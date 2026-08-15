প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে বিনামূলীয়া অনলাইন কোচিং; মোদীৰ ঘোষণাৰ কাৰ্যকৰীকৰণক লৈ উদ্বিগ্ন বিশেষজ্ঞ
বিশেষজ্ঞসকলে এই পদক্ষেপক আদৰণি জনোৱাৰ বিপৰীতে ইয়াৰ কাৰ্যকৰীকৰণ, ডিজিটেল প্ৰৱেশ আৰু বিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ বৈষম্যৰ ওপৰত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।
Published : August 15, 2026 at 7:19 PM IST
নতুন দিল্লী : দেশৰ ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শনিবাৰে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে বিনামূলীয়া অনলাইন কোচিঙৰ কথা ঘোষণা কৰে । এই কথা ঘোষণা কৰি মোদীয়ে কয় যে এই পদক্ষেপে দৰিদ্ৰ আৰু মধ্যবিত্ত পৰিয়ালসমূহক ব্যয়বহুল ব্যক্তিগত প্ৰশিক্ষণৰ আৰ্থিক বোজা হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিব ।
স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা লালকিল্লাৰ পৰা দেশবাসীক সম্বোধন কৰি মোদীয়ে কয় যে পৰিয়ালবোৰৰ বাবে কোচিং ক্ৰমান্বয়ে আৰ্থিক আৰু সামাজিক হেঁচাত পৰিণত হৈছে । অভিভাৱকসকলে প্ৰায়ে অনুভৱ কৰে যে তেওঁলোকৰ সন্তানক প্ৰতিযোগিতামূলক মনোভাবাপন্ন কৰি ৰাখিবলৈ ব্যক্তিগত প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত নামভৰ্তি কৰাটো প্ৰয়োজনীয় ।
এই ঘোষণা এনে এক সময়ত আহিছে, যিটো সময়ত ভাৰতৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত পুনৰবাৰ বিচাৰ-বিবেচনা চলি আছে । ইয়াৰ কাৰণ হৈছে পৰীক্ষা ব্যৱস্থাত বেমেজালি, প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু ব্যয়বহুল কোচিং চেণ্টাৰৰ ওপৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নিৰ্ভৰশীলতা বৃদ্ধি পোৱাক লৈ উদ্বেগৰ সৃষ্টি হৈছে । আনহাতে, নীট-ইউ জি ২০২৬ (NEET-UG 2026) প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিতৰ্কৰ পিছত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে দিল্লীত এই বিষয়ত প্ৰতিবাদো সাব্যস্ত কৰে ।
মোদীয়ে কয় যে চৰকাৰে ভাৰতৰ বৰ্তমানৰ ডিজিটেল আন্তঃগাঁথনি আৰু যোগ্য শিক্ষকৰ উপলব্ধতা ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে বিনামূলীয়া প্ৰস্তুতিত সহায় আগবঢ়াব বিচাৰে । এই পদক্ষেপে সৰু চহৰ আৰু গাঁৱৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলকো উপকৃত কৰিব, বিশেষকৈ যিসকলে বৰ্তমান ডাঙৰ প্ৰশিক্ষক কেন্দ্ৰলৈ ঢাপলি মেলিবলগীয়া হৈছে । ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ প্ৰস্তুতিৰ খৰচত থকা-খোৱাৰ ব্যৱস্থা আৰু ভ্ৰমণৰ খৰচো যোগ হয় ।
কিন্তু শিক্ষা বিশেষজ্ঞসকলে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে কেৱল বিনামূলীয়া অনলাইন কোচিঙেই শিক্ষা আৰু পৰীক্ষা ব্যৱস্থাৰ গভীৰ বৈষম্য দূৰ কৰিব পাৰেনে ? চৰকাৰৰ প্ৰস্তাৱিত পদক্ষেপে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ সৈতে জড়িত কিছু ব্যয় হ্ৰাস কৰিব পাৰে, কিন্তু কেৱল অনলাইনত বক্তৃতা ৰখাটোৱেই হয়তো ইয়াৰ বাবে যথেষ্ট নহ’বও পাৰে বুলি পৰ্যবেক্ষকসকলে কয় ।
'ষ্টেট প্লেটফৰ্ম ফৰ কমন স্কুল :fষ্টেম-তামিলনাডু'ৰ (এছপিচিএছএছ-টিএন) সাধাৰণ সম্পাদক পি বি প্ৰিন্স গজেন্দ্ৰ বাবুৱে কয় যে ইয়াৰ বাবে প্ৰথমে গুণগত শিক্ষাৰ সমতাপূৰ্ণ সুবিধা নিশ্চিত কৰাত গুৰুত্ব দিয়া উচিত ।
তেওঁ যুক্তি আগবঢ়ায় যে বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনিৰ বৈষম্য, স্থায়ী শিক্ষকৰ উপলব্ধতা আৰু মৌলিক শৈক্ষিক সুবিধা এতিয়াও ডাঙৰ চিন্তাৰ বিষয় হৈয়ে আছে । এনে পৰিস্থিতিত তেওঁ বিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ বৈষম্য দূৰ নকৰাকৈ প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ বাবে অনলাইন কোচিং প্ৰদানৰ ফলপ্ৰসূতাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।
গজেন্দ্ৰ বাবুৱে ডিজিটেল বৈষম্যৰ কথাও আঙুলিয়াই দি কয় যে বহু অৰ্থনৈতিকভাৱে বঞ্চিত আৰু প্ৰথম প্ৰজন্মৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে ডিভাইচ, বিদ্যুৎ আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য ইণ্টাৰনেট সংযোগৰ সুবিধা লাভৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব পাৰে । তেওঁ লগতে যুক্তি আগবঢ়ায় যে অনলাইন কোচিঙে শ্ৰেণীকোঠাৰ পাঠদানৰ বিকল্প হিচাপে স্থান ল’ব নোৱাৰে আৰু চৰকাৰে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে শিক্ষাক মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে শক্তিশালী কৰিব লাগে ।
নতুন দিল্লীৰ ৰোহিণীৰ চিএম শ্ৰী স্কুলৰ অধ্যক্ষ আৱাধেশ কুমাৰ ঝাই এই ঘোষণাক আদৰণি জনাইছে যদিও ইয়াৰ সফলতা কাৰ্যকৰীকৰণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব বুলি সকীয়াই দিয়ে ।
তেওঁ কয়, "নিশ্চিতভাৱে এয়া এক আশাব্যঞ্জক খবৰ, বিশেষকৈ উন্নত মানৰ প্ৰশিক্ষণৰ খৰচৰ কথা বিবেচনা কৰি । যিকলে শিকিবৰ বাবে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে কিন্তু নিজৰ সপোন পূৰণত বাধাৰ সৃষ্টি কৰে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ ।" ঝাই লগতে কয় যে আঁচনিখনৰ ফলপ্ৰসূতা অৱশেষত ইয়াৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ।
গাজিয়াবাদৰ ছেইণ্ট থমাছ স্কুলৰ মুখ্য শৈক্ষিক পৰামৰ্শদাতা কুৰিয়াকোছে ভি কেয়েও এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাই কয় যে এই আঁচনিখনে তুলনামূলকভাৱে কমসংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক উপকৃত কৰিলেও ই এক ইতিবাচক পদক্ষেপ হ’ব ।
তেওঁ দশম শ্ৰেণীৰ পিছত শৈক্ষিকভাৱে সক্ষম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকক আৰু তেওঁলোকৰ অভিভাৱকক সঠিক অৰিয়েণ্টেচন প্ৰদান কৰাৰ লগতে অতি ভাল ট্ৰেক ৰেকৰ্ড থকা প্ৰশিক্ষক প্ৰতিষ্ঠানসমূহক ৰেহাই মূল্যত জড়িত কৰোৱাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে । এই বিতৰ্কটো বিশেষকৈ মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ বাবে গুৰুত্বপূৰণ, যিসকল হয়তো বৰ্তমানৰ কোনো বিশেষ কল্যাণমূলক আঁচনিৰ বাবে যোগ্য নহয় কিন্তু ব্যক্তিগত প্ৰশিক্ষণ তেওঁলোকৰ বাবে যথেষ্ট ব্যয়বহুল হিচাপে বিবেচিত হ'ব পাৰে ।
নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী এগৰাকীৰ অভিভাৱক প্ৰিয়া বাৰ্মাই কয়, "বহু মধ্যবিত্তীয় পৰিয়ালৰ বাবে কোচিং মাচুল এক পৃথক ঘৰুৱা খৰচ হৈ পৰে । যদি চৰকাৰে ভাল শিক্ষক, উপযুক্ত পৰীক্ষা আৰু নিজৰ সন্দেহসমূহ সমাধানৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ সহায় প্ৰদান কৰিব পাৰে, তেন্তে ই প্ৰকৃততে অভিভাৱকৰ ওপৰত হেঁচা হ্ৰাস কৰিব পাৰে ।"
আনহাতে, দিল্লীৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰ হৰ্ষ শৰ্মাই কয় যে বিনামূলীয়া শ্ৰেণীসমূহ উপযোগী যেন লাগে যদিও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পাঠদানৰ মানৰ ভিত্তিত আঁচনিখনৰ বিচাৰ কৰিব । তেওঁ কয়, "যদি অনলাইন ক্লাছ অনিয়মিত হয় বা অধ্যয়নৰ সামগ্ৰী ব্যক্তিগত কোচিঙৰ দৰে ভাল নহয়, তথাপিও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কোচিঙৰ বাবে ধন দিব লাগিব পাৰে ।"