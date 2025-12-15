ETV Bharat / bharat

তিনি দেশৰে সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰিবলৈ জৰ্ডান, ইথিওপিয়া আৰু ওমানলৈ ৰাওনা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী

এই ভ্ৰমণত এই দেশসমূহৰ সৈতে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, শক্তি, প্ৰতিৰক্ষা, নিৰাপত্তা, প্ৰযুক্তি আৰু কৃষি আদি ক্ষেত্ৰত দ্বিপাক্ষিক অংশীদাৰিত্ব প্ৰসাৰিত কৰা হ’ব ।

PM MODI THREE NATION TOUR
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (X@narendramodi)
ETV Bharat Assamese Team

December 15, 2025

নতুন দিল্লী : জৰ্ডান, ইথিওপিয়া আৰু ওমান তিনিখন দেশ ভ্ৰমণৰ বাবে সোমবাৰে দিল্লীৰ ৰাওনা হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৷ ৰজা দ্বিতীয় আব্দুল্লাহ ইবনে আল হুছেইনৰ আমন্ত্ৰণত তেওঁ জৰ্ডানৰ পৰা এই ভ্ৰমণৰ আৰম্ভ কৰিব ৷

১৫ ডিচেম্বৰৰ পৰা ১৬ ডিচেম্বৰলৈ তেওঁ জৰ্ডানত থাকিব, এই সময়ছোৱাত তেওঁ ৰজা দ্বিতীয় আব্দুল্লা ইবনে আল হুছেইনৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ’ব ৷ তেওঁ ভাৰত-জৰ্ডানৰ সম্পৰ্কৰ সমগ্ৰ বিষয়টো পৰ্যালোচনা কৰিব আৰু অঞ্চলটোৰ উন্নয়নৰ ওপৰত তেওঁৰ মতামত ভাগ-বতৰা কৰিব ৷

এই ভ্ৰমণে দুয়োখন দেশৰ মাজত কূটনৈতিক সম্পৰ্ক স্থাপনৰ ৭৫ বছৰীয়া জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি এই সম্পৰ্কক এক নতুন গতি প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷

জৰ্ডানত ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ সদস্যসকলকো সাক্ষাৎ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "মই তিনিখন দেশ জৰ্ডানৰ হাশ্বেমিট ৰাজ্য, ইথিওপিয়া ফেডাৰেল গণতান্ত্ৰিক ৰিপাব্লিক আৰু ওমান চুলতানেটলৈ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ গৈ আছো ৷ এই তিনিখন দেশৰ সৈতে ভাৰতৰ শতিকা পুৰণি সভ্যতাবাদী সম্পৰ্ক আছে, লগতে আজিও উল্লেখযোগ্য দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক আছে ৷"

এই ভ্ৰমণৰ দ্বিতীয় খণ্ডত ১৬ ডিচেম্বৰৰ পৰা ১৭ ডিচেম্বৰলৈ ইথিওপিয়া ভ্ৰমণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ ইথিওপিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আবি আহমেদ আলীৰ সৈতে তেওঁ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ সকলো দিশৰ ওপৰত বিশদ আলোচনাত মিলিত হ’ব ৷ ইথিওপিয়াৰ ৰাজধানী আদিছ আবাবা আফ্ৰিকান ইউনিয়নৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ো ৷

ইথিওপিয়া ভ্ৰমণৰ বিষয়ে কোৱাৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে ২০২৩ চনত ভাৰতৰ জি-২০ সভাপতিত্বৰ সময়ত ইথিওপিয়াৰ জনসাধাৰণক লগ পোৱাটো মোৰ বাবে এক বৃহৎ সন্মান ৷ তাত বাস কৰা ভাৰতীয় প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলক লগ পোৱাৰ সুযোগ পাম ৷

ইথিওপিয়াৰ সংসদৰ যৌথ অধিৱেশনত ভাষণ দিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ তেওঁ আৰু কয়, “‘গণতন্ত্ৰৰ মাতৃ’ হিচাপে ভাৰতৰ যাত্ৰা আৰু ভাৰত-ইথিওপিয়াৰ অংশীদাৰিত্বই গ্ল’বেল চাউথলৈ কঢ়িয়াই আনিব পৰা মূল্যৰ বিষয়ে মোৰ চিন্তাধাৰা ভাগ-বতৰা কৰিবলৈ আগ্ৰহী ৷”

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে (এম ই এ) কয় যে ইথিওপিয়া ভ্ৰমণে গ্ল’বেল চাউথত অংশীদাৰ হিচাপে বন্ধুত্ব আৰু সহযোগিতা গভীৰ কৰাৰ বাবে দুয়োখন দেশৰ ভাগ-বতৰা দায়বদ্ধতাক পুনৰ দৃঢ় কৰিব ৷ ভ্ৰমণৰ অন্তিম পৰ্যায়ত চুলতান হাইথাম বিন তাৰিকৰ আমন্ত্ৰণত ১৭-১৮ ডিচেম্বৰলৈ ওমান ভ্ৰমণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৷ এয়া হ’ব তেওঁৰ দ্বিতীয়টো ওমান ভ্ৰমণ ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে মাস্কাটত মই ওমানৰ চুলতানৰ সৈতে মোৰ আলোচনা আৰু আমাৰ কৌশলগত অংশীদাৰিত্বৰ লগতে আমাৰ শক্তিশালী বাণিজ্যিক আৰু অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে আগ্ৰহী ৷

এম ই এয়ে কয় যে ভাৰত আৰু ওমানে শতিকাজুৰি চলি অহা বন্ধুত্ব, বাণিজ্য আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত শক্তিশালী সম্পৰ্কৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এক ব্যাপক কৌশলগত অংশীদাৰিত্বৰ অংশীদাৰ ৷ ২০২৩ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত মহামহিম ওমান চুলতানৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ পিছত এই ভ্ৰমণ দুয়োখন দেশৰ মাজত কূটনৈতিক সম্পৰ্ক স্থাপনৰ ৭০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ প্ৰতীক হ’ব ৷

দুয়োপক্ষই বাণিজ্য, বিনিয়োগ, শক্তি, প্ৰতিৰক্ষা, নিৰাপত্তা, প্ৰযুক্তি, কৃষি আৰু সংস্কৃতিৰ দৰে ক্ষেত্ৰত সহযোগিতাৰ ব্যাপক পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে পাৰস্পৰিক আগ্ৰহৰ আঞ্চলিক আৰু বিশ্বব্যাপী বিষয়সমূহৰ ওপৰত মত বিনিময় কৰাৰ আশা কৰা হৈছে ৷

