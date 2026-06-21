ETV Bharat / bharat

নৌসেনাক তিনিখন থলুৱাভাৱে নিৰ্মিত বিমান অৰ্পন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ

সৃষ্টিকৰ্তা হিচাপে ভাৰতে সামুদ্ৰিক খণ্ডতো বিশ্বব্যাপী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণকাৰী হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব । এই আশা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ৷

PM MODI IN KOLKATA
কলকাতাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী (PMO via PTI Photo)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 21, 2026 at 5:41 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা(পশ্চিমবংগ): কলকাতা ভ্ৰমণত ব্যস্ত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেওবাৰে কলকাতাত উপস্থিত হৈ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী বন্দৰত তিনিখন স্থানীয় প্ৰযুক্তিৰে নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা নৌসেনাৰ জাহাজৰ সেৱা আৰম্ভ কৰে । এই তিনি জাহাজ ক্ৰমে আইএনএছ দুনাগিৰি, আইএনএছ সংশোধক আৰু আইএনএছ আগৰক নৌসেনাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই প্ৰসংগত দিয়া ভাষণত কয় যে শক্তিশালী সামুদ্ৰিক সামৰ্থতা এখন দেশৰ অৰ্থনৈতিক আৰু কৌশলগত প্ৰভাৱৰ ক্ষেত্ৰত এক নিৰ্ণায়ক কাৰক হিচাপে বিবেচিত হৈছে ৷ ভাৰতে এই কথা সম্পূৰ্ণৰূপে বুজি উঠিছে আৰু সেই অনুসৰি প্ৰস্তুতি চলাইছে ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সামুদ্ৰিক ক্ষেত্ৰ বিচ্ছিন্ন নহয় বুলি উল্লেখ কৰি ইয়াক ‘উন্নত ভাৰতৰ নিয়োগ ইঞ্জিন’ বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁ কয় যে, সৃষ্টিকৰ্তা হিচাপে ভাৰতে সামুদ্ৰিক খণ্ডতো বিশ্বব্যাপী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণকাৰী হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘ভাৰতে নিৰ্মাতা হোৱাৰ আকাংক্ষা পুহি ৰাখিছে ৷ নিৰ্মাতা হিচাপে আমি নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল’ম । আমি এই দিশত দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছো । শেহতীয়া বছৰবোৰত ৪০ খনতকৈও অধিক দেশত নিৰ্মিত যুদ্ধজাহাজ আৰু চাবমেৰিনে নৌ-সেনাৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিছে ৷’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ইয়াৰ অৰ্থ হ’ল ভাৰতৰ নৌসেনাই প্ৰায় কেইসপ্তাহমানৰ মূৰে মূৰে নতুন শক্তি লাভ কৰে । বৰ্তমান ৪৫ খন বৃহৎ নৌসেনাৰ মঞ্চ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে । এয়া কেৱল এক সংখ্যা নহয়, এয়া ভাৰতৰ ঔদ্যোগিক ক্ষমতাৰ প্ৰমাণ । ই ভাৰতৰ ভৱিষ্যতৰ চিন ।’’

প্ৰতিৰক্ষা সঁজুলি ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে মাথোঁ ক্ৰেতা হৈ থাকিব নিবিচাৰে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘দেশৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীও কেৱল বিশ্বৰ বাবে বজাৰ হ’ব নোৱাৰে । বিশ্বৰ বাবে বজাৰ হ’ব পৰাকৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰাৰ সলনি আমাৰ সামৰ্থ একমাত্ৰ আমাৰ আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ দ্বাৰা সংজ্ঞায়িত কৰা হয় ৷’’

‘‘ভাৰতে পৰৱৰ্তী কেইবছৰমানৰ পূৰ্বে যুদ্ধ জাহাজ আইএনএছ বিক্ৰান্তক অন্তৰ্ভুক্ত কৰি নিজৰ সামুদ্ৰিক সামৰ্থ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল । যোৱা কেইবছৰমানৰ ভিতৰত ৪০ খনতকৈও অধিক যুদ্ধজাহাজ আৰু চাবমেৰিনক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান ৪৫খনকৈ ডাঙৰ নৌসেনাৰ মঞ্চ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে’’ বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় ৷

মোদীয়ে কয়, ‘‘সামুদ্ৰিক শক্তি অবিহনে কোনো দেশে বৃহৎ শক্তিত পৰিণত হ'ব নোৱাৰে । উন্নয়ন, নিৰাপত্তা আৰু সমৃদ্ধিকে ধৰি প্ৰতিটো বিষয় সাগৰৰ সৈতে বান্ধ খাই আছে ৷’’ তেওঁ কয় যে ফ্ৰণ্টলাইন প্লেটফৰ্মসমূহে সমগ্ৰ নৌযুদ্ধ, হাইড্ৰ’গ্ৰাফিক জৰীপ আৰু চাবমেৰিন বিৰোধী যুদ্ধত মূল কাৰ্যকৰী ক্ষমতাক প্ৰদৰ্শন কৰে ।

এই জাহাজসমূহৰ ডিজাইন ভাৰতীয় নৌসেনাৰ যুদ্ধজাহাজ ডিজাইন ব্যুৰোৱে তৈয়াৰ কৰিছিল আৰু কলকাতাস্থিত প্ৰতিৰক্ষা পিএছইউ ‘গাৰ্ডেন ৰিচ শ্বিপবিল্ডাৰ্ছ এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ লিমিটেডে’ নিৰ্মাণ কৰিছিল । এই জাহাজসমূহৰ পঞ্চম প্ৰজেক্ট ১৭এ ষ্টেলথ ফ্ৰিগেট ডুনাগিৰিত ব্ৰহমছ ছাৰ্ফেচ টু ছাৰ্ফেচ মিছাইল আৰু ‘মিডিয়াম ৰেঞ্জ ছাৰ্ফেচ টু এয়াৰ মিছাইল’ ব্যৱস্থাকে ধৰি উন্নত অস্ত্ৰ আৰু চেন্সৰেৰে সজ্জিত, যিয়ে এই জাহাজখনক যথেষ্ট উন্নত কৰি তুলিছে ৷

উল্লেখ্য যে, সংশোধক নামৰ চতুৰ্থ জৰীপ জাহাজ(বৃহৎ) উপকূলীয় আৰু গভীৰ জলৰাশিত জৰীপ চলাবলৈ, প্ৰতিৰক্ষা আৰু অসামৰিক প্ৰয়োগৰ বাবে সাগৰীয় আৰু ভূ-ভৌতিক তথ্য সংগ্ৰহৰ বাবে অনন্য শৈলীৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।

আৰ্ণালা শ্ৰেণীৰ এণ্টি-ছাবমেৰিন ৱাৰফেয়াৰ শ্বেল’ ৱাটাৰ ক্ৰাফ্টৰ চতুৰ্থটো আগ্ৰাইত লঘু টৰ্পিডো, থলুৱা ৰকেট লঞ্চাৰ আৰু অগভীৰ পানীৰ ছ’নাৰ ব্যৱস্থাৰে সজ্জিত কৰা হৈছে ৷ যাতে ই উপকূলীয় জলৰাশিত পানীৰ তলেৰে আহিব পৰা যিকোনো প্ৰত্য়াহ্বান প্ৰতিহত কৰিব পাৰে ৷ এই প্লেটফৰ্মসমূহৰ থলুৱা বিষয়বস্তু ৭৫ শতাংশতকৈ অধিক, ইয়াৰ নিৰ্মাণত ২০০ৰো অধিক এমএছএমইকে ধৰি ভাৰতীয় উদ্যোগে অংশগ্ৰহণ কৰে বুলি এগৰাকী বিষয়াই জনায় ।

পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যপাল আৰ এন ৰবি, মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰী আৰু ভাৰতীয় নৌসেনাৰ মুখ্য এডমিৰেল কৃষ্ণ স্বামীনাথন এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত অন্যতম ৷

লগতে পঢ়ক: নীট পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে শিক্ষাৰ্থীৰ আত্মহত্যা

TAGGED:

PM MODI IN KOLKATA
মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰী
ভাৰতীয় নৌসেনা
নৌসেনাৰ যুদ্ধ জাহাজ
PM MODI IN KOLKATA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.