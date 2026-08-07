ETV Bharat / bharat

হস্ততাঁত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি শ্বেয়াৰ কৰক ভিডিঅ’: ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱসত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বান

হস্ততাঁত দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত বৃহস্পতিবাৰে নিশা মোদীয়ে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেল আৰু অন্যান্য ছ’চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলত এটা ভিডিঅ’ বাৰ্তা পোষ্ট কৰে ৷

PM Modi
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 7, 2026 at 8:45 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: ৭ আগষ্ট দিনটো সমগ্ৰ ভাৰততে ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ৷ এই উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাইজক হস্ততাঁত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি ভিডিঅ’ নিৰ্মাণ কৰি বিশ্বৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

হস্ততাঁত দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত বৃহস্পতিবাৰে নিশা মোদীয়ে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেল আৰু অন্যান্য ছ’চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলত এটা ভিডিঅ’ বাৰ্তা পোষ্ট কৰে ৷ উক্ত ভিডিঅ’ বাৰ্তাত তেওঁ কয় যে এই দিনটো উদযাপনৰ ফলত দেশৰ শিপিনী আৰু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱা হ’ব ।

তেওঁ কয়, ‘‘কাইলৈ ​​৭ আগষ্ট, আমি ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস উদযাপন কৰিম । ভাৰতৰ তাঁতশালৰ বৈচিত্ৰক জনপ্ৰিয় কৰোঁ আহক । ‘গেট ৰেডি উইথ মি’ ভিডিঅ'কে ধৰি আপোনাৰ প্ৰিয় হস্ততাঁত সামগ্ৰীৰ ভিডিঅ' বনাওক আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰক ।’’

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জনতাক সোঁৱৰাই দিয়ে যে ১৯০৫ চনৰ ৭ আগষ্টত যেতিয়া ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল, তেতিয়াই দেশৰ সকলো একত্ৰিত হৈছিল । ‘‘যোৱা সপ্তাহত আপোনালোক সকলোৱে বন্ধুত্ব দিৱস পালন কৰিছিল । মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো যে ৭ আগষ্টৰ হস্ততাঁত দিৱসত এই অনুষ্ঠানটো ধুমধামেৰে উদযাপন কৰক ।’’ মোদীয়ে কয় ৷

শুকুৰবাৰে এক্সহেণ্ডেলত আন এটা পোষ্টত মোদীয়ে কয়, ‘‘আজি ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱসত আমি ভাৰতৰ চহকী আৰু সজীৱ হস্ততাঁত ঐতিহ্যক উদযাপন কৰিছোঁ । আমাৰ শিপিনীসকলৰ দক্ষতা, সৃষ্টিশীলতা আৰু নিষ্ঠাকো আমি প্ৰণাম জনাইছোঁ । প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি তেওঁলোকে আমাৰ পৰম্পৰাক সংৰক্ষণ আৰু সমৃদ্ধ কৰি আহিছে ।আমাৰ চৰকাৰে গ্ৰাম্য সৱলীকৰণ, মহিলা নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন আৰু আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ সপোন পূৰণৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্তম্ভ হিচাপে পৰিগণিত হস্ততাঁত খণ্ডক সহায় কৰি থাকিব ।’’

‘‘ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ প্ৰিয় হস্ততাঁত সামগ্ৰী আৰু জি আৰ ডব্লিউ এম ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰক, যিয়ে এই খণ্ডৰ সৈতে জড়িতসকলক উৎসাহিত কৰিব ।’’ মোদীয়ে দেশবাসীক আহ্বান জনায় ৷

সমগ্ৰ বিশ্বৰ লোকক হস্ততাঁত সামগ্ৰীৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সকলোকে চুটি ভিডিঅ’ বনাই সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই মোদীয়ে কয় যে ভাৰতক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তোলা আৰু শিপিনী আৰু ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই কাম কৰা উচিত ।

১৯০৫ চনৰ ৭ আগষ্টত আৰম্ভ হোৱা স্বদেশী আন্দোলনৰ স্মৃতিত প্ৰতি বছৰে ৭ আগষ্টত ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস পালন কৰা হয়, যিয়ে থলুৱা উদ্যোগ আৰু ভাৰতৰ হস্ততাঁত খণ্ডক নতুনকৈ গতি প্ৰদান কৰিছিল । এই উদযাপনৰ জৰিয়তে দেশৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আৰু আৰ্থ-সামাজিক উন্নয়নত হস্ততাঁত শিপিনীসকলৰ চিৰস্থায়ী অৱদানক স্বীকৃতি দিয়া হয় ।

২০১৫ চনত আৰম্ভ হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱসে ভাৰতৰ হস্ততাঁত শিপিনীসকলৰ শিল্পকলা, দক্ষতা আৰু নিষ্ঠা উদযাপনৰ লগতে হস্ততাঁত খণ্ডৰ সংৰক্ষণ, প্ৰসাৰ আৰু বহনক্ষম উন্নয়নৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতাক প্ৰতিফলিত কৰি আহিছে ।

লগতে পঢ়ক: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতান্যাহুৰ বিশেষ ফোনকল

TAGGED:

ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস
নৰেন্দ্ৰ মোদী
হস্ততাঁত শিল্প
HANDLOOM PRODUCTS
NATIONAL HANDLOOM DAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.