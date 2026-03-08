ETV Bharat / bharat

দিল্লীত ৩৩,৫০০ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প উদ্বোধন; আপক তুলাধুনা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ

দিল্লীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পূৰ্বৰ আম আদমি পাৰ্টী চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ।

Prime Minister Narendra Modi speaks during the foundation stone laying ceremony and inauguration of multiple development projects in New Delhi on Sunday, March 08, 2026
দিল্লীত ৩৩,৫০০ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প উদ্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 8, 2026 at 9:13 PM IST

নতুন দিল্লী : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দিল্লীত ৩৩,৫০০ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰে । এই বৃহৎ ধনৰাশিৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰি বুৰাড়ীত এক জনসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আজি দিল্লীৰ উন্নয়নক এক নতুন গতি প্ৰদানৰ বাবে আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈছো । মাত্ৰ কিছু সময়ৰ পূৰ্বে ইয়াত ৩৩,৫০০ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰা হৈছে । এবছৰৰ পূৰ্বে দিল্লীৰ জনসাধাৰণে যি আশা আৰু পৰিৱৰ্তনেৰে বিজেপি চৰকাৰক নিৰ্বাচন কৰিছিল, সেয়া এতিয়া এই প্ৰকল্পসমূহত প্ৰতিফলিত হৈছে ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লগতে কয়, "আজি এক বিশেষ দিন কিয়নো আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস উপলক্ষে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাৰ নেতৃত্বত দিল্লীয়ে উন্নয়নৰ নতুন মুখ দেখিছে । নাৰী দিৱস উপলক্ষে দেশৰ নাৰীসকলক দেশৰ প্ৰগতিৰ অৰিহণা আৰু সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই যাবলৈ আহ্বান জনাইছো । সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰ ভাৰতলৈ কোনোবাই চালেই মনলৈ আহে দিল্লীৰ ভাবমূর্তি ৷ দেশৰ ৰাজধানী হিচাপে দিল্লী যিমানেই আধুনিক আৰু সুবিধাজনক হৈ উঠিব সিমানেই শক্তিশালীভাৱে ভাৰতৰ উন্নয়ন দেখা যাব ।"

ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আজি দিল্লীয়ে সুবিধা আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে । এটা সময়ত দিল্লীৰ দুৰ্বল আন্তঃগাঁথনিৰ বিষয়ে বহুলভাৱে চৰ্চা লাভ কৰিছিল । দিল্লীৰ এটা কোণৰ পৰা আন এটা কোণলৈ যাবলৈ ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা সময় লাগিছিল । আমাৰ মা আৰু ভনীসকলে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা বাছৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছিল । কিছুদিনৰ আগতে নমো ভাৰত ৰে'লে দিল্লীৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশৰ মীৰাটক সংযোগ কৰিছিল । আজি উদ্বোধন কৰা দিল্লী মেট্ৰ' কৰিড'ৰে উত্তৰ-পূব দিল্লীলৈও সংযোগ প্ৰদান কৰিছে ।"

আম আদমি পাৰ্টীক আক্ৰমণ

পূৰ্বৰ আম আদমি পাৰ্টীৰ চৰকাৰক লক্ষ্য কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "দিল্লীত আপদজনক (আপদা) চৰকাৰ নথকা হ'লে এই দিল্লী মেট্ৰ' প্ৰকল্পবোৰ বহু আগতেই সম্পূৰ্ণ হ'লহেঁতেন । দিল্লীৰ উন্নয়ন ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ দিল্লীৰ জনসাধাৰণে আপদজনক চৰকাৰখন আঁতৰাই ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ গঠন কৰিলে । আজি বিজেপিৰ ক্ষমতাত কোনো কাম ইয়াতেই বন্ধ নহ'ব । আপদজনক চৰকাৰে দিল্লীৰ সকলো কাম স্থগিত ৰাখিছিল । আজি আমাৰ চৰকাৰে মিছনত কাম কৰি আছে । দিল্লীৰ উন্নয়নৰ বাবে আমি হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পও আৰম্ভ কৰিছো ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লগতে কয়, "আমাৰ চৰকাৰে বাৰে বাৰে আপদজনক চৰকাৰক দিল্লীত আয়ুষ্মান যোজনা ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিলো, কিন্তু তেওঁলোকে দৰিদ্ৰৰ প্ৰতি কোনো চিন্তা কৰা নাছিল । চৰকাৰৰ মন্ত্ৰ আছিল কাম কম আৰু অজুহাত বেছি । আজি ইয়ালৈ অহাৰ আগতে মই সৰোজিনী নগৰ ভ্ৰমণ কৰিছিলো, য'ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে চৰকাৰী ফ্লেট নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । এই নতুন বাসগৃহবোৰে আমাৰ জীৱনলৈ নতুন সুখ আৰু অগ্ৰগতি কঢ়িয়াই আনক ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লগতে কয়, "আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে আমি দেশত ৩ কোটি মহিলাক লাখপতি দিদি (লাখপতি বাইদেউ) বনাম । আজি আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস উপলক্ষে আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছো যে ৩ কোটি মহিলাক লাখপতি দিদি বনাবলৈ সক্ষম হৈছো ।"

ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক অপমানৰ অভিযোগ

ইফালে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে শনিবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক অপমান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে । তেওঁ কয়, "এয়া কেৱল ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অপমান নহয়, দেশৰ সংবিধানক অপমান । ই গণতন্ত্ৰৰ অপমান, এই স্থানত উপনীত হ'বলৈ সংগ্ৰামৰ মাজেৰে যুঁজি অহা জনজাতীয় সমাজৰ এগৰাকী কন্যাক অপমান । শীঘ্ৰে ধ্বংস হ'ব টি এম চিৰ ক্ষমতাৰ অহংকাৰ । দেশৰ জনজাতীয় ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এই অপমান কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে পশ্চিমবংগৰ জ্ঞানী ৰাইজে । জনজাতীয় সমাজে কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে ।"

