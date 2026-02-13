গণতান্ত্ৰিক, সৰ্বাংগীন বাংলাদেশলৈ ভাৰতৰ সমৰ্থন; তাৰিক ৰহমানক অভিনন্দন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ
তাৰিক ৰহমানক অভিনন্দন জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে বাংলাদেশৰ সৈতে ভাৰতৰ বহুমুখী সম্পৰ্ক শক্তিশালী আৰু উমৈহতীয়া উন্নয়নৰ হকে কাম কৰিবলৈ আগ্ৰহী ।
Published : February 13, 2026 at 1:27 PM IST
নতুন দিল্লী : বাংলাদেশৰ ত্ৰয়োদশ সংসদীয় নিৰ্বাচনত বাংলাদেশ নেচনেলিষ্ট পাৰ্টী (BNP)য়ে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছে । এই বিজয়ৰ বাবে বিএনপিৰ তাৰিক ৰহমানক অভিনন্দন জনায় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীকে ধৰি কেইবাগৰাকীও ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে । ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লিখিছে যে এই বিজয়ে বাংলাদেশী জনসাধাৰণে তেওঁৰ (তাৰিক ৰহমান) নেতৃত্বৰ ওপৰত থকা আস্থা প্রদর্শন কৰিছে ৷
ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ‘এক্স’ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আৰু লিখিছে, "বাংলাদেশৰ সংসদীয় নিৰ্বাচনত BNP ক নিৰ্ণায়ক জয়ৰ দিশত আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে তাৰিক ৰহমানক আন্তৰিকতাৰে অভিনন্দন জনাইছো । এই জয়ে আপোনালোকৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি বাংলাদেশৰ জনসাধাৰণৰ যি আস্থা তাকে প্ৰতিফলিত কৰিছে ।"
I convey my warm congratulations to Mr. Tarique Rahman on leading BNP to a decisive victory in the Parliamentary elections in Bangladesh.— Narendra Modi (@narendramodi) February 13, 2026
This victory shows the trust of the people of Bangladesh in your leadership.
India will continue to stand in support of a democratic,…
তেওঁ কয় যে ভাৰতে গণতান্ত্ৰিক আৰু প্ৰগতিশীল বাংলাদেশক সমৰ্থন আগবঢ়াই যাব আৰু দুয়োখন দেশৰ মাজত সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাৰ বাবে আগ্ৰহী । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পোষ্টটোত লিখিছে, ‘‘ভাৰতে গণতান্ত্ৰিক, প্ৰগতিশীল আৰু সৰ্বাংগীন বাংলাদেশৰ সমৰ্থনত থিয় দিব । আমাৰ বহুমুখী সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰিবলৈ আৰু আমাৰ ভাগ-বতৰা কৰা উন্নয়নৰ লক্ষ্যসমূহ আগুৱাই নিবলৈ আপোনালোকৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ মই আগ্ৰহী ।"
এই নিৰ্বাচনত বিজয়ৰ পিছত বিএনপিয়ে চৰকাৰ গঠনৰ বাবে সাজু হোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি বিএনপি মিডিয়া চেলে কয় যে বাংলাদেশ নেচনেলিষ্ট পাৰ্টীয়ে সংখ্যাগৰিষ্ঠ আসন লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
ইতিমধ্যে সকলোৰে জ্ঞাত যে, প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাই পদত্যাগ কৰাৰ পিছত বাংলাদেশত এইটোৱেই আছিল প্ৰথমটো বৃহৎ নিৰ্বাচন । বিএনপিৰ তাৰিক ৰহমানে প্ৰায় ১৭ বছৰৰ মূৰত স্বদেশলৈ উভতি আহি ক্ষমতাৰ বাঘজৰী ধৰি পুনৰ শক্তিশালী ৰূপ থিয় দিবলৈ সাজু হৈছে ৷ ভাৰতে বাংলাদেশৰ এই বিজয়ৰ পাচতে নতুন চৰকাৰৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাৰ ইংগিত দিছে ৷
VIDEO | Bangladesh Elections 2026: Nazrul Islam Khan, BNP's polls coordination committee chief on PM Modi's congratulatory message BNP chief Tarique Rahman, says , " we also on behalf of our party thank him and we believe that under the leadership of our leader tarique rahman,… pic.twitter.com/ePNTIFLlxa— Press Trust of India (@PTI_News) February 13, 2026
উল্লেখ্য যে, বৃহস্পতিবাৰে বাংলাদেশত সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৷ এই নিৰ্বাচনৰ পিছতেই ভোটগণনা আৰম্ভ হয় । বাতৰি লিখা পৰলৈকে লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি, তাৰিক ৰহমানৰ নেতৃত্বত বিএনপিয়ে ২৯৯খন আসনৰ ভিতৰত ২০৯খন আসন নিজৰ দখলত আনিছে ৷
তাৰিক ৰহমানে এই ঐতিহাসিক বিজয়ৰ মুহূৰ্ত উদযাপন কৰাৰ বিপৰীতে দেশবাসীক অনুৰোধ কৰিছে যে এই শুভ ক্ষণত সকলোৱে তেওঁৰ মাতৃ খালেদা জিয়া (Khaleda Zia)ক স্মৰণ কৰক আৰু জুম্মাৰ নামাজ আদায় কৰক ৷