মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংঘাতৰ প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে নিৰাপত্তা সম্পৰ্কীয় কেবিনেট কমিটীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক

মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংঘাতৰ প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে নিৰাপত্তা সম্পৰ্কীয় কেবিনেট কমিটীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক
মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংঘাতৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা পৰিস্থিতিৰ মূল্যায়নৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত নিৰাপত্তা সম্পৰ্কীয় কেবিনেট কমিটীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক ।
Published : March 23, 2026 at 10:18 AM IST
নতুন দিল্লী : মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পৰিস্থিতিৰ ফলত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰভাৱ পৰিছে । ইন্ধনকে ধৰি বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ স্পষ্ট হৈ পৰিছে । ভাৰততো এল পি জিৰ নাটনিৰ লগতে পেট্ৰ'লৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে । যাৰ ফলত এনে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে চৰকাৰ সাজু হৈছে । এনে পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে ইয়াৰ প্ৰভাৱ হ্ৰাস কৰাৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত নিৰাপত্তা সম্পৰ্কীয় কেবিনেট কমিটীৰ এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।
বৈঠকৰ সময়ত প্ৰথমে কেবিনেট সচিবে বিশ্বব্যাপী সৃষ্টি হোৱা পৰিস্থিতিৰ এক বিস্তৃত আভাস দাঙি ধৰে । তেওঁ এনে পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৰ লগতে বিভিন্ন মন্ত্ৰালয় আৰু বিভাগে পৰিকল্পনা কৰা ব্যৱস্থাৰো ৰূপৰেখা দাঙি ধৰে । এই বৈঠকত কৃষি, সাৰ, খাদ্য সুৰক্ষা, পেট্ৰলিয়াম, শক্তি, এম এছ এম ই, ৰপ্তানি, জাহাজ, বাণিজ্য, বিত্ত আৰু যোগান শৃংখলকে ধৰি বিভিন্ন খণ্ড সামৰি দেশৰ অৰ্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ৰক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।
Chaired a meeting of the CCS to review the mitigating measures in the wake of the ongoing conflict in West Asia.— Narendra Modi (@narendramodi) March 22, 2026
We had extensive discussions on short, medium and long term measures, including ensuring continued availability of fertilisers for farmers, diversifying import… pic.twitter.com/a0SQoGf39e
এই বৈঠক সম্পৰ্কে এক্সৰ এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে চৰকাৰে কৃষকৰ বাবে সাৰৰ অবিৰত উপলব্ধতা নিশ্চিত কৰা, মূল খণ্ডসমূহৰ বাবে আমদানিৰ উৎস, নতুন গন্তব্যস্থানলৈ ৰপ্তানিৰ প্ৰসাৰ আদিকে ধৰি হ্ৰস্ব, মধ্যম আৰু দীৰ্ঘম্যাদী ব্যৱস্থাসমূহৰ ওপৰত বিস্তৃত আলোচনা কৰে । সংঘাতৰ প্ৰভাৱৰ পৰা দেশৰ নাগৰিকসকলক ৰক্ষা কৰিবলৈ চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলিও তেওঁ দাবী কৰে ।
ইফালে সংবাদ মাধ্যমৰ বিবৃতিত বিষয়াসকলে কয় যে মন্ত্ৰীসকলে খাদ্য, শক্তি আৰু ইন্ধনৰ সুৰক্ষাৰ পৰ্যালোচনা কৰে আৰু নিৰৱচ্ছিন্ন যোগান বজাই ৰাখিবলৈ সময়সীমাৰ মাজেৰে নিৰ্দিষ্ট কৌশলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে । শেহতীয়া বছৰবোৰত নিৰ্মিত পৰ্যাপ্ত বাফাৰ ষ্টকে কৃষকসকলক সময়মতে যোগান নিশ্চিত কৰিব বুলি উল্লেখ কৰি চৰকাৰে খাৰিফ শস্যৰ বতৰৰ পূৰ্বে সাৰ উপলব্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । একেদৰে ভৱিষ্যতৰ বাবে সাৰৰ বিকল্প উৎসৰ কৌশলৰো অন্বেষণ কৰে ।
শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত নিৰাপত্তা সম্পৰ্কীয় কেবিনেট কমিটীক জনোৱা হৈছে যে বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰসমূহত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ কয়লা মজুত থাকিলে সমগ্ৰ দেশতে বিদ্যুতৰ কোনো ধৰণৰ নাটনি নহ'ব ।
বৈঠকত ৰাসায়নিক পদাৰ্থ, ঔষধ আৰু পেট্ৰ'কেমিকেলৰ দৰে ঔদ্যোগিক সামগ্ৰীৰ বাবে আমদানিৰ উৎস বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়েও আলোচনা কৰা হয় । একে সময়তে ভাৰতৰ বাণিজ্যিক গতি বজাই ৰাখিবলৈ নতুন ৰপ্তানি বজাৰ চিনাক্ত কৰা হয় ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলাত সমগ্ৰ চৰকাৰী পন্থা অৱলম্বন কৰিবলৈ মন্ত্ৰী আৰু সচিবৰ গোট গঠনৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । অংশীদাৰসকলৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ আৰু সঁহাৰিৰ ব্যৱস্থাসমূহৰ সমন্বিত ৰূপায়ণ নিশ্চিত কৰিবলৈ খণ্ড-নিৰ্দিষ্ট গোটসমূহো গঠন কৰা হ'ব বুলি সিদ্ধান্ত লোৱা হয় ।
সংঘাতক এক বিৱৰ্তনশীল বিশ্বজনীন প্ৰত্যাহ্বান বুলি অভিহিত কৰি মোদীয়ে সকলো খণ্ডতে ইয়াৰ প্ৰভাৱ হ্ৰাস কৰিবলৈ সামূহিক আৰু সমন্বিত পদক্ষেপৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । তেওঁ চৰকাৰৰ সকলো পদক্ষেপকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ৰে কাম কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে যাতে ক'লা বজাৰ আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ অবৈধ মজুত ৰোধ কৰিব পাৰি আৰু চলি থকা সংকটৰ মাজত মানুহে যাতে নূন্যতম সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় ।
২৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাত আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিশ্ব বহু নেতাৰ সৈতে কথা পাতিছে । সংঘাতৰ পিছৰে পৰা মোদীয়ে ছৌদি আৰব, ইউ এ ই, কাটাৰ, বাহৰেইন, কুৱেইট, জৰ্ডান, ফ্ৰান্স, মালয়েছিয়া, ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ নেতাৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ কৰি আহিছে ।
উল্লেখ্য যে দেওবাৰে অনুষ্ঠিত বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং (প্ৰতিৰক্ষা), অমিত শ্বাহ (গৃহ), শিৱৰাজ সিং চৌহান (কৃষি), এছ জয়শংকৰ (বৈদেশিক পৰিক্ৰমা), নিৰ্মলা সীতাৰমণ (বিত্ত), জে পি নাড্ডা (স্বাস্থ্য), পীযুষ গোৱেল (বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ) আৰু অশ্বিনী বৈষ্ণৱ (ৰে'ল) উপস্থিত থাকে ।
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল (বন্দৰ আৰু জাহাজ পৰিবহণ), মনোহৰ লাল খট্টৰ (শক্তি), প্ৰহ্লাদ যোশী (খাদ্য আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা), কিঞ্জৰাপু ৰামমোহন নাইডু (অসামৰিক বিমান পৰিবহণ) আৰু হৰদীপ সিং পুৰী (পেট্ৰলিয়াম), এন এছ এ অজিত ডোভাল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দুই প্ৰধান সচিব পি কে মিশ্ৰ আৰু শক্তিকান্ত দাসো উপস্থিত থাকে ।
কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা এল পি জিৰ যোগান ২০% বৃদ্ধি; হোটেল, ধাবা, কেণ্টিনে লাভ কৰিব ইয়াৰ সুফলতা