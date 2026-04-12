বিহাৰৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহতৰ পৰিয়ালক ২ লাখ টকাকৈ এককালীন সাহাৰ্য ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ

কাটিহাৰত সংঘটিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত শোকপ্ৰকাশ ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰী, উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ।

By ANI

Published : April 12, 2026 at 10:20 AM IST

নতুন দিল্লী : বিহাৰৰ কাটিহাৰত সংঘটিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত গভীৰ শোকপ্ৰকাশ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই দুৰ্ঘটনাটোক মৰ্মান্তিক আখ্যা দিয়ে । শনিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শোকপ্রকাশ কৰাৰ লগতে প্রধানমন্ত্রী ৰাষ্ট্ৰীয় সাহাৰ্য নিধি (পিএমএনআৰএফ)ৰ পৰা ভুক্তভোগী পৰিয়ালক এককালীন সাহাৰ্য দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰি পিএমএনআৰএফৰ পৰা প্ৰতিজন মৃতকৰ পৰিয়ালক ২ লাখ টকাকৈ এককালীন সাহাৰ্য প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰে । তদুপৰি আহতসকলৰো প্ৰতিগৰাকীকে ৫০ হাজাৰ টকাকৈ সাহাৰ্য দিয়াৰ ঘোষণা কৰা হৈছে ।

এক্স'ত এটা পোষ্টত প্রধানমন্ত্রীয়ে লিখিছে, "বিহাৰৰ কাটিহাৰত সংঘটিত দুর্ঘটনাটো অতিকৈ মৰ্মান্তিক । যিসকলে আপোনজনক হেৰুৱাইছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি শোকপ্ৰকাশ কৰিছো । আহতসকল সোনকালে সুস্থ হৈ উঠক । পিএমএনআৰএফৰ পৰা প্রতিজন মৃতকৰ নিকট আত্মীয়ক ২ লাখ টকাৰ এককালীন সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হ'ব । আহতসকলক ৫০ হাজাৰ টকা দিয়া হ'ব ।"

ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱেও এই দুৰ্ঘটনাত শোকপ্ৰকাশ কৰি দুৰ্ঘটনাটোক মৰ্মান্তিক বুলি অভিহিত কৰে । সামাজিক মাধ্য়মত শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য লাভৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰি ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে লিখিছে, "বিহাৰৰ কটিহাৰত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুৰ খবৰ অতি বেদনাদায়ক । মই শোক সন্তপ্ত পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰো যে আঘাতপ্ৰাপ্তসকলো সোনকালে সুস্থ হৈ উঠিব ।"

ইপিনে, উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চিপি ৰাধাকৃষ্ণনে নিহত পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে । উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এক্স'ত এটা পোষ্টত লিখিছে, "বিহাৰৰ কাটিহৰ জিলাত সংঘটিত মৰ্মান্তিক পথ দুৰ্ঘটনাৰ বাবে দুঃখিত আৰু আহতসকলৰ দ্ৰুত আৰোগ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো ।" বিহাৰৰ প্ৰাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী তাৰ্কীশোৰ প্ৰসাদেও এই ঘটনাত গভীৰ শোকপ্ৰকাশ কৰি যান-বাহনৰ নিয়ম মানি চলিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছে ।

আৰক্ষীৰ ভাষ্য় অনুসৰি শোকাৱহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিহাৰৰ কইৰা থানাৰ অন্তৰ্গত বাসগদা চ’কৰ সমীপত ৩১ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত । এখন পিকআপ ভেনখনে মেলাৰ পৰা একাংশ জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ লোকক কঢ়িয়াই অনাৰ সময়তে তীব্ৰ গতিত বাছ এখনে পিকআপ ভেনখনত খুন্দা মৰাত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাটোত কমেও ১৩ জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় ।

এই ঘটনাটোত কমেও ২৫ জন লোক কম-বেছি পৰিমাণে আহত হৈছে । এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিচতেই স্থানীয় লোক আৰু আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান চলায় ।

