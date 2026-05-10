কংগ্ৰেছক পৰজীৱী ৰাজনৈতিক শক্তি আখ্যা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ
কৰ্ণাটকত বিজেপিৰ এক বিশাল ৰেলীত অংশগ্ৰহণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ । কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা ।
Published : May 10, 2026 at 4:49 PM IST
বেংগালুৰু : কংগ্ৰেছে মিত্ৰদলক বিশ্বাসঘাতকতা কৰাৰ লগতে মানুহক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ অভিযোগ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ । দেওবাৰে বেংগালুৰু ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি কয় যে কংগ্ৰেছ আঞ্চলিক দলৰ ভৰসাত জীয়াই থকা 'পৰজীৱী ৰাজনৈতিক শক্তি' ।
কৰ্ণাটকত আভ্যন্তৰীণ ক্ষমতাৰ যুঁজৰ বাবে কংগ্ৰেছে সুশাসন প্ৰদানত ব্যৰ্থ হোৱা বুলিও অভিযোগ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে সমগ্ৰ ভাৰতত বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ বৃদ্ধি পোৱাৰ মাজতে বেংগালুৰুৰ পৰা 'কেশৰ সূৰ্য্য' উদয় হৈছে ।
বেংগালুৰুত বিজেপিৰ এক সভাত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে কংগ্ৰেছ আৰু মিত্ৰশক্তিয়ে বাৰে বাৰে নিৰ্বাচনী পৰাজয় সহ্য কৰিব পৰা নাই আৰু গণতান্ত্ৰিক সংস্থা, আদালত আৰু সাংবিধানিক প্ৰক্ৰিয়াক দোষাৰোপ কৰাৰ দৰে পন্থা লৈছে । এসময়ত লোকসভাত ৪০০ৰো অধিক আসন লাভ কৰা কংগ্ৰেছে মিত্ৰতাত থকাৰ পিছতো ১০০ আসনৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰিলে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
তেওঁ কয়, "৪ তাৰিখে ফলাফল আহিছে যদিও তামিলনাডুত এতিয়াও চৰকাৰ গঠন হোৱা নাই । কেৰালামত সম্পূৰ্ণ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা আছে । নেতাসকলে সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই । নেতাসকলে সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই যে আমাৰ বাবে ডেৰ-দুবছৰৰ সূত্ৰ নে এবছৰত ৫ জন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সূত্ৰ গ্ৰহণ কৰিব ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ শেহতীয়া নিৰ্বাচনী ফলাফলে এনডিএৰ শাসনৰ আৰ্হিৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ সমৰ্থন বৃদ্ধি পোৱাৰ কথা প্ৰকাশ পাইছে । অসম, পশ্চিমবংগ, পুডুচেৰী আৰু গুজৰাটৰ স্থানীয় সংস্থাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ প্ৰভাৱশালী প্ৰদৰ্শনৰ ওপৰত আলোকপাত কৰাৰ সমান্তৰালকৈ শেহতীয়া সমীক্ষাত মানুহে স্থিতিশীলতা আৰু উন্নয়ন বাছি লোৱা দেখা গৈছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
তেওঁ কয়, "এনডিএয়ে একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে পুডুচেৰীত ক্ষমতালৈ ঘূৰি আহিছে, অসমত পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিছে, পশ্চিমবংগত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী জয়, গুজৰাটৰ স্থানীয় সংস্থাৰ নিৰ্বাচনত দলৰ ব্যাপক বিজয়ে নিৰ্ণায়ক ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ ইংগিত দিছে । নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ দিশৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ । ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ যুৱক-যুৱতী, মহিলা, কৃষক, দৰিদ্ৰ আৰু মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ পচন্দ প্ৰতিফলিত হৈছে ।" মোদীয়ে লগতে কয়, "ভাৰতৰ জনসাধাৰণে কৈছে যে তেওঁলোকে কেলেংকাৰী নহয়, গতি বিচাৰে; তেওঁলোকে সমাধান বিচাৰে । তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় নীতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰাজনীতি বিচাৰে ।"
কৰ্ণাটক, হিমাচল প্ৰদেশ আৰু তেলেংগানাত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ কথিত প্ৰশাসনিক বিফলতা আৰু আভ্যন্তৰীণ সংঘাতক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে । তেওঁ কয় যে কংগ্ৰেছে নিজৰ ভুৱা নিশ্চয়তা, দুৰ্বল শাসন আৰু আভ্যন্তৰীণ ক্ষমতাৰ যুঁজৰ বাবে জনসাধাৰণৰ আস্থা হেৰুৱাই পেলাইছে ।
কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধাৰামাইয়া আৰু উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী ডি কে শিৱকুমাৰৰ মাজত চলি থকা ক্ষমতাৰ যুঁজ সন্দর্ভত প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে কয়, "কৰ্ণাটকত বিগত ৩ বছৰে মানুহৰ সমস্যা সমাধানৰ পৰিৱর্তে এই ৰাজ্যত চৰকাৰৰ সময়খিনি আভ্যন্তৰীণ সংঘাত সমাধানৰ বাবেই অতিবাহিত হৈছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী কিমান দিন থাকিব সেয়া তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে ৷ আন এজন ব্যক্তিয়ে সুযোগ পাব নে নাপাব সেইটো তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে ৷ সকলো ওলমি আছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "কৰ্ণাটকত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ শাসনৰ সঠিক এজেণ্ডাৰ অভাৱ আছে । কেৱল মানুহক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব জানে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মিছা । কংগ্ৰেছৰ ক্ষমতাৰ গ্ৰন্থখনত শাসনৰ কোনো অধ্যায় নাই ।"
