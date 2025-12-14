ETV Bharat / bharat

নীতিন নবীন হ'ল বিজেপিৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জনালে অভিনন্দন

নীতিন নবীন বৰ্তমান বিহাৰ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী । তেওঁক বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ।

PM Modi Congratulates Nitin Nabin On Becoming BJP Working President
নীতিন নবীন হ'ল বিজেপিৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 14, 2025 at 9:49 PM IST

4 Min Read
নতুন দিল্লী : বিজেপি দলে এক বৃহৎ সাংগঠনিক পৰিৱৰ্তন কৰিছে । নীতিন নবীনক দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে । বিজেপি সংসদীয় ব’ৰ্ডে দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ বাবে নীতিন নবীনক অনুমোদন জনায় । বৰ্তমান নীতিন নবীন বিহাৰ চৰকাৰৰ গড়কাপ্তানী মন্ত্ৰী ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেওবাৰে নীতিন নবীন (৪৫)ক বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যবাহী সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে অভিনন্দন জনায় । তেওঁ কয় যে তেওঁৰ শক্তি আৰু নিষ্ঠাই আগন্তুক সময়ত দলটোক শক্তিশালী কৰি তুলিব ।

দেওবাৰে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক অৰুণ সিঙে এক বিবৃতিত কয়, ‘‘ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সংসদীয় ব’ৰ্ডে বিহাৰ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী নীতিন নবীনক তাৎক্ষণিক কাৰ্যকৰীভাৱে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি দিছে ।"

বৰ্তমান বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ কাৰ্যকালৰ অন্ত পৰিল । তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰীক লৈ দলটোৱে দীৰ্ঘদিন ধৰি আলোচনা কৰি আহিছিল । এতিয়া দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই নীতিন নবীনক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সংগঠনটোৰ নেতৃত্ব দিবলৈ নিযুক্তি দিছে ।

প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙেও নীতিন নবীনক অভিনন্দন জনায় । এক্স-পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, "বিহাৰৰ এজন যুৱ আৰু শক্তিশালী নেতা নীতিন নবীনক বিজেপিৰ কৰ্মৰত সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি পোৱাৰ বাবে আন্তৰিক অভিনন্দন । তেওঁ এজন কঠোৰ পৰিশ্ৰমী কৰ্মী আৰু অতি কল্পনা শক্তিৰ ব্যক্তি । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰেৰণাদায়ক নেতৃত্বত তেওঁ নিশ্চয় বিজেপিক সফলতাৰ নতুন উচ্চতালৈ লৈ যোৱাত সফল হ'ব । তেওঁৰ বাবে সকলোৰে শুভেচ্ছা জনালো ।"

জে পি নাড্ডাই নীতিন নৱিনক অভিনন্দন

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে পি নাড্ডাই নীতিন নবীনক নতুন দায়িত্বৰ বাবে অভিনন্দন জনালে । তেওঁ এক্সত লিখিছে, "জ্ঞান আৰু সংস্কৃতিৰ ভূমি বিহাৰৰ এগৰাকী গতিশীল বিজেপি নেতা তথা বিহাৰ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী নীতিন নৱিনক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি পোৱাৰ বাবে আন্তৰিকতাৰে অভিনন্দন জনাইছো । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু আপোনালোকৰ নেতৃত্বৰ নেতৃত্বত সংগঠনটোৱে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু জনসেৱাৰ মনোভাৱেৰে নতুন উচ্চতাত উপনীত হ'ব বুলি মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে । মই মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছো ।"

নীতিন নবিন কোন?

পাটনাৰ বাংকিপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক নীতিন নবীন । তেওঁ ৰাজনৈতিক পৰিয়ালৰ পৰা আহিছে । তেওঁৰ পিতৃ নবীন কিশোৰ প্ৰসাদ সিনহা বিহাৰৰ এজন বিশিষ্ট বিজেপি নেতা আছিল । নীতিন নবিনে ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিজেপি সংগঠনলৈকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন পদবীত অধিষ্ঠিত হৈ আহিছে । তেওঁক বিজেপিৰ অনুশাসিত জোৱান হিচাপে গণ্য কৰা হয় । তেওঁ পাঁচবাৰৰ বিধায়ক । ছত্তীশগড় বিজেপিৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া নীতিন নবীন ।

৪৫ বছৰীয়া নীতিন নবীনে গড়কাপ্তানী মন্ত্ৰী হিচাপে সুদৃঢ় নাম অৰ্জন কৰিছে । তেওঁ এজন যুৱ, আধুনিক মনোভাৱৰ, শক্তিশালী নেতা হিচাপে পৰিচিত ।

২০০৬ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধায়ক হয় নীতিন নবীনে

পঞ্চমবাৰৰ বাবে পাটনাৰ বাংকিপুৰ সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে । ২০০৬ চনৰ উপ-নিৰ্বাচনত তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে জয়লাভ কৰিছিল । ২০১০, ২০১৫, ২০২০, আৰু ২০২৫ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ জয়লাভ কৰিছিল ।

নৱেম্বৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ ৯৮,২৯৯ টা ভোট লাভ কৰি আৰজেডিৰ প্ৰাৰ্থী ৰেখা কুমাৰীক ৫১,৯৩৬ টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰিছিল । আজিলৈকে এইটোৱেই হৈছে নীতিন নবীনৰ সৰ্ববৃহৎ জয় ।

ইয়াৰ পূৰ্বে বিজেপিয়ে নিজৰ উত্তৰ প্ৰদেশ ইউনিটৰ বাবে নতুন সভাপতি নিযুক্তি দিছিল । উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিজেপিৰ মুৰব্বী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পংকজ চৌধুৰীক ।

