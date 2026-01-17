ETV Bharat / bharat

কলকাতাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ দেশৰ প্ৰথমখন বন্দে ভাৰত শ্লীপাৰ ৰে'ল মুকলি

দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শনিবাৰে অসমলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী । তাৰ পূৰ্বে মালদাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেশবাসীলৈ প্ৰথমখন বন্দে ভাৰত শ্লীপাৰ ৰে'ল উছৰ্গা কৰে ।

India's first Vande Bharat sleeper train
কলকাতাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ দেশৰ প্ৰথমখন বন্দে ভাৰত শ্লীপাৰ ৰে'ল মুকলি (ANI)
By ANI

Published : January 17, 2026 at 3:27 PM IST

মালদা (পশ্চিমবংগ) : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শনিবাৰে পশ্চিমবংগৰ মালদাৰ পৰা ভাৰতৰ প্ৰথমখন বন্দে ভাৰত শ্লীপাৰ ৰে'লৰ ফ্লেগ অফ কৰে । বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰ অত্যাধুনিক শ্লীপাৰ সংস্কৰণ এই ৰে'লখন হাওৰা আৰু গুৱাহাটীৰ (কামাখ্যা) মাজত চলিব । এই ৰে'ল মুকলিৰ লগে লগে ভাৰতীয় ৰে'লৱেৰ আধুনিকীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত ই এক উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটি হিচাপে চিহ্নিত হৈছে । পূব ভাৰত আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ মাজৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা সুদৃঢ় কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৰে'ল আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ বৃহৎ পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে বন্দে ভাৰত শ্লীপাৰ ৰে'ল মুকলি কৰা হৈছে ।

নতুন বন্দে ভাৰত সেৱাৰ উপৰিও পশ্চিমবংগৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰে'লৱে হাব নিউ জলপাইগুৰি (এনজেপি) ৰে'লৱে ষ্টেচনক বিশ্বমানৰ পৰ্যায়লৈ উন্নীত কৰিবলৈ বৰ্তমান কেইবাটাও উন্নয়নমূলক কাম চলি আছে । মালদাত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শ্লীপাৰ ৰে'লৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশ হ'বলৈ উপস্থিত হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, ৰে'লৱে কৰ্মচাৰী আৰু ৰে'লখনৰ লোকো পাইলটৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পশ্চিমবংগ আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ যোগাযোগ শক্তিশালী আৰু উন্নয়ন ত্বৰান্বিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৩,২৫০ কোটি টকাৰ একাধিক ৰে'ল আৰু পথ আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব । ইয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পশ্চিমবংগলৈ দিয়া 'উপহাৰ' বুলি অভিহিত কৰি ৰে'ল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে কয় যে এই প্ৰকল্পসমূহে ৰাজ্যখনত অধিক তথ্য-প্ৰযুক্তি হাবৰ উত্থান ঘটাব পাৰিব ।

কেন্দ্ৰীয় ৰে'ল মন্ত্ৰী বৈষ্ণৱে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পশ্চিমবংগক এক ডজনৰো অধিক নতুন ৰে'ল উপহাৰ দিছে । গুৱাহাটীৰ পৰা কলকাতালৈ বন্দে ভাৰতৰ শ্লীপাৰ ৰে'লৰ প্ৰথম সেৱা আৰম্ভ হ'ব । ইয়াৰ উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে । অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছ ৰে'ল চলাবলৈ গৈ আছে । ইয়াৰ লগতে পশ্চিমবংগত ১০১ টা ষ্টেচন পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে । ইয়াৰ অধীনত নিউ জলপাইগুৰি (এন জে পি) ৰে'লৱে ষ্টেচনৰ কাম চলি আছে । দুটা নতুন প্লেটফৰ্ম সংযোজন কৰি বিশ্বমানৰ ষ্টেচনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ কথা আছে ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মালদাত এক ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত অংশ লৈ ৩,২৫০ কোটিতকৈ অধিক টকাৰ একাধিক ৰে'ল আৰু পথ আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে । ইয়াৰ পিছতে অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী । অসমত তেওঁ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত নৃত্য 'বাগুৰুম্বা' উপভোগ কৰিব ।

১৮ জানুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ-পূব আৰু উত্তৰ ভাৰতৰ মাজত ৰে'ল যোগাযোগ শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে গুৱাহাটী (কামাখ্যা)-ৰোহটক আৰু ডিব্ৰুগড়-লক্ষ্ণৌ (গোমতি নগৰ)ৰ মাজত ২ খন নতুন অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছ ৰে'লৰ ফ্লেগ অফ কৰিব ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৬,৯৫০ কোটিৰো অধিক টকাৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া কাজিৰঙা এলিভেটেড কৰিড'ৰ প্ৰজেক্ট (ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ-৭১৫ৰ কলিয়াবৰ-নুমলীগড়)ৰ ভূমি পূজন কৰিব ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰকাশিত এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে, "৮৬ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ কাজিৰঙা এলিভেটেড কৰিড'ৰ প্ৰকল্পটো এটা পৰিৱেশ সচেতন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰকল্প । ইয়াত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব পৰা ৩৫ কিলোমিটাৰ বন্যপ্ৰাণী কৰিড'ৰ, ২১ কিলোমিটাৰ বাইপাছ অংশ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৭১৫ৰ বৰ্তমানৰ ঘাইপথ অংশ দুটাৰ পৰা চাৰিলেনযুক্ত ৩০ কিলোমিটাৰ বহল হ'ব ।"

এই কৰিড'ৰ নগাঁও, কাৰ্বি আংলং আৰু গোলাঘাট জিলাৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব আৰু ইয়াৰ ফলত উজনি অসম বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়াৰ সৈতে যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ যথেষ্ট উন্নতি হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে । বন্যপ্ৰাণী কৰিড'ৰত জীৱ-জন্তুৰ নিৰৱচ্ছিন্ন গতিবিধি নিশ্চিত কৰাৰ লগতে মানুহ-বন্যপ্ৰাণীৰ সংঘাতো হ্ৰাস কৰিব ।

লগতে পঢ়ক :বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকনৃত্য বাগৰুম্বাৰ ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰা

