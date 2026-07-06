ইণ্ডোনেছিয়া-অষ্ট্ৰেলিয়া-নিউজীলেণ্ড অভিমুখে উৰা মাৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
এই ভ্ৰমণে তিনিওখন দেশৰ সৈতে ভাৰতৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কত শক্তিশালী গতি আনিব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰে ।
Published : July 6, 2026 at 2:52 PM IST|
Updated : July 6, 2026 at 3:01 PM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ সামুদ্ৰিক ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সৈতে ভাৰতৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সোমবাৰে ইণ্ডোনেছিয়া, অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু নিউজীলেণ্ড ভ্ৰমণৰ বাবে ৰাওনা হয় ৷ তেওঁ কয় যে এই ভ্ৰমণে ভাৰতৰ এক্ট ইষ্ট পলিচী, মহাসাগৰ ভিজন আৰু মুক্ত, উদাৰ আৰু সৰ্বাংগীন ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ প্ৰতি ভাৰতৰ দায়বদ্ধতাক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৬-৮ জুলাইলৈ ইণ্ডোনেছিয়া, ৮-১০ জুলাইলৈ অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ১০-১১ জুলাইত নিউজীলেণ্ড ভ্ৰমণ কৰিব ৷ এই ভ্ৰমণৰ উদ্দেশ্য হৈছে পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰা ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে যাত্ৰাৰ পূৰ্বে এক বিবৃতিত কয়, "পূব আৰু দক্ষিণ ভাৰত মহাসাগৰত ক্ৰমে ইণ্ডোনেছিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু তাৰ পিছত নিউজীলেণ্ড ভ্ৰমণে ভাৰতৰ এক্ট ইষ্ট পলিচী, মহাসাগৰীয় ভিজনৰ লগতে মুক্ত আৰু উদাৰ ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ দিশত আমাৰ দৃষ্টিভংগীক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব ৷"
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi emplanes for Jakarta, Indonesia.— ANI (@ANI) July 6, 2026
PM Narendra Modi is embarking on a three-nation tour to Indonesia, Australia, and New Zealand.
(Source: DD News) pic.twitter.com/8sJYuNHqsm
৬ জুলাইৰ পৰা ১১ জুলাইলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই ভ্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈছে ইৰাণৰ সংঘাত আৰু আমেৰিকাৰ বাণিজ্য শুল্কৰ ফলত বিশ্বব্যাপী মন্থন চলি থকাৰ সময়ত তিনিওখন দেশৰ সৈতে ভাৰতৰ সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰা, যাৰ ফলত দেশসমূহে সম্পৰ্কৰ বৈচিত্ৰ্যতা বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰেৰণা যোগাব ।
ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰব’ৱ’ ছুবিয়ানোৰ আমন্ত্ৰণত ৬ জুলাইৰ পৰা ৮ জুলাইলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইণ্ডোনেছিয়া ভ্ৰমণ আৰম্ভ কৰিব ।
তেওঁ কয় যে ২০১৮ চনত মোৰ প্ৰথম ইণ্ডোনেছিয়া ভ্ৰমণৰ সময়ত ভাৰত আৰু ইণ্ডোনেছিয়াই দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কক এক ব্যাপক কৌশলগত অংশীদাৰিত্বলৈ উন্নীত কৰিছিল ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কৰ প্ৰসাৰৰ পিছত এয়া তেওঁৰ প্ৰথম দ্বিপাক্ষিক ভ্ৰমণ হ’ব ৷ ২০২৫ চনৰ জানুৱাৰী মাহত গণৰাজ্য দিৱস উদযাপনৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰব’ৱ’ৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ পিছত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে ৷ তেওঁ কয়, "ভাৰত আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ সভ্যতা আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত শক্তিশালী সম্পৰ্ক আছে আৰু মোৰ ভ্ৰমণে আমাৰ বহুমুখী অংশীদাৰিত্বৰ সকলো দিশ গভীৰ কৰি তুলিব ৷"
Over the next few days, I will be attending various programmes in Indonesia, Australia and New Zealand. The aim of these meetings would be to boost economic and strategic cooperation with these valued developmental partners and ensure the youth of our nation get more…— Narendra Modi (@narendramodi) July 6, 2026
এই ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে তেওঁ ইণ্ডোনেছিয়াত থকা ভাৰতীয় প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰিব আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰব’ৱ’ৰ সৈতে যোগাকাৰ্টাৰ প্ৰম্বানন মন্দিৰ কমপ্লেক্স পৰিদৰ্শন কৰিব, যিটো দুয়োখন দেশৰ ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্পৰ্কৰ আন এক উল্লেখযোগ্য সাক্ষ্য ৷
অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এণ্টনি আলবানিজৰ আমন্ত্ৰণত ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী মেলবৰ্ণলৈ যাব ৷ ইফালে নিউজীলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ক্রিষ্টোফাৰ লাক্সনৰ আমন্ত্রণত তেওঁ ভ্ৰমণৰ অন্তিম অংশত অকলেণ্ডলৈ যাব ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ে আমাৰ পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কত গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াইছে আৰু এই ভ্ৰমণৰ সময়ত মই ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ এটা বৃহৎ গোটক সম্বোধন কৰিবলৈ আগ্ৰহী, যিয়ে জীৱনৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে উৎকৃষ্ট কাম কৰিছে ৷"
লগতে পঢ়ক : অষ্ট্ৰেলিয়া ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক মৃত্যুৰ ভাবুকি; তদন্ত আৰম্ভ আৰক্ষীৰ