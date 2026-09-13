ETV Bharat / bharat

মতানৈক্য বিবাদলৈ পৰিণত হ’বলৈ নিদিব: সহমতত শ্বি জিনপিঙ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী

চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে দুয়োখন দেশৰ মাজত সুসম্পৰ্কৰ বাবে সীমান্ত শান্তি অতি প্ৰয়োজনীয় ।

BRICS SUMMIT 2026
২০২৬ চনৰ ১২ ছেপ্টেম্বৰত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা ১৮ সংখ্যক ব্ৰিকছ সন্মিলনত চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (ETV Bharat via Press Information Bureau)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 13, 2026 at 8:02 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ব্ৰিকছ সন্মিলনত শনিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হয় । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জিনপিঙে মতানৈক্যক বিবাদত পৰিণত হ’ব দিব নালাগে, এই কথাত একমত প্ৰকাশ কৰে ৷

নেতাদ্বয়ে বৈঠকত দুয়োখন দেশৰ মাজত সীমান্ত ব্যৱস্থাপনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশ্বব্যাপী একাংশ বিষয়ত অৰ্থনৈতিক সহযোগিতা আৰু সমন্বয় বৃদ্ধিৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত ৪৫ মিনিট সময় আলোচনা কৰে ৷

সীমান্তৰ শান্তিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ স্থিতি সম্পৰ্কৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি আলোকপাত কৰি মোদীয়ে জোৰ দি কয় যে ‘সীমান্ত অঞ্চলত শান্তি আৰু স্থিতিশীলতা দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ অবিৰত বিকাশৰ বাবে এক অপৰিহাৰ্য ভিত্তি হৈয়েই আছে’।

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে “সীমান্ত সম্পৰ্কীয় বিষয়সমূহৰ ওপৰত দুয়োপক্ষই বৰ্তমানৰ চুক্তি আৰু বুজাবুজি পালন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছে ।”

BRICS SUMMIT 2026
২০২৬ চনৰ ১২ ছেপ্টেম্বৰত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত ১৮ সংখ্যক ব্ৰিকছ সন্মিলনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙক সাক্ষাৎ কৰে ৷ (ETV Bharat via Press Information Bureau)

দুয়োগৰাকী নেতাই "সীমা প্ৰশ্নৰ ন্যায্য, যুক্তিসংগত আৰু পাৰস্পৰিকভাৱে গ্ৰহণযোগ্য সমাধানৰ বাবেও দায়বদ্ধতা প্ৰকাশ কৰে ।"

দুয়োগৰাকী নেতাই সীমান্ত বিবাদৰ ন্যায্য, যুক্তিসংগত আৰু পাৰস্পৰিকভাৱে গ্ৰহণযোগ্য সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও প্ৰকাশ কৰে ৷

প্ৰায় সাত বছৰৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰত ভ্ৰমণলৈ অহা শ্বিৰ উদ্ধৃতি দি চীনৰ সংবাদ মাধ্যমে কয় যে তেওঁ বিগত দুবছৰত হোৱা অগ্ৰগতিক “লালন-পালন” কৰিব বিচাৰে ৷

চীনৰ সংবাদ মাধ্যমে কয় যে “দুয়োখন দেশে ইখনে সিখনৰ পৰা শিকিব পাৰে, ইখনে সিখনক সমৰ্থন কৰিব পাৰে, একেলগে সফলতা লাভ কৰিব পাৰে আৰু একেলগে বিকাশ কৰিব পাৰে ৷”

গালৱান উপত্যকাৰ সংঘৰ্ষৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙৰ মাজত এইখনেই আছিল প্ৰথম দ্বিপাক্ষিক বৈঠক । ভাৰত-চীনৰ সম্পৰ্ক ক্ৰমান্বয়ে উন্নত হোৱাৰ লক্ষণ দেখা পোৱাৰ সময়তে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে কয় যে অৰ্থনৈতিক আৰু বাণিজ্যিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত "তেওঁলোকে গাঁথনিগত বাণিজ্যিক ভাৰসাম্যহীনতা আৰু যোগান শৃংখলৰ সমস্যাকে ধৰি ইখনে সিখনৰ উদ্বেগসমূহ সমাধান কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে আৰু অৰ্থপূৰ্ণ আৰু ভৱিষ্যদ্বাণীযোগ্য বজাৰত প্ৰৱেশৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে ৷"

দুয়োগৰাকী নেতাই জনসাধাৰণৰ সম্পৰ্ক উন্নত কৰাৰ বাবেও সন্মতি প্ৰকাশ কৰে ৷ চীন চাউদাৰ্ণ এয়াৰলাইন্সে শনিবাৰে ঘোষণা কৰে যে ২১ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা গুৱাংঝু-নতুন দিল্লী বিমান সেৱা পুনৰ আৰম্ভ হ’ব ৷ এই বিমান সেৱাসমূহ ছবছৰ পূৰ্বে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল ৷

ভাৰত আৰু চীনৰ মাজৰ সম্পৰ্ক সীমাহীন সীমান্তৰ একাধিক অংশত সীমা বিবাদৰ বাবে জটিল হৈ পৰিছে ৷

২০২০ চনত গালৱান উপত্যকাৰ সংঘৰ্ষৰ পিছত দুয়োখন দেশৰ মাজত সম্পৰ্ক অৱনতি ঘটিছিল আৰু পৰিস্থিতি পুনৰ সামান্য হ’বলৈ চাৰি বছৰ সময় লাগিছিল ৷

২০২৪ চনৰ পৰা মাজে মাজে সীমান্ত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈও দুয়োখন দেশৰ সম্পৰ্ক সুস্থিৰ কৰাৰ চেষ্টা চলাই আহিছে ৷ ইয়াৰ ভিতৰত অৰুণাচল প্ৰদেশত শেহতীয়াকৈ উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱা আৰু ভূখণ্ডৰ ওপৰত পাৰস্পৰিক দাবী উত্থাপন কৰাটোও অন্যতম ৷

ভাৰত আৰু চীনৰ সম্পৰ্কত কেইবাটাও সমস্যা আছে; দক্ষিণ এছিয়াত চীনৰ ক্ৰমবৰ্ধমান প্ৰভাৱ আৰু বহল বাণিজ্যিক ঘাটিৰ প্ৰতি ভাৰত সতৰ্ক ৷ আমেৰিকাৰ সৈতে ভাৰতৰ বিস্তৃত সম্পৰ্কক চীনে সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে চাইছে ৷

তথাপিও ইৰাণৰ সংঘাত, যিয়ে শক্তি যোগান শৃংখলত ব্যাঘাত জন্মাইছে আৰু ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ তীব্ৰতা বৃদ্ধিৰ লগতে আমেৰিকাৰ শুল্কই সম্পৰ্ক উন্নত কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে ৷

যোৱা মাহত ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল আৰু চীনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী ৱাং য়িৰ মাজত হোৱা ২৫ সংখ্যক ৰাউণ্ডৰ আলোচনাৰ পিছত দুয়োপক্ষই আঠটা দফাৰ “ফলাফল আৰু সহমত”ৰ ওপৰত একমত হৈছিল ৷ ইয়াৰ ভিতৰত দুয়োখন দেশৰ সামৰিক বাহিনীৰ মাজত যোগাযোগ শক্তিশালী কৰাও অন্তৰ্ভুক্ত ৷

বিশ্লেষকসকলে কয় যে শ্বি আৰু মোদীৰ মাজত হোৱা বৈঠকে সম্পৰ্কৰ শেহতীয়া গতি আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰিলে যদিও সীমান্ত ব্যৱস্থাপনা এতিয়াও প্ৰত্যাহ্বান হৈয়ে আছে ৷

ইনষ্টিটিউট অৱ চাইনিজ ষ্টাডিজৰ সঞ্চালিকা অলকা আচাৰ্যই কয় যে এক প্ৰকাৰে আলোচনাৰ টেবুললৈ ঘূৰি আহি অৰ্থনীতি আৰু বাণিজ্যক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ দিশত পদক্ষেপ ব্ৰিকছৰ আগতেই আৰম্ভ হৈছিল, ব্ৰিকছে হয়তো ইয়াক ত্বৰান্বিত কৰিছিল আৰু তাৰ আগতে এছ চি অ’ (শ্বাংহাই সহযোগিতা সংস্থা) আছিল ৷” দুয়োগৰাকী নেতাই এছ চি অ’ৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷

তেওঁ আৰু কয়, "যিটো স্পষ্ট নহয় সেয়া হৈছে বিবাদৰ মূল কাৰণ – অৰ্থাৎ সীমা বিবাদ; আলোচনাৰ দ্বাৰা কি লাভ হ'ল ?"

লগতে পঢ়ক : ব্ৰিকছৰ ঘোষণাত পহলগাম আক্ৰমণৰ উল্লেখ, ভাৰতৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে সহযোগিতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ

চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কনভয়ৰ মাজত ক'লা কাপোৰেৰে মেৰিওৱা দুখন বাহন ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহিল ?

দিল্লীত মোদী-জিনপিং : ভাৰত-চীন-ৰাছিয়া-ইৰাণ-দক্ষিণ আফ্ৰিকা সমন্বিতে একাধিক দেশৰ নেতৃত্বত ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলন

TAGGED:

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিং
ব্ৰিকছ সন্মিলন ২০২৬
ইটিভি ভাৰত অসম
BRICS SUMMIT 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.