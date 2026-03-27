পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাত সন্দৰ্ভত দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বৈঠক

পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাত সন্দৰ্ভত দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বৈঠক
চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে চৰকাৰে পশ্চিম এছিয়াৰ সংকট সন্দৰ্ভত সৰ্বদলীয় বৈঠক আহ্বান কৰিছিল । সংসদৰ দুয়োটা সদনত এই সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰে ।
Published : March 27, 2026 at 10:26 PM IST
নতুন দিল্লী: পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাতৰ সন্দৰ্ভত ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে এখন বৈঠকত মিলিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৷ এই বৈঠকৰ অধ্যক্ষতা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই সংঘাতৰ সময়ত দেশৰ প্ৰস্তুতি আৰু পৰিকল্পনাসমূহৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে পৰ্যালোচনা কৰে ।
অৱশ্যে নিৰ্বাচনমুখী ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰা নাই । এই ৰাজ্যসমূহত বলবৎ হৈ আছে আদৰ্শ আচৰণ বিধি । অসম, পশ্চিমবংগ, কেৰালাম, তামিলনাডু আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল পুডুচেৰীত অনুষ্ঠিত হ’ব নিৰ্বাচন ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাতৰ সন্দৰ্ভত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে এখন বৈঠকত অধ্যক্ষতা কৰি এনে পৰিস্থিতিত কেন্দ্ৰই বিভিন্ন দিশত কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত আলোকপাত কৰে ।
শুকুৰবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ সময়ত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে কয় যে শক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবে ভাৰতে নিজৰ জাহাজৰ নিৰাপদ ট্ৰেনজিটৰ বাবে সংশ্লিষ্ট সকলো দেশৰ সৈতে যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে । তেওঁ কয় যে ভাৰতৰ শক্তিৰ উৎসৰ ভিত্তি হৈছে ১.৪ বিলিয়ন লোকৰ প্ৰয়োজনীয়তা সুৰক্ষিত কৰাৰ আৱশ্যকতা, বজাৰৰ গতিশীলতা আৰু বিশ্বৰ পৰিস্থিতি ।
জয়ছৱালে কয়, "আমি এতিয়ালৈকে হৰমুজ জলদ্বীপ অতিক্ৰম কৰা ভাৰতীয় জাহাজসমূহৰ বিষয়ে আপোনালোকক অৱগত কৰি আহিছো । নিৰাপদে জলদ্বীপ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত এল পি জি ভৰ্তি ৪খন জাহাজ ভাৰতত উপস্থিত হৈছে ৷ আমাৰ শক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবে আমাৰ জাহাজসমূহৰ নিৰাপদ ট্ৰেনজিটৰ বাবে আমি সংশ্লিষ্ট সকলো দেশৰ সৈতে যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছো ।"
তেওঁ লগতে কয়, "শক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ উৎস বিচাৰি উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত এক বিস্তৃত পদ্ধতিৰ বিষয়ে আপোনালোকে ভালদৰেই জানে । ই ১৪ বিলিয়ন লোকৰ প্ৰয়োজনীয়তা, বজাৰৰ গতিশীলতা আৰু বিশ্ব পৰিস্থিতি সুৰক্ষিত কৰাৰ আমাৰ আৱশ্যকতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হৈছে । এই ৩টা বিষয় আমাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় ।"
