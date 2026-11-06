ধনতেৰাছৰ শুভক্ষণত দেশৰ জনসাধাৰণক শুভেচ্ছা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ
ধনন্তৰীৰ কৃপাত সকলোৰে জীৱন সু-স্বাস্থ্যৰে আলোকময় হোৱাৰ আশা প্ৰকাশ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ...
By PTI
Published : November 6, 2026 at 3:35 PM IST
নতুন দিল্লী : দীপাৱলী উৎসৱৰ প্ৰথম দিনা ধনতেৰাছৰ শুভক্ষণত দেশৰ জনসাধাৰণক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে । পোহৰৰ এই উৎসৱে সকলোৰে মাজত সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনিব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী জনসাধাৰণৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সামাজিক মাধ্যম এক্সত দিয়া এটা পোষ্টত কয়, "ভগৱান ধনন্তৰীৰ কৃপাত সকলোৰে জীৱন সু-স্বাস্থ্যৰে আলোকময় হওক । সকলোৱে সদায় আনন্দ, শান্তি আৰু সু-স্বাস্থ্যৰে জীয়াই থাকক ।" প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই ধনতেৰাছত সকলোকে সু-স্বাস্থ্যৰ বাবে সংকল্প গ্ৰহণ কৰিবলৈও আহ্বান জনায় ।
सभी देशवासियों को धनतेरस की अनंत शुभकामनाएं। भगवान धन्वन्तरि की दिव्य कृपा से सभी का जीवन सुख, शांति और उत्तम स्वास्थ्य से सदैव आलोकित रहे। हर परिवार में उमंग और आनंद का अखंड दीप प्रज्वलित रहे, यही मंगलकामना है। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम्। लोके जरारुग्भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनाम्॥— Narendra Modi (@narendramodi) November 6, 2026
এই পোষ্টটোত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভগৱান ধনন্তৰীৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত সংস্কৃত শ্লোক এটাও শ্বেয়াৰ কৰে । ধনন্তৰীক বাৰ্ধক্য, ৰোগ, ভয়, মৃত্যু আদি দূৰ কৰা দেৱতা হিচাপে গণ্য কৰি অহা হৈছে । তদুপৰি ধনন্তৰীক বিভিন্ন ধৰণৰ বনৌষধি প্ৰদানকাৰী হিচাপেও পূজা কৰা হয় ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "ধনতেৰাছ উপলক্ষে দেশবাসীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো । ধনন্তৰীয়ে সকলোৰে জীৱনলৈ অপৰিসীম আনন্দ আৰু সুখ কঢ়িয়াই আনক । প্ৰতিটো পৰিয়ালতে সুখ আৰু আনন্দৰ চাকিগছি উজ্বলি উঠক ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিটো পৰিয়ালকেই সজাগতাৰে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । সকলোৱে নিয়মীয়া যোগভ্যাসৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পৰ্যাপ্ত টোপনি আৰু সময়মতে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিব বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে ।
উল্লেখ্য যে ধনতেৰাছৰ দিনা সোণ, ৰূপ, বাচন-বৰ্তন আদি ক্ৰয় কৰাটো হিন্দু পৰম্পৰা । কিয়নো এই ধাতুসমূহক ধন, সমৃদ্ধি আৰু সৌভাগ্যৰ প্ৰতীক বুলি বিশ্বাস কৰা হয় । এই দিনটোত নতুন সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি ঘৰলৈ আনিলে মা লক্ষ্মী আৰু ভগৱান ধনন্তৰীৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰে বুলি সকলোৱে বিশ্বাস কৰি আহিছে ।
লগতে পঢ়ক:ধনতেৰাছৰ তাৎপৰ্য কি ? যমৰ চাকি জ্বলাবলৈ নাপাহৰিব...