ETV Bharat / bharat

ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ শান্তি চুক্তিৰ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিৰ মাজত আলোচনা

সোমবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ কৰে ৷ ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ শান্তি চুক্তিৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

PM Modi President Volodymyr
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কি (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 9, 2026 at 9:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : সোমবাৰে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ জেলেনস্কিৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ কৰে ৷ উক্ত বাৰ্তালাপত ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন সংঘাত দূৰ কৰা আৰু ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ শান্তি চুক্তিৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ লগতে ভাৰত-ইউক্ৰেইনৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্ক আৰু দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ উপায়সমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে বুলি সদৰি কৰিছে ৷

এই সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এক্সত কয়,"ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিৰ সৈতে টেলিফোনিকভাৱে কথা-বতৰা পাতি আনন্দিত হৈছো । আমি আমাৰ দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা পৰ্যালোচনা কৰি ভাৰত-ইউক্ৰেইনৰ সম্পৰ্ক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিলো ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লগতে কয়,"চলি থকা সংঘাত, ইয়াৰ মানৱীয় দিশ আৰু শান্তি প্ৰতিষ্ঠা বিষয়ে তেওঁৰ সৈতে আলোচনা কৰিলো ৷ তাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিক ধন্যবাদ জনাইছো । শান্তিপূৰ্ণ সমাধানৰ দিশত সকলো ধৰণৰ অৰিহণা যোগোৱাৰ ভাৰতৰ দৃঢ় প্ৰতিশ্ৰুতিব্ধ ।" উল্লেখ্য যে, ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ প্ৰায় চাৰি বছৰ সম্পৰ্ণ হ'ল ৷ ফলত বিশ্বৰ খাৰুৱা তেল আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত ভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ৷

আনহাতে ইৰাণৰ সৈতে আমেৰিকাৰ যুদ্ধৰ ফলত হৰমুজ প্ৰণালীত হোৱা বাধাই বিশ্বৰ অৰ্থনীতিত ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ৷ বিশেষকৈ বিশ্বত উচ্চ হাৰত হোৱা খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি আৰু জীৱন শৈলীত অত্যাধিক খৰচৰ বাবে ইউৰোপৰ দেশসমূহত ব্যাপক প্ৰতিবাদ হোৱা দেখা গৈছে ৷

তেনেস্থলত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ৷ আনফালে ৰাছিয়াৰ ঘণিষ্ঠ বন্ধু ভাৰত ৷ সেয়ে ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ চলিত যুদ্ধ সমাপ্ত কৰাত ভাৰতে মধ্যস্থতাকাৰী হিচাপে বিবেচিত হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক:ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ মাজত এখন সুন্দৰ চুক্তি হ’ব ! আশাবাদী ট্ৰাম্প

TAGGED:

PM NARENDRA MODI
RUSSIA UKRAINE PEACE DEAL
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কি

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.