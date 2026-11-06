ETV Bharat / bharat

ধনতেৰাছৰ শুভক্ষণত দেশৰ জনসাধাৰণক শুভেচ্ছা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ

ধনন্তৰীৰ কৃপাত সকলোৰে জীৱন সু-স্বাস্থ্যৰে আলোকময় হোৱাৰ আশা প্ৰকাশ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ...

Prime Minister Narendra Modi/ETV Bharat
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (IANS)
author img

By PTI

Published : November 6, 2026 at 3:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : দীপাৱলী উৎসৱৰ প্ৰথম দিনা ধনতেৰাছৰ শুভক্ষণত দেশৰ জনসাধাৰণক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে । পোহৰৰ এই উৎসৱে সকলোৰে মাজত সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনিব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী জনসাধাৰণৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সামাজিক মাধ্যম এক্সত দিয়া এটা পোষ্টত কয়, "ভগৱান ধনন্তৰীৰ কৃপাত সকলোৰে জীৱন সু-স্বাস্থ্যৰে আলোকময় হওক । সকলোৱে সদায় আনন্দ, শান্তি আৰু সু-স্বাস্থ্যৰে জীয়াই থাকক ।" প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই ধনতেৰাছত সকলোকে সু-স্বাস্থ্যৰ বাবে সংকল্প গ্ৰহণ কৰিবলৈও আহ্বান জনায় ।

এই পোষ্টটোত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভগৱান ধনন্তৰীৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত সংস্কৃত শ্লোক এটাও শ্বেয়াৰ কৰে । ধনন্তৰীক বাৰ্ধক্য, ৰোগ, ভয়, মৃত্যু আদি দূৰ কৰা দেৱতা হিচাপে গণ্য কৰি অহা হৈছে । তদুপৰি ধনন্তৰীক বিভিন্ন ধৰণৰ বনৌষধি প্ৰদানকাৰী হিচাপেও পূজা কৰা হয় ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "ধনতেৰাছ উপলক্ষে দেশবাসীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো । ধনন্তৰীয়ে সকলোৰে জীৱনলৈ অপৰিসীম আনন্দ আৰু সুখ কঢ়িয়াই আনক । প্ৰতিটো পৰিয়ালতে সুখ আৰু আনন্দৰ চাকিগছি উজ্বলি উঠক ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিটো পৰিয়ালকেই সজাগতাৰে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । সকলোৱে নিয়মীয়া যোগভ্যাসৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পৰ্যাপ্ত টোপনি আৰু সময়মতে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিব বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে ।

উল্লেখ্য যে ধনতেৰাছৰ দিনা সোণ, ৰূপ, বাচন-বৰ্তন আদি ক্ৰয় কৰাটো হিন্দু পৰম্পৰা । কিয়নো এই ধাতুসমূহক ধন, সমৃদ্ধি আৰু সৌভাগ্যৰ প্ৰতীক বুলি বিশ্বাস কৰা হয় । এই দিনটোত নতুন সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি ঘৰলৈ আনিলে মা লক্ষ্মী আৰু ভগৱান ধনন্তৰীৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰে বুলি সকলোৱে বিশ্বাস কৰি আহিছে ।

লগতে পঢ়ক:ধনতেৰাছৰ তাৎপৰ্য কি ? যমৰ চাকি জ্বলাবলৈ নাপাহৰিব...

এইবাৰ অযোধ্যাত কি হ'ব দীপাৱলীৰ মূল আকৰ্ষণ ?

TAGGED:

DHANTERAS
ইটিভি ভাৰত অসম
দীপাৱলী অসমত
ধনন্তৰীৰ কৃপাত ধন
ধনতেৰাছৰ সোণ ৰূপ ধাতু

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.