ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ শান্তি চুক্তিৰ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিৰ মাজত আলোচনা

ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ শান্তি চুক্তিৰ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিৰ মাজত আলোচনা
সোমবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ কৰে ৷ ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ শান্তি চুক্তিৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
Published : November 9, 2026 at 9:08 PM IST
হায়দৰাবাদ : সোমবাৰে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ জেলেনস্কিৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ কৰে ৷ উক্ত বাৰ্তালাপত ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন সংঘাত দূৰ কৰা আৰু ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ শান্তি চুক্তিৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ লগতে ভাৰত-ইউক্ৰেইনৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্ক আৰু দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ উপায়সমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে বুলি সদৰি কৰিছে ৷
এই সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এক্সত কয়,"ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিৰ সৈতে টেলিফোনিকভাৱে কথা-বতৰা পাতি আনন্দিত হৈছো । আমি আমাৰ দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা পৰ্যালোচনা কৰি ভাৰত-ইউক্ৰেইনৰ সম্পৰ্ক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিলো ।"
Glad to have had a productive telephone conversation with President Zelenskyy. We reviewed our wide-ranging bilateral cooperation and agreed to further strengthen India-Ukraine ties. I thanked President Zelenskyy for sharing his perspectives on the ongoing conflict, its humanitarian aspects and various efforts to restore peace. Reiterated India’s firm commitment to contributing in every possible way towards a peaceful resolution. @ZelenskyyUA— Narendra Modi (@narendramodi) November 9, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লগতে কয়,"চলি থকা সংঘাত, ইয়াৰ মানৱীয় দিশ আৰু শান্তি প্ৰতিষ্ঠা বিষয়ে তেওঁৰ সৈতে আলোচনা কৰিলো ৷ তাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিক ধন্যবাদ জনাইছো । শান্তিপূৰ্ণ সমাধানৰ দিশত সকলো ধৰণৰ অৰিহণা যোগোৱাৰ ভাৰতৰ দৃঢ় প্ৰতিশ্ৰুতিব্ধ ।" উল্লেখ্য যে, ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ প্ৰায় চাৰি বছৰ সম্পৰ্ণ হ'ল ৷ ফলত বিশ্বৰ খাৰুৱা তেল আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত ভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ৷
আনহাতে ইৰাণৰ সৈতে আমেৰিকাৰ যুদ্ধৰ ফলত হৰমুজ প্ৰণালীত হোৱা বাধাই বিশ্বৰ অৰ্থনীতিত ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ৷ বিশেষকৈ বিশ্বত উচ্চ হাৰত হোৱা খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি আৰু জীৱন শৈলীত অত্যাধিক খৰচৰ বাবে ইউৰোপৰ দেশসমূহত ব্যাপক প্ৰতিবাদ হোৱা দেখা গৈছে ৷
তেনেস্থলত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ৷ আনফালে ৰাছিয়াৰ ঘণিষ্ঠ বন্ধু ভাৰত ৷ সেয়ে ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ চলিত যুদ্ধ সমাপ্ত কৰাত ভাৰতে মধ্যস্থতাকাৰী হিচাপে বিবেচিত হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক:ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ মাজত এখন সুন্দৰ চুক্তি হ’ব ! আশাবাদী ট্ৰাম্প