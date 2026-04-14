প্রটোকল ভংগ কৰি হঠাতে ওলাই আহিল প্রধানমন্ত্রী, কৰযোৰে বিচাৰিলে ক্ষমাও
"মোক ক্ষমা কৰিব ।" হাতযোৰ কৰি এদল লোকক প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে এনেদৰে কোৱা শুনা যায় ৷ কিন্তু এছপিজিৰ প্রটোকল ভংগ কৰি কিয় এনেকুৱা কৰিলে তেওঁ ?
Published : April 14, 2026 at 3:31 PM IST
শিলিগুড়ি : বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্ৰটোকল ভংগ কৰি চৰ্চা লাভ কৰি আহিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । এইবাৰ আন এক প্ৰটোকল ভংগ কৰি চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী । বংগৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰচাৰৰ সময়ত মোদীয়ে ভংগ কৰে প্ৰটোকল ।
এছপিজি (SPG) প্রটোকল ভংগ কৰি অকলশৰে ওলাই আহি হাতযোৰ কৰি ক্ষমা বিচাৰে খোদ প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীয় । ইফালে প্ৰধানমন্ত্ৰীক এই অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰি সকলোৱে হতবাক হৈ পৰে । ইফালে প্রধানমন্ত্রীয়ে প্রটোকল ভংগ কৰি ওলাই অহাত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় এছপিজিৰ (Special Protection Group সংক্ষেপে SPG) বিষয়া তথা জোৱানসকলৰ মাজত । উল্লেখ্য যে ভাৰতৰ প্রধানমন্ত্রীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নিয়োজিত সৰ্বোচ্চ এলিট বা অভিজাত নিৰাপত্তা বাহিনী হৈছে এই এছপিজি ৷
প্রধানমন্ত্রীয়ে এছপিজি প্ৰটোকল ভংগ কৰি ওলাই আহি তৎক্ষাণৎ উপস্থিত হয় শিলিগুড়িৰ ৰিজ'ৰ্টত থকা আবাসীসকলৰ ওচৰত । তেওঁলোকৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰি মোদীয়ে কয়, "মোৰ বাবে আপোনালোকৰ বহু কষ্ট হ'ল । মোক ক্ষমা কৰিব ।" ইফালে প্রধানমন্ত্রীৰ এই আচৰণত মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ পৰে তাত উপস্থিত থকা ব্যক্তিসকল । আনহাতে, এই আৱেগপ্রবণ মুহূর্ত নিমিষতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিয়পি পৰে ৷ অৱশ্যে এই ভিডিঅ'ৰ সত্যতা ইটিভি ভাৰতে পৰীক্ষা কৰা নাই ৷
প্ৰকৃততে ঘটনাটো কি ?
বংগৰ বিধানসভা নির্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণলৈ মাজত আৰু ১০ দিনো নাই ৷ সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত এতিয়া শাসক-বিৰোধী উভয়ৰে নিৰ্বাচনী প্রচাৰ তুংগত উঠিছে ৷ উত্তৰ বংগত ২৩ এপ্রিলত অনুষ্ঠিত হ'ব প্রথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ ৷ তাত এতিয়া তীব্ৰ প্রচাৰ অভিযানত নামিছে প্রতিটো ৰাজনৈতিক দল । আনহাতে, যোৱা দেওবাৰ, ১২ এপ্রিলত নিৰ্বাচনী প্রচাৰৰ বাবে শিলিগুড়িত উপস্থিত হয় প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্র মোদী । দেওবাৰে শিলিগুড়ি সংলগ্ন কাৱাখালি খেলপথাৰত তেওঁ নির্বাচনী জনসভা সম্বোধন কৰে । ইয়াৰ বাবে তেওঁ শনিবাৰেই বাগডোগ্ৰা বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় ।
তাৰ পিছত তেওঁ তাৰ পৰা ১৩ কিলোমিটাৰ ৰোড-শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰে । আনহাতে, প্রধানমন্ত্রীৰ নৈশযাপনৰ বাবে শিলিগুড়িৰ ওচৰৰ ছালুগড়াৰ মে-ফেয়াৰ টী-ৰিজ'র্টত ব্যৱস্থা কৰা হয় । যাৰবাবে শুকুৰৰ পৰাই তাত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছিল । দিনে-নিশাই তাত তীক্ষ্ণ পহৰাৰ ব্যৱস্থা আছিল । সমগ্ৰ ৰিজ'র্টখন নিশ্ছিদ্র নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰে পৰিবেষ্টিত কৰা হৈছিল ।
আনহাতে, উক্ত ৰিজ'ৰ্টখনতেই এক ডেষ্টিনেচন ৱোডিঙৰ আয়োজন কৰা হৈছিল । এই বিায়ৰ অনুষ্ঠান আছিল উত্তৰ বংগৰ এগৰাকী বিখ্যাত উদ্যোগপতিৰ পুত্ৰৰ । কিন্তু হঠাতে প্রধানমন্ত্রীৰ আগমনৰ বাবে তাত উপস্থিত হোৱা অতিথিসকলৰ কিছু সমস্যা হয় ।
ৰিজ'র্টলৈ আগমন ঘটা অতিথিসকলো এছপিজিৰ কঠোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ সন্মুখীন হ'বলগা হয় । বহু স্থানত আনকি যাতায়াতত নিষেধাজ্ঞাও জাৰি কৰা হয় । ইয়াৰ মাজতে ৰিজ'র্টত বিয়াৰ আয়োজন দেখি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ কাৰণে যে অতিথিসকল অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগা হৈছে সেয়া প্রধানমন্ত্রীয়ে উপলব্ধি কৰে । যাৰবাৰে দেওবাৰে কাৱাখালিত জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে হঠাতে প্রটোকল ভংগ কৰি বিয়ালৈ অহা অতিথিসকলৰ ওচৰলৈ গৈ প্রধানমন্ত্রীয়ে তেওঁলোকৰ ওচৰত হাতযোৰ কৰি তেওঁৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা সমস্যাৰ কাৰণে ক্ষমা বিচাৰে ।
প্রধানমন্ত্রীয়ে কয়, "মোৰ বাবে আপনালোক বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগা হ'ল । মোক ক্ষমা কৰিব । লগতে নৱদম্পতিক আশীর্বাদ আৰু বহুত মৰম যাছিলোঁ ।"
আনহাতে, প্রধানমন্ত্রীৰ এই আচৰণত মুগ্ধ হৈ পৰে তাত উপস্থিত থকা অতিথিসকল । তেওঁলোকেও জনায় যে প্রধানমন্ত্রীৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কোনো অসুবিধা হোৱা নাই । লগতে বহুতে 'মোদী মোদী' শ্লোগান দিবলৈ আৰম্ভ কৰে । সেই মুহূর্তৰ ভিডিঅ' লগে লগে নেটিজেনৰ মাজত ভাইৰেল হৈ পৰে ।