ মাজত বাণিজ্য আৰু অন্যান্য বিষয়ৰ আলোচনা চলি আছে ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ১৪-১৫ ডিচেম্বৰত আমেৰিকাৰ ফ্ল’ৰিডাত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া জি-২০ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে ৷ এই সময়ছোৱাত তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পৰ সৈতেও দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে ৷ অৱশ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আমেৰিকা ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰা হোৱা নাই ৷

লগতে পঢ়ক : মোদীৰ হৰমুজ বাৰ্তাত নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন দিল্লীৰ অংশীদাৰিত্ব বৃদ্ধিৰ সংকেত

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু ট্ৰাম্পৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক বৈঠক সম্পন্ন

১৬ মাহৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ মুখামুখি মোদী-ট্ৰাম্প, বুধবাৰে বিয়লিলৈ মিলিত হ’ব আলোচনাত

TAGGED:

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প
জি ২০ সন্মিলন
ইটিভি ভাৰত অসম
PM MODI TALKS WITH TRUMP

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.