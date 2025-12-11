ETV Bharat / bharat

প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ ব্ৰিগেডে পঢ়া নাই জাতীয় গীতক লৈ ৰচিত মূল গ্ৰন্থ : জয়ৰাম ৰমেশ

জাতীয় গীত 'বন্দে মাতৰম'ক লৈ সংসদত বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু বিজেপিক তীব্ৰ সমালোচনা কংগ্ৰেছৰ ।

MP Jairam Ramesh
বন্দে মাতৰম বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত বিজেপিক সমালোচনা জয়ৰাম ৰমেশৰ (ANI)
By ANI

Published : December 11, 2025 at 3:18 PM IST

নতুন দিল্লী : লোকসভাত চলি থকা 'বন্দে মাতৰম' সন্দৰ্ভত চলি থকা বিতৰ্কক লৈ বৃহস্পতিবাৰে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ জয়ৰাম ৰমেশে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু বিজেপিক আক্ৰমণ কৰি কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু তেওঁৰ ফৈদে জাতীয় গীত আৰু জাতীয় সংগীতৰ প্ৰকৃত মনোভাৱৰ ওপৰত লিখা বিখ্যাত গ্ৰন্থৰ দুখনো পঢ়া নাই ।

গ্ৰন্থসমূহ হ'ল ৰুদ্ৰাংশু মুখাৰ্জীৰ 'Song of India: A Study of National Anthem' আৰু সব্যাসচী ভট্টাচাৰ্যৰ 'Vande Mataram: The Biography of a Song'। এক্সৰ এটা পোষ্টত জয়ৰাম ৰমেশে কয় যে গ্ৰন্থসমূহ দুগৰাকী বিশিষ্ট ইতিহাসবিদে লিখিছে । তেওঁ লগতে কয় যে বিজেপি নেতাসকলৰ মিথ্যাচাৰ সাধাৰণ জনতাৰ সন্মুখত উদঙাই দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ পৰা আশা কৰাটো অতি বেছি হ'ব ।

তেওঁ কয়, "লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাই ৩ দিন ধৰি 'বন্দে মাতৰম'ৰ ওপৰত বিতৰ্ক কৰিছে । কিছুমান ভাষণতো জাতীয় সংগীতে স্থান লাভ কৰিছিল...এয়া স্পষ্ট যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ সমগ্ৰ ব্ৰিগেডে জাতীয় গীত আৰু জাতীয় সংগীতৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰিত আৰু কৰ্তৃত্বশীল গ্ৰন্থ দুখন পঢ়া নাই - ভাৰতৰ দুজন বিখ্যাত ইতিহাসবিদে লিখা । আশা কৰাটো বহুত বেছি যে তেওঁলোকে পঢ়িব ।"

ইয়াৰ পূৰ্বে সোমবাৰে লোকসভাত জাতীয় গীত বন্দে মাতৰমৰ ১৫০ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে আলোচনাত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাই বঙ্কিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়ৰ এই ৰচনাই স্বাধীনতা সংগ্ৰামত গ্ৰহণ কৰা ভূমিকাৰ কথা উল্লেখ কৰে । বিজেপি আৰু বিৰোধী নেতাসকলেও ইজনে সিজনক এই বিষয়ত আক্ৰমণ কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিতৰ্কৰ আৰম্ভণিতে কয় যে বন্দে মাতৰমে আমাৰ স্বাধীনতা আন্দোলনক শক্তিশালী কৰি তুলিছিল ।

তেওঁ কৈছিল, "বন্দে মাতৰমৰ ১৫০ বছৰীয়া জয়ন্তীৰ সাক্ষী হোৱাটো আমাৰ সকলোৰে বাবে গৌৰৱৰ বিষয় । আমাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলে কল্পনা কৰা সপোনবোৰ পূৰণৰ বাবে আমাক প্ৰেৰণা দিয়া শক্তিটোৱেই হৈছে বন্দে মাতৰম । ভাৰতত হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি গভীৰভাৱে শিপাই থকা এটা ধাৰণা পুনৰ জাগ্ৰত কৰি তুলিছিল বন্দে মাতৰমে ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে বন্দে মাতৰম হৈছে সেই সৰ্বাংগীন মন্ত্ৰ যিয়ে স্বাধীনতা, ত্যাগ, শক্তি, বিশুদ্ধতা, নিষ্ঠা আৰু স্থিতিস্থাপকতাৰ প্ৰেৰণা যোগাইছিল । ৯ ডিচেম্বৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বন্দে মাতৰমৰ ওপৰত ৰাজ্যসভাৰ বিতৰ্কৰ সময়ত কংগ্ৰেছৰ ওপৰত তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰি কয় যে জাতীয় গীতৰ দমন আৰম্ভ হৈছিল ইন্দিৰা গান্ধীৰ যুগত, যেতিয়া 'বন্দে মাতৰম কোৱা লোকসকল'ক কাৰাগাৰত ভৰাই থোৱা হৈছিল", আৰু বাতৰি কাকত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল ।" তৃতীয় দিনাও বন্দে মাতৰম সন্দৰ্ভত ৰাজ্যসভাত আলোচনা অব্যাহত থকাৰ বিপৰীতে লোকসভাত নিৰ্বাচনী সংস্কাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে ।

