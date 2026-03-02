ETV Bharat / bharat

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত চিচিএছৰ বৈঠক; পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাত আৰু আৱদ্ধ ভাৰতীয়সকলৰ কৌশল সন্দৰ্ভত আলোচনা

পশ্চিম এছিয়াত পুনৰ উত্থাপিত উত্তেজনাৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে বৈঠকত আলোচনা কৰা হয় ৷

PM Modi Chairs CCS Meeting
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত চিচিএছৰ বৈঠক (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 2, 2026 at 7:43 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত দেওবাৰে নিশা দেশৰ নিৰাপত্তা আৰু কৌশলগত বিষয়ৰ সৰ্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণকাৰী সংস্থা কেবিনেট কমিটি অন ছিকিউৰিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৷ বৈঠকত পশ্চিম এছিয়াত পুনৰ উত্থাপিত উত্তেজনাৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় ৷

ইৰাণৰ ওপৰত আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ আৰু ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেইৰ হত্যাকাণ্ডৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনাৰ বাবে এই বৈঠক আহ্বান কৰা হয় ৷ ৰাজস্থান, গুজৰাট, তামিলনাডু, আৰু পুডুচেৰীৰ দুদিনীয়া ভ্ৰমণৰ পাছত নিশা প্ৰায় ৯:৩০ বজাত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত উপস্থিত হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিৰাপত্তা সম্পৰ্কীয় কেবিনেট কমিটীৰ বৈঠকখন অনুষ্ঠিত কৰে ৷

সূত্ৰই জনোৱা মতে, এই বৈঠকত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ, বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণকে ধৰি সমিতিৰ সদস্যসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে সমিতিখনক পশ্চিম এছিয়াৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি আৰু ভাৰতত ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে অৱগত কৰে ৷

ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰিঞ্চিপাল চেক্ৰেটেৰী পি কে মিশ্ৰ আৰু শক্তিকান্ত দাস, প্ৰতিৰক্ষা মুৰব্বী জেনেৰেল অনিল চৌহান, কেবিনেট সচিব টিভি সোমনাথন আৰু বৈদেশিক সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰীয়েও অংশগ্ৰহণ কৰে ৷

পি টি আইৰ সূত্ৰ অনুসৰি এই বৈঠকত পশ্চিম এছিয়াত বসবাস কৰা ভাৰতীয় নাগৰিকৰ লগতে আৱদ্ধ হৈ থকা লোকসকলৰ সুৰক্ষা আৰু পৰিস্থিতি অধিক বেয়া হ’লে কেনেদৰে সঁহাৰি জনাব সেই বিষয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

বৰ্তমান পশ্চিম এছিয়াৰ আকাশমাৰ্গ কাৰ্যতঃ বন্ধ হৈ আছে ৷ পশ্চিম এছিয়াত সামৰিক উত্থানৰ বাবে বিমান সেৱা ব্যাহত হোৱাৰ লগে লগে ডুবাই, দোহা আৰু অঞ্চলটোৰ অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ বিমানবন্দৰত শ শ ভাৰতীয় আবদ্ধ হৈ আছে, যাৰ বহুতেই ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাৰত চৰকাৰৰ ওচৰত সহায়ৰ বাবে আবেদন জনাইছে ৷

সূত্ৰই জনোৱা মতে, এই বৈঠকত ইৰাণী কৰ্তৃপক্ষই ভাৰতীয় তেলবাহী জাহাজৰ বাবে এক প্ৰধান জাহাজ পথ হৰমুজ জলদ্বীপ বন্ধ কৰাৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা পৰিস্থিতিৰো পৰ্যালোচনা কৰা হয় ৷ ইৰাণত প্ৰায় ১০ হাজাৰ ভাৰতীয় নাগৰিকে বাস কৰে, অধ্যয়ন কৰে আৰু কাম কৰে, আনহাতে ইজৰাইলত ৪০ হাজাৰতকৈ অধিক নাগৰিকে বাস কৰে ৷ উপসাগৰীয় আৰু পশ্চিম এছিয়াত বসবাস কৰা ভাৰতীয়ৰ মুঠ সংখ্যা প্ৰায় ৯০ লাখ বুলি অনুমান কৰা হৈছে ৷

বিগত সময়ত ভাৰতে সংঘাতৰ মাজতে পশ্চিম এছিয়াকে ধৰি বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ নাগৰিকক সফলতাৰে উলিয়াই আনিছে ৷ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে উল্লেখ কৰিছে যে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত ভাৰতীয় মিছনসমূহে নিজৰ নাগৰিকৰ সৈতে অহৰহ যোগাযোগত আছে আৰু হেল্পলাইন সক্ৰিয় কৰা হৈছে ৷

ইৰাণৰ ওপৰত শনিবাৰে ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাই চলোৱা বিমান আক্ৰমণত ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা খামেনেই নিহত হয় ৷ ইৰাণৰ চৰকাৰী টেলিভিছন আৰু চৰকাৰী সংবাদ সংস্থা ইৰনাই দেওবাৰে পুৱা ৮৬ বছৰীয়া নেতাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে কয় যে ইয়াৰ ফলত ইৰাণীসকলে ‘নিজৰ দেশখন ঘূৰাই লোৱা’ৰ ‘সৰ্বাধিক সুযোগ’ লাভ কৰিছে ৷

ট্ৰাম্পে কয় যে গোটেই সপ্তাহটো বা প্ৰয়োজন অনুসৰি গধুৰ আৰু নিখুঁত বোমা বিস্ফোৰণ চলি থাকিব ৷ ইৰাণে এই আক্ৰমণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি উপসাগৰীয় অঞ্চলৰ আশে-পাশে থকা ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাৰ সামৰিক ঘাটি আৰু বিশ্বব্যাপী ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰ ডুবাইত ড্ৰোন আৰু মিছাইলৰে গুলীচালনা কৰে ৷

দেওবাৰে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ছিয়া সম্প্ৰদায়ৰ শোকসন্তপ্ত লোকসকলে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি খামেনেইৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ ক্ষোভ আৰু শোক প্ৰকাশ কৰে ৷ (পিটিআই ইনপুটৰ সৈতে)

লগতে পঢ়ক : এক মিনিটতে ইৰাণৰ ৩৯ জন নেতাক হত্যা ইজৰাইলৰ সামৰিক বাহিনীৰ

ইজৰাইল-আমেৰিকাৰ আক্ৰমণঃ ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলী খামেইনীৰ মৃত্য়ু, ইৰাণত ৪০ দিনৰ শোক ঘোষণা, যুদ্ধত শিক্ষাৰ্থীসহ ২০০ৰো অধিক মৃত্য়ু

ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ সামৰিক আক্ৰমণৰ হুংকাৰ ট্ৰাম্পৰ

TAGGED:

পশ্চিম এছিয়াত উত্তেজনা
কেবিনেট কমিটি অন ছিকিউৰিটি
ইৰাণ ইজৰাইল আমেৰিকাৰ যুদ্ধ
ইটিভি ভাৰত অসম
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.