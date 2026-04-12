বিহাৰৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহতৰ পৰিয়ালক ২ লাখ টকাকৈ এককালীন সাহাৰ্য ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ
কাটিহাৰত সংঘটিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত শোকপ্ৰকাশ ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰী, উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ।
By ANI
Published : April 12, 2026 at 10:20 AM IST
নতুন দিল্লী : বিহাৰৰ কাটিহাৰত সংঘটিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত গভীৰ শোকপ্ৰকাশ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই দুৰ্ঘটনাটোক মৰ্মান্তিক আখ্যা দিয়ে । শনিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শোকপ্রকাশ কৰাৰ লগতে প্রধানমন্ত্রী ৰাষ্ট্ৰীয় সাহাৰ্য নিধি (পিএমএনআৰএফ)ৰ পৰা ভুক্তভোগী পৰিয়ালক এককালীন সাহাৰ্য দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰি পিএমএনআৰএফৰ পৰা প্ৰতিজন মৃতকৰ পৰিয়ালক ২ লাখ টকাকৈ এককালীন সাহাৰ্য প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰে । তদুপৰি আহতসকলৰো প্ৰতিগৰাকীকে ৫০ হাজাৰ টকাকৈ সাহাৰ্য দিয়াৰ ঘোষণা কৰা হৈছে ।
এক্স'ত এটা পোষ্টত প্রধানমন্ত্রীয়ে লিখিছে, "বিহাৰৰ কাটিহাৰত সংঘটিত দুর্ঘটনাটো অতিকৈ মৰ্মান্তিক । যিসকলে আপোনজনক হেৰুৱাইছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি শোকপ্ৰকাশ কৰিছো । আহতসকল সোনকালে সুস্থ হৈ উঠক । পিএমএনআৰএফৰ পৰা প্রতিজন মৃতকৰ নিকট আত্মীয়ক ২ লাখ টকাৰ এককালীন সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হ'ব । আহতসকলক ৫০ হাজাৰ টকা দিয়া হ'ব ।"
The mishap in Katihar, Bihar, is extremely painful. Condolences to those who have lost their loved ones. May the injured recover at the earliest.— PMO India (@PMOIndia) April 11, 2026
An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each deceased. The injured would be given Rs. 50,000: PM…
ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱেও এই দুৰ্ঘটনাত শোকপ্ৰকাশ কৰি দুৰ্ঘটনাটোক মৰ্মান্তিক বুলি অভিহিত কৰে । সামাজিক মাধ্য়মত শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য লাভৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰি ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে লিখিছে, "বিহাৰৰ কটিহাৰত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুৰ খবৰ অতি বেদনাদায়ক । মই শোক সন্তপ্ত পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰো যে আঘাতপ্ৰাপ্তসকলো সোনকালে সুস্থ হৈ উঠিব ।"
ইপিনে, উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চিপি ৰাধাকৃষ্ণনে নিহত পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে । উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এক্স'ত এটা পোষ্টত লিখিছে, "বিহাৰৰ কাটিহৰ জিলাত সংঘটিত মৰ্মান্তিক পথ দুৰ্ঘটনাৰ বাবে দুঃখিত আৰু আহতসকলৰ দ্ৰুত আৰোগ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো ।" বিহাৰৰ প্ৰাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী তাৰ্কীশোৰ প্ৰসাদেও এই ঘটনাত গভীৰ শোকপ্ৰকাশ কৰি যান-বাহনৰ নিয়ম মানি চলিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছে ।
আৰক্ষীৰ ভাষ্য় অনুসৰি শোকাৱহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিহাৰৰ কইৰা থানাৰ অন্তৰ্গত বাসগদা চ’কৰ সমীপত ৩১ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত । এখন পিকআপ ভেনখনে মেলাৰ পৰা একাংশ জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ লোকক কঢ়িয়াই অনাৰ সময়তে তীব্ৰ গতিত বাছ এখনে পিকআপ ভেনখনত খুন্দা মৰাত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাটোত কমেও ১৩ জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় ।
এই ঘটনাটোত কমেও ২৫ জন লোক কম-বেছি পৰিমাণে আহত হৈছে । এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিচতেই স্থানীয় লোক আৰু আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান চলায় ।
