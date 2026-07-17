ৰে’ল পৰিবহণত নতুন দিগন্ত ! দেশৰ প্ৰথমখন হাইড্ৰ’জেন চালিত ৰে’ল উদ্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ
হাইড্ৰ’জেন চালিত ৰে’লখন ৮৯ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ জিন্দ-সোণেপট অংশত চলাচল কৰিব ।
By ANI
Published : July 17, 2026 at 12:08 PM IST
জিন্দ (হাৰিয়ানা): ‘আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত’ পদক্ষেপৰ অধীনত সেউজ পৰিবহণ আৰু স্বাৱলম্বী প্ৰযুক্তিৰ দিশত দেশে স্থাপন কৰিলে এক মাইল খুুঁটি ৷ শুকুৰবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হাৰিয়ানাৰ জিন্দৰ পৰা ভাৰতৰ প্ৰথমখন হাইড্ৰ’জেন চালিত ৰে’ল উদ্বোধন কৰে ।
হাইড্ৰ’জেন চালিত ৰে’লখন ৮৯ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ জিন্দ-সোণেপট অংশত চলাচল কৰিব । এই ৰে’লখনে জিন্দ জংচন, গোহানা জংচন আৰু সোণেপট সংযোগ কৰাৰ লগতে মধ্যৱৰ্তী ষ্টেচনসমূহক সেৱা আগবঢ়াব ৷ বিশ্বজুৰি চলি থকা কেইখনমান হাইড্ৰ’জেন ৰে’লৰ ভিতৰত অন্যতম এই ৰে’লখন । ইয়াৰ লগে লগে ৰে’ল পৰিবহণৰ বাবে হাইড্ৰ’জেন প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা দেশৰ এক অভিজাত তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ’ল ভাৰতৰ নাম ।
India's first Hydrogen Train is now on the tracks, driving the future of sustainable rail transportation.#HydrogenTrain#भारत_की_पहली_हाइड्रोजन_ट्रेन pic.twitter.com/gLoMdDOahL— Ministry of Railways (@RailMinIndia) July 17, 2026
ইয়াৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় ৰে’ল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে এই উন্মোচনক ভাৰতীয় অভিযান্ত্ৰিকতাৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব বুলি অভিহিত কৰি সমগ্ৰ প্ৰপালচন ব্যৱস্থা আৰু প্ৰযুক্তি থলুৱাভাৱে বিকশিত হোৱা বুলি আলোকপাত কৰে ।
#WATCH | Jind, Haryana | Following the flag-off of India's first hydrogen-powered train, Railway Minister Ashwini Vaishnaw says, " today is a historic day when we have achieved a huge technological achievement because of the country's leadership to develop hydrogen technology in… pic.twitter.com/EgbBAX6MRy— ANI (@ANI) July 17, 2026
ভাৰতৰ ভিতৰত হাইড্ৰ’জেন প্ৰযুক্তি বিকাশৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ৰে’ল মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "হাইড্ৰ’জেন হৈছে এক নতুন শক্তি, এক নতুন ইন্ধন । এই ইন্ধনক পৰিবহণত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, ভাৰতত সেই প্ৰযুক্তি কেনেকৈ বিকশিত কৰিব পাৰি, আৰু 'আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত'ৰ অধীনত ইয়াক থলুৱা প্ৰযুক্তি হিচাপে গঢ়ি তোলাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । আজি ৰে'লৱেৰ বাবে এয়া এক ডাঙৰ মাইলৰ খুঁটি, কিয়নো সমগ্ৰ প্ৰযুক্তি ভাৰততে বিকশিত হৈছিল আৰু আইপিৰ অধিকাৰ ভাৰতৰ সৈতে আছে ।"
July 17, 2026
ৰে’ল মন্ত্ৰালয়ৰ মতে, থলুৱাভাৱে নিৰ্মিত হাইড্ৰ’জেন ফিউৱেল চেল ট্ৰেইনছেটে হাইড্ৰ’জেন আৰু অক্সিজেন ব্যৱহাৰ কৰি জাহাজত বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰে, উপজাত হিচাপে কেৱল জলীয় বাষ্প আৰু তাপ উৎপন্ন কৰে, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰৰ স্থানত কাৰ্বনৰ নিৰ্গনম প্ৰায় শূন্য হয় ।
July 17, 2026
গতানুগতিক বৈদ্যুতিক ৰে’লৰ দৰে হাইড্ৰ’জেন চালিত ৰে’লখন ওপৰৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী লাইনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয় । প্ৰায় ২৬০০ যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিব পৰা ১০টা দবাযুক্ত এই ৰে’লখনত দুখন হাইড্ৰজেন ড্ৰাইভিং পাৱাৰ কাৰ আৰু আঠটা ট্ৰেইলাৰ দবা আছে । ৰে’লখনৰ ডিজাইন স্পীড ঘণ্টাত ১১০ কিলোমিটাৰ আৰু প্ৰথম অৱস্থাত জিন্দ-সোণেপট পথত ঘণ্টাত ৭৫ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত গতিৰে চলিব ।
এই প্ৰযুক্তিৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰি বৈষ্ণৱে কয় যে ইলেক্ট্ৰ’লাইজাৰ প্লাণ্টৰ জৰিয়তে পানীৰ পৰা উৎপাদিত হাইড্ৰ’জেনক ফিউৱেল চেলৰ জৰিয়তে বিদ্যুৎলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হয়, যাৰ পিছত ৰে’লৰ মটৰক শক্তি প্ৰদান কৰা হয় । ‘‘হাইড্ৰ'জেন পানীৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয়; ওচৰতে এটা ইলেক্ট্ৰ'লাইজাৰ প্লাণ্ট স্থাপন কৰা হয় । পানীৰ পৰা হাইড্ৰ'জেন উৎপাদিত হয় আৰু তাৰ পিছত এই ইন্ধন কোষৰ জৰিয়তে পুনৰ বিদ্যুৎলৈ ৰূপান্তৰিত হয় । এই বিদ্যুৎ তাৰ পিছত মটৰ চলাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় । সমগ্ৰ প্ৰপালচন ব্যৱস্থা, হাইড্ৰ'জেন উৎপাদনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মটৰত ইয়াৰ প্ৰকৃত ব্যৱহাৰলৈকে, সকলো আই পি অধিকাৰ আজি ভাৰতৰ হাতত আছে ।’’
July 17, 2026
ৰে’ল মন্ত্ৰালয়ে জিন্দত ভাৰতৰ প্ৰথমটো সংহত হাইড্ৰ’জেন ৰে’লৱে পৰিৱেশ তন্ত্ৰ স্থাপন কৰিছে, য’ত ইলেক্ট্ৰ’লাইছিছ, সংৰক্ষণ, সংকোচন আৰু ইন্ধন ভৰোৱাৰ জৰিয়তে হাইড্ৰ’জেন উৎপাদনৰ সুবিধা সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে । প্ৰায় ৩ হাজাৰ কিলোগ্ৰাম হাইড্ৰ'জেন মজুত কৰিব পৰা এই সুবিধাত পেট্ৰ’লিয়াম আৰু বিস্ফোৰক সুৰক্ষা সংস্থা (পিইএছঅ’)ৰ অনুমোদন লাভ কৰিছে । সুৰক্ষাৰ চিন্তা সন্দৰ্ভত বৈষ্ণৱে কয় যে জাৰ্মানীৰ টি ইউ ভি এছ ইউ ডিৰ স্বতন্ত্ৰ মূল্যায়নকে ধৰি ৰে’লখনৰ সুৰক্ষাৰ বিস্তৃত মূল্যায়ন কৰা হৈছে ।
তেওঁ কয়, ‘‘দীৰ্ঘসময় ধৰি অতি ব্যাপক সুৰক্ষা মূল্যায়ন কৰা হৈছিল । বিশ্বৰ অন্যতম খ্যাতিসম্পন্ন সুৰক্ষা মূল্যায়ন সংস্থা টি ইউ ভি এছ ইউ ডিয়ে এক স্বতন্ত্ৰ সুৰক্ষা মূল্যায়ন কৰিছিল । সকলো দিশতে ৰেলখন নিৰাপদ ।’’ হাইড্ৰ'জেন ৰে'লখন হাইড্ৰ'জেন লিক, শিখা, তাপ আৰু ধোঁৱা ধৰা পেলোৱা ব্যৱস্থা, স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে হাইড্ৰ'জেন বন্ধ হোৱা, অবিৰত বায়ু চলাচল আৰু জৰুৰীকালীন সঁহাৰিৰ বৈশিষ্ট্যকে ধৰি একাধিক সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰে সজ্জিত ।
বৈষ্ণৱে কয় যে উন্নত চেন্সৰ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে হাইড্ৰ'জেনৰ ঘনত্বৰ মাত্ৰা নিৰন্তৰ নিৰীক্ষণ কৰা হৈছিল । তেওঁ কয়, "হিট ডিটেক্টৰ আৰু লিক ডিটেক্টৰকে ধৰি বহু সুৰক্ষা চেন্সৰ স্থাপন কৰা হৈছে । হাইড্ৰ'জেন এই অৰ্থত অতি নিৰাপদ ইন্ধন যে হাইড্ৰ'জেনৰ ঘনত্ব ০.২৫ শতাংশতকৈ অধিক হ'লে সকলো সুৰক্ষা ব্যৱস্থা সক্ৰিয় হ'ব । ৪ শতাংশতকৈ অধিক হ'লে বিপদ আৰম্ভ হয়, গতিকে ১ শতাংশতকৈ কমত ইয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে সমাধান কৰা হয় ।’’
ভাৰতীয় ৰে’লৱেৰ নেতৃত্বত এই প্ৰকল্পটো বিকশিত কৰা হৈছে, য’ত গৱেষণা ডিজাইন এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ অৰ্গেনাইজেশ্যনে (আৰ ডি এছ অ’) কাৰিকৰী নিৰ্দিষ্টতা প্ৰদান কৰিছে । মন্ত্ৰণালয়ে কয় যে এই পদক্ষেপে ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ হাইড্ৰ'জেন অভিযান আৰু ভাৰতৰ দীৰ্ঘম্যাদী নেট-জিৰ’ লক্ষ্যক সমৰ্থন কৰে । বৈষ্ণৱে কয় যে, "ইউৰোপত এখন, চীনত এখন, আৰু আমেৰিকাত এখনত হাইড্ৰজেন ৰে'ল চলি আছে । কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল ভাৰতত এই প্ৰযুক্তিৰ বাবে আমাৰ নিজা আইপি অধিকাৰ হ'লে আমি এই প্ৰযুক্তি বহু দেশলৈ ৰপ্তানি কৰিব পাৰিম ।’’
লগতে পঢ়ক: অসমৰ মাজবাটৰ লগতে অমৃত ভাৰত ষ্টেচন আঁচনিৰ অধীনত মোদীয়ে উদ্বোধন কৰিব ৭৫টা ৰে’লৱে ষ্টেচন