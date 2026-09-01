ETV Bharat / bharat

দেশৰ ৭.৮% জিডিপি বৃদ্ধিত দেশবাসীক প্ৰশংসা প্রধানমন্ত্রীৰ: জনসাধাৰণক স্থানীয় সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান

আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতত গুৰুত্ব আৰোপ । বিদেশত বিয়াৰ আয়োজন নকৰিবলৈ ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ।

Screengrab from a video posted on Prime Minister Narendra Modi official X handle on Sep 1, 2026
২০২৬ৰ ১ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ অফিচিয়েল এক্স হেণ্ডেলত পোষ্ট কৰা এটা ভিডিঅ'ৰ পৰা স্ক্ৰীণগ্ৰাব (X@narendramodi)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 1, 2026 at 1:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষত ভাৰতৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন চমুকৈ জিডিপি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পাইছে । বিশ্বজুৰি যুদ্ধ আৰু সংঘাতৰ প্ৰভাৱৰ পিছতো দেশখনৰ জিডিপি ৭.৮% লৈ বৃদ্ধি পোৱাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰতীয় জনগণক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰতৰ দেশৰ জনগণৰ দৃঢ়তা আৰু প্ৰচেষ্টাক স্বীকাৰ কৰি বিশ্বজুৰি যুদ্ধ আৰু সংঘাত সংঘটিত হোৱাৰ পিছতো এই মাইলৰ খুঁটিত উপনীত হোৱাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । উল্লেখ্য় যে ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকত ভাৰতৰ ৭.৮% জিডিপি বৃদ্ধিয়ে আন এক কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা বুলি এক্সত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উল্লেখ কৰিছে । ইয়াৰ পিছতে ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু অন্যান্য ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত প্ৰকাশ কৰিছে এটা চেলফি-ভিডিঅ’বাৰ্তা ।

বিশ্ব সংঘাতৰ মাজতো ভাৰতৰ বিকাশ :

এই চেলফি-ভিডিঅ’বাৰ্তাটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "৭.৮%-ৰ বৃদ্ধিৰ হাৰৰ বাবে দেশখন আনন্দৰে উপচি পৰিছে । দেশৰ জনসাধাৰণক তেওঁলোকৰ সংকল্প আৰু পৰিশ্ৰমী মনোভাৱৰ বাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো; ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ সামূহিক শক্তিক প্ৰতিফলিত কৰা হৈছে । বিশ্ব সংঘাতত ডুব গৈছে; সকলো দিশৰ পৰা যুদ্ধৰ খবৰ আহিছে আৰু সমগ্ৰ বিশ্বই সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে । যোগান শৃংখল তীব্ৰভাৱে বিঘ্নিত হৈছে । ২০২০ চনৰ ক’ভিডৰ সময়ৰ পৰা সুস্থিৰতা সকলোতে নোহোৱা হৈছে । তথাপি, ভাৰতে দ্ৰুতগতিত উন্নতি কৰিছে ।"

আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতত গুৰুত্ব আৰোপ :

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই বাৰ্তাটোতেই বিৰোধীক কটাক্ষ কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী কয় যে বিৰোধীয়ে দেশত মিছা কথা প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু নিৰাশা বিয়পাইছে । ইয়াৰ পিছতো দেশে ৭.৮% বৃদ্ধিৰ হাৰ লাভ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি কয়, "আমি এই ধাৰা অব্য়াহত ৰাখিব লাগিব । আমি আগুৱাই যাব লাগিব আৰু তাৰ বাবে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত হোৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় ।"

প্ৰধামনন্ত্ৰীয়ে বিদেশ ভ্ৰমণ আৰু বিদেশত বিয়াৰ আয়োজন কৰাটো এৰি চলিবলৈ আহ্বান জনাইছে । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰধামনন্ত্ৰীয়ে ‘ভোকেল ফৰ লোকেল’(স্থানীয় উৎপাদনক প্ৰাধান্য দিয়া) মন্ত্ৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈও তেওঁ ৰাইজক আহ্বান জনাই কয়, "ভোকেল ফৰ লোকেল’ মন্ত্ৰ: কেৱল ফুৰা-চকা বা পৰ্যটনৰ বাবে হ’লে বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিব নালাগে । আপুনি বিদেশত বিয়া পাতিলে,সেয়া কৰা উচিত নহয় । যদি আপুনি বিদেশত বিয়া কৰায় তেন্তে সেয়া কৰা উচিত নহয় । প্ৰত্য়েকে 'ভাৰতত বিয়া'ৰ মন্ত্ৰটো জীয়াই ৰাখিব লাগিব । যদি প্ৰয়োজন নহয়, তেন্তে সোণো ক্ৰয় কৰিব নালাগে ।"

"আমি যিমানেই 'স্বদেশী' আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিম সিমানেই আত্মবিশ্বাসী হৈ আছো যে স্বাধীনতাৰ ১০০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সময়লৈকে আমি আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ হাতত 'বিকশিত ভাৰত' অৰ্পণ কৰিব পাৰিম । আজি আমাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ জৰিয়তে আমি নিশ্চিতভাৱে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰিব পাৰিম । আহক আমি আমাৰ প্ৰচেষ্টাত কোনো ত্ৰুটি নকৰো । আমাৰ নীতিসমূহ সুস্থ আৰু আমাৰ উদ্দেশ্যও সঁচা ।"এইদৰে কয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লগতে কয়, "১.৪ বিলিয়ন ভাৰতীয়ৰ সন্মিলিত শক্তিয়ে জাতিটোক উচ্চতাৰ শিখৰলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে একত্ৰিত হৈছে । আহক আমি উদযাপন কৰো, দৃঢ় সংকল্প গ্ৰহণ কৰো আৰু সেই সংকল্পক বাস্তৱত পৰিণত কৰিবলৈ একেলগে আগবাঢ়ি যাও ।"

আমেৰিকা-ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ যুদ্ধৰ বাবে ভাৰতৰ অৰ্থনীতিত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিব বুলি অনুমান কৰা হৈছিল যদিও এপ্ৰিল-জুন ত্ৰৈমাসিকত ভাৰতৰ অৰ্থনীতি আশা কৰাতকৈ ৭.৮ শতাংশ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে ।

২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম তিনিমাহত মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন (জিডিপি) বৃদ্ধিৰ হাৰ পূৰ্বৰ ত্ৰৈমাসিকত ৮.৬ শতাংশৰ পৰা মন্থৰ হৈছিল যদিও সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈ শক্তিৰ বজাৰত ব্যাঘাত জন্মালে আশা কৰাতকৈ বহু ওপৰত আছিল । এই বৃদ্ধিৰ হাৰ পূৰ্বৱৰ্তী তিনিমাহৰ ৮.৬ শতাংশৰ তীব্ৰ গতিৰ তুলনাত মন্থৰ হৈছে যদিও যুদ্ধ আৰম্ভ আৰু ইয়াৰ ফলত শক্তি খণ্ডৰ বজাৰ ব্যাহত হোৱাৰ সময়ত কৰা পূৰ্বানুমানতকৈ এই হাৰ বহু ওপৰত আছিল ।

লগতে পঢ়ক:২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকত ভাৰতৰ ৭.৮% জিডিপি বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা

কিৰ্গিস্তানত প্ৰধানমন্ত্ৰী ; এছচিঅ' শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
জিডিপি
আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত
INDIA GDP GROWTH
PM MODI VOCAL FOR LOCAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.