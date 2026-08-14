বিভাজন বিভীষিকাৰ স্মৃতি দিৱস : ক্ষতিগ্ৰস্তসকলক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন
বিভাজনে বহুতকে ধ্বংসৰ গৰাহলৈ ঠেলি দিছিল ৷ ফলত প্ৰায় ২ কোটি লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল ।
Published : August 14, 2026 at 12:13 PM IST
নতুন দিল্লী : শুকুৰবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰতৰ ‘‘বিভাজন বিভীষিকাৰ স্মৃতি দিৱস’’ত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোকসকলৰ সাহসক স্মৰণ কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । তেওঁ কয় যে এই দিনটো বিভাজনৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্তসকলৰ সাহস মনত ৰখাৰ এক সুযোগ । বিভাজনে বহুতৰে জীৱন ধ্বংস কৰিলে, পৰিয়াল উভালি পেলালে আৰু বহু দুখ-কষ্টৰ সৃষ্টি কৰিলে ।
আচলতে, প্ৰতি বছৰে ১৪ আগষ্টত সমগ্ৰ দেশতে ভাৰতৰ ‘‘বিভাজন বিভীষিকাৰ স্মৃতি দিৱস’’ (Partition Horrors Remembrance Day) পালন কৰা হয় ৷ ১৯৪৭ চনৰ দেশ বিভাজনৰ সময়ত যিসকল নিৰপৰাধী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল, কষ্ট ভুগিছিল আৰু নিজৰ ভেটিৰ পৰা উচ্ছেদিত হ’বলগীয়া হৈছিল, তেওঁলোকৰ ত্যাগ আৰু সংগ্ৰামক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিবলৈ এই দিৱসটো পালন কৰা হয় ৷
विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर उन सभी देशवासियों का हृदय से नमन, जिन्होंने उस वीभत्स दौर से निकलकर देश की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने अपने साहस और सामर्थ्य से दिखाया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी संकल्पों को सिद्ध किया जाता है। आइए, सद्भावना और एकजुटता की… pic.twitter.com/lzLu5wbiXb— Narendra Modi (@narendramodi) August 14, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, "আজি আমি বিভাজন বিভীষিকাৰ স্মৃতি দিৱস পালন কৰিছো । বিভাজনৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা সকলোৰে সাহসক আমি স্মৰণ কৰিছো । ইতিহাসৰ এনে এক সময় আছিল যিয়ে বহুতৰে জীৱন ধ্বংস কৰিছিল । পৰিয়াল থানবান হৈ গৈছিল, আপোনজন হেৰুৱাইছিল আৰু মানুহে অপৰিসীম যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিব লগাত পৰিছিল ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আৰু কয়, ‘‘এই কঠোৰ সময়খিনি পাৰ কৰি বহুতে নিজৰ জীৱনটো শূন্যৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ কৰিছিল ৷ এই কঠিন পৰিস্থিতিক সফলতালৈ ৰূপান্তৰিত কৰি দেশৰ প্ৰগতিত এক বৃহৎ অৱদান আগবঢ়াইছিল ।’’
Today we mark #PartitionHorrorsRemembranceDay. We recall the courage of all those who were impacted by Partition. It was a moment in history that tore apart several lives…families were uprooted, loved ones were lost and immense suffering was endured.— Narendra Modi (@narendramodi) August 14, 2026
At the same time,…
পোষ্টটোত তেওঁ আৰু লিখে, ‘‘তেওঁলোকৰ জীৱনযাত্ৰাই আমাক মানৱীয় মনোভাৱৰ শক্তিৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে । এই দিনটোৱে আমাৰ দেশত ভাতৃত্ববোধ আৰু ঐক্য বজাই ৰখাৰ সংকল্পক শক্তিশালী কৰে আৰু আমি একেলগে উন্নত ভাৰত গঢ়াৰ দিশত কাম কৰিবলৈ প্ৰেৰণা দিয়ে । ১৯৪৭ চনত দেশ বিভাজনৰ সময়ত প্ৰাণ হেৰুৱাই স্থানচ্যুত হোৱা লোকসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে ভাৰতে ১৪ আগষ্টত বিভাজন বিভীষিকাৰ স্মৃতি দিৱস পালন কৰে ।’’
১৯৪৭ চনৰ ১৫ আগষ্টত ভাৰতে ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল । প্ৰতি বছৰে ১৫ আগষ্টত পালন কৰা স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰা হয় ৷ এই দিনটো দেশবাসীৰ বাবে আনন্দ আৰু গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত ৷ কিন্তু স্বাধীনতাৰ এই আনন্দৰ লগত বিভাজনৰ যন্ত্ৰণাও আছে । স্বাধীন ভাৰতৰ জন্মৰ লগে লগে বিভাজনৰ যন্ত্ৰণাও আহিছিল, যিয়ে লাখ লাখ ভাৰতীয়ৰ হৃদয়ত চিৰস্থায়ী দাগ পেলাইছিল ।
বিভাজনৰ ফলত মানৱ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ বেছি ক্ষতি হৈছিল, যাৰ ফলত প্ৰায় ২ কোটি লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল । লাখ লাখ পৰিয়ালে নিজৰ পূৰ্বপুৰুষৰ গাঁও আৰু চহৰ এৰি শৰণাৰ্থী হিচাপে নতুন জীৱন আৰম্ভ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল ।