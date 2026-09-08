ETV Bharat / bharat

গ্ল’বেল ফিনটেক ফেষ্টত ইউপিআইৰ বিশ্বব্যাপী প্ৰসাৰৰ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ

গ্ল’বেল ফিনটেক ফেষ্টৰ সপ্তম সংস্কৰণত অংশ লৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইউপিআইৰ বিশ্বব্যাপী প্ৰসাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে আহ্বান জনায় ৷

PM Modi Exhorts Fintech Sector To Expand Global Reach Of UPI, Save On Remittance Costs
গ্ল’বেল ফিনটেক ফেষ্টৰ সপ্তম সংস্কৰণত নৰেন্দ্ৰ মোদী (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 8, 2026 at 9:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মুম্বাই: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মঙলবাৰে মুম্বাইত অনুষ্ঠিত গ্ল’বেল ফিনটেক ফেষ্টৰ সপ্তম সংস্কৰণত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ পাছত দিয়া ভাষণত মোদীয়ে কয় যে ইউপিআই প্লেটফৰ্ম এতিয়া ১১খন দেশত সক্ৰিয় হৈ আছে আৰু ছিংগাপুৰৰ স্থানীয় ব্যৱস্থাৰ সৈতেও এই ব্যৱস্থাই সংযোগ স্থাপন কৰিছে ।

ফিনটেক ইক’চিষ্টেমক ইউনিফাইড পেমেণ্টছ ইন্টাৰফেচ (ইউপিআই)ৰ বিশ্বব্যাপী প্ৰসাৰ সম্প্ৰসাৰণ, ইয়াক অন্য দেশৰ স্থানীয় ব্যৱস্থাৰ সৈতে একত্ৰিত কৰাৰ লগতে বিদেশত বাস কৰা লোকসকলক ধন প্ৰেৰণৰ খৰচ ৰাহি কৰাত সহায় কৰিবলৈও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আহ্বান জনায় ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ফিনটেক ইক’চিষ্টেমক বিগত দশকৰ ল’ৰেলত উপনীত নহ’বলৈ আহ্বান জনায় ৷ সেই সময়ত ইউপিআই সমগ্ৰ দেশতে বাস্তৱ সময়ৰ ধন পৰিশোধৰ এক সাধাৰণ মঞ্চত পৰিণত হৈছিল । তেওঁ কয় যে পৰৱৰ্তী উদ্দেশ্য হ’ব লাগে ইউপিআইৰ প্ৰসাৰ বৃদ্ধি কৰা ।

তেওঁ কয় যে যিবোৰ দেশ বৃহৎ প্ৰব্ৰজনকাৰীৰ বাসস্থান, ভাৰতৰ সৈতে বাণিজ্যৰ পৰিমাণ বেছি, বা ব্যৱস্থাসমূহ সংযোগ কৰাৰ সময়ত ভাৰতৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰিবলৈ ইচ্ছুক দেশসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া উচিত ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘এয়া অতি প্ৰয়োজনীয় কাৰণ বৃহৎ সংখ্যক ভাৰতীয়ই বিদেশত কাম কৰে । তেওঁলোকেই হৈছে সৰ্বাধিক ধন প্ৰেৰণকাৰী । ধন প্ৰেৰণৰ এটা অংশ লেনদেনৰ খৰচ হিচাপে গুচি যায়; ইউপিআইয়ে এই খৰচৰ ৰাহি কৰাত সহায় কৰিব পাৰে আৰু সেই ধন পৰিয়াললৈও দ্ৰুতগতিত হস্তান্তৰ হ'ব পাৰে ।’’

তেওঁ লগতে কয় যে বৰ্তমান গ্ল’বেল কাৰ্ড পেমেণ্ট অন্য দেশত ডিজাইন কৰা ব্যৱস্থাত চলি আছে, কিন্তু ভাৰতত এতিয়া একেটা ব্যৱস্থাৰ বিকল্প আছে । মোদীয়ে কয়, ‘‘আমি নিজৰ নিয়ম আৰু মানদণ্ড নিৰ্ধাৰণ কৰি বিশ্বৰ সৈতে সংযোগ কৰিব পাৰোঁ ।’’ ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনৰ এই কথা পুনৰাবৃত্তি কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ইউ পি আই কেৱল প্ৰযুক্তিৰ কাহিনী নহয়, এই এক সভ্যতাৰো কাহিনী ।

তেওঁ কয় যে বিগত বহু বছৰত ধনৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত অধিক সংখ্যক সফলতা লাভ কৰাৰ পিছত ভাৰতীয় ফিনটেক উদ্যোগৰ বাবে পৰৱৰ্তী অধ্যায় হ’ব লাগে নন-পেমেণ্ট লেনদেন ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ফিনটেক সম্প্ৰদায়ক শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ চাইবাৰ সুৰক্ষা সমাধান, নৈতিক তথ্য সুৰক্ষাৰ মানদণ্ড প্ৰস্তুত কৰিবলৈও আহ্বান জনায় আৰু ফিনটেক নিয়ন্ত্ৰণ পৰিৱেশ তন্ত্ৰ আৰু ফিনটেক গ্ৰাহক সুৰক্ষা সূচকাংকৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে, যিয়ে প্ৰতিটো কোম্পানীক স্বচ্ছতাৰ ওপৰত ৰেটিং দিয়াত সহায় কৰিব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক: প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুম্বাইৰ অনুষ্ঠানত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ আহিল দুজন যুৱক, তাৰ পাছতেই হুৱাদুৱা

TAGGED:

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
গ্ল’বেল ফিনটেক ফেষ্ট
ইউপিআই প্লেটফৰ্ম
GLOBAL REACH OF UPI
PM MODI AT GLOBAL FINTECH FEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.