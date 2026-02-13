ETV Bharat / bharat

গণতান্ত্ৰিক, সৰ্বাংগীন বাংলাদেশলৈ ভাৰতৰ সমৰ্থন; তাৰিক ৰহমানক অভিনন্দন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ

তাৰিক ৰহমানক অভিনন্দন জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে বাংলাদেশৰ সৈতে ভাৰতৰ বহুমুখী সম্পৰ্ক শক্তিশালী আৰু উমৈহতীয়া উন্নয়নৰ হকে কাম কৰিবলৈ আগ্ৰহী ।

Bangladesh ELECTION
তাৰিক ৰহমানক অভিনন্দন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ (ANI)
ETV Bharat Assamese Team

February 13, 2026

নতুন দিল্লী : বাংলাদেশৰ ত্ৰয়োদশ সংসদীয় নিৰ্বাচনত বাংলাদেশ নেচনেলিষ্ট পাৰ্টী (BNP)য়ে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছে । এই বিজয়ৰ বাবে বিএনপিৰ তাৰিক ৰহমানক অভিনন্দন জনায় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীকে ধৰি কেইবাগৰাকীও ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে । ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লিখিছে যে এই বিজয়ে বাংলাদেশী জনসাধাৰণে তেওঁৰ (তাৰিক ৰহমান) নেতৃত্বৰ ওপৰত থকা আস্থা প্রদর্শন কৰিছে ৷

ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ‘এক্স’ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আৰু লিখিছে, "বাংলাদেশৰ সংসদীয় নিৰ্বাচনত BNP ক নিৰ্ণায়ক জয়ৰ দিশত আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে তাৰিক ৰহমানক আন্তৰিকতাৰে অভিনন্দন জনাইছো । এই জয়ে আপোনালোকৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি বাংলাদেশৰ জনসাধাৰণৰ যি আস্থা তাকে প্ৰতিফলিত কৰিছে ।"

তেওঁ কয় যে ভাৰতে গণতান্ত্ৰিক আৰু প্ৰগতিশীল বাংলাদেশক সমৰ্থন আগবঢ়াই যাব আৰু দুয়োখন দেশৰ মাজত সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাৰ বাবে আগ্ৰহী । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পোষ্টটোত লিখিছে, ‘‘ভাৰতে গণতান্ত্ৰিক, প্ৰগতিশীল আৰু সৰ্বাংগীন বাংলাদেশৰ সমৰ্থনত থিয় দিব । আমাৰ বহুমুখী সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰিবলৈ আৰু আমাৰ ভাগ-বতৰা কৰা উন্নয়নৰ লক্ষ্যসমূহ আগুৱাই নিবলৈ আপোনালোকৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ মই আগ্ৰহী ।"

এই নিৰ্বাচনত বিজয়ৰ পিছত বিএনপিয়ে চৰকাৰ গঠনৰ বাবে সাজু হোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি বিএনপি মিডিয়া চেলে কয় যে বাংলাদেশ নেচনেলিষ্ট পাৰ্টীয়ে সংখ্যাগৰিষ্ঠ আসন লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।

PM Modi Congratulates BNP's Tarique Rahman On Poll Victory
তাৰিক ৰহমানক অভিনন্দন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ

ইতিমধ্যে সকলোৰে জ্ঞাত যে, প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাই পদত্যাগ কৰাৰ পিছত বাংলাদেশত এইটোৱেই আছিল প্ৰথমটো বৃহৎ নিৰ্বাচন । বিএনপিৰ তাৰিক ৰহমানে প্ৰায় ১৭ বছৰৰ মূৰত স্বদেশলৈ উভতি আহি ক্ষমতাৰ বাঘজৰী ধৰি পুনৰ শক্তিশালী ৰূপ থিয় দিবলৈ সাজু হৈছে ৷ ভাৰতে বাংলাদেশৰ এই বিজয়ৰ পাচতে নতুন চৰকাৰৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাৰ ইংগিত দিছে ৷

উল্লেখ্য যে, বৃহস্পতিবাৰে বাংলাদেশত সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৷ এই নিৰ্বাচনৰ পিছতেই ভোটগণনা আৰম্ভ হয় । বাতৰি লিখা পৰলৈকে লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি, তাৰিক ৰহমানৰ নেতৃত্বত বিএনপিয়ে ২৯৯খন আসনৰ ভিতৰত ২০৯খন আসন নিজৰ দখলত আনিছে ৷

তাৰিক ৰহমানে এই ঐতিহাসিক বিজয়ৰ মুহূৰ্ত উদযাপন কৰাৰ বিপৰীতে দেশবাসীক অনুৰোধ কৰিছে যে এই শুভ ক্ষণত সকলোৱে তেওঁৰ মাতৃ খালেদা জিয়া (Khaleda Zia)ক স্মৰণ কৰক আৰু জুম্মাৰ নামাজ আদায় কৰক ৷

লগতে পঢ়ক : বাংলাদেশৰ নিৰ্বাচন ২০২৬ : বাংলাদেশৰ শাসনৰ বাঘজৰী ল’ব তাৰিক ৰহমানে, অভিনন্দন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ

