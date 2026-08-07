শুভেন্দু অধিকাৰীৰ ব্যক্তিগত সহায়কক হত্যা : চিবিআইৰ অভিযোগনামা দাখিল

শুভেন্দু অধিকাৰীৰ ব্যক্তিগত সহায়কক হত্যা : চিবিআইৰ অভিযোগনামা দাখিল
চলিত বৰ্ষৰ ৬ মে’ত চন্দ্ৰনাথ ৰথক হত্যা কৰা হৈছিল । এই হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য পোহৰলৈ আহিবলৈ এতিয়াও বাকী ৷
Published : August 7, 2026 at 7:45 PM IST
কলকাতা: পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰীৰ ব্যক্তিগত সহায়ক চন্দ্ৰনাথ ৰথৰ হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত বৃহস্পতিবাৰে কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাই চমুকৈ চিবিআয়ে অভিযোগনামা দাখিল কৰে । এই অভিযোগনামাত ২০২৫ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহতে ৰথক হত্যা কৰাৰ পৰিকল্পনা ৰচনা কৰা হৈছিল বুলি চিবিআয়ে উল্লেখ কৰিছে ৷ আততায়ীয়ে বহুবাৰ হত্যাৰ সময় আৰু দিন সলনি কৰিছিল বুলি অভিযোগনামাত তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে ৷
চলিত বৰ্ষৰ ৬ মে’ত চন্দ্ৰনাথ ৰথক হত্যা কৰা হৈছিল । এই হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য আৰু ইয়াৰ সৈতে থাকিব পৰা যিকোনো ৰাজনৈতিক সংযোগৰ ওপৰত তদন্তকাৰীয়ে সম্প্ৰতি নজৰ ৰাখিছে । উল্লেখ্য যে, নিৰ্বাচনোত্তৰ হিংসাই পশ্চিমবংগত যথেষ্ট ক্ষতিসাধন কৰিছিল ৷ ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত শুভেন্দু অধিকাৰীৰ ব্যক্তিগত সহায়ক চন্দ্ৰনাথ ৰথক দুৰ্বৃত্তই শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল ৷
চিবিআইয়ে ইতিমধ্যে ১১জন ব্যক্তিৰ নাম অভিযোগনামাত উল্লেখ কৰিছে ৷ এই ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত দুজন বিজেপি কৰ্মীও আছে ৷ সম্পৰ্কত দুয়োগৰাকী ভাতৃ ৷ ইতিমধ্যে চিবিআয়ে দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । তদন্তকাৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে ২০২০ চনত ভাতৃদ্বয়ে বিজেপিত যোগদান কৰিছিল ৷ তাৰ পূৰ্বে তেওঁলোক আন এটা ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে জড়িত আছিল আৰু ইয়াৰ এজনে বিধায়কৰ বাবে কাম কৰিছিল ।
এই হত্যাকাণ্ড সুকলমে কৰিবলৈ উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা অনা ভাড়াতীয়া হত্যাকাৰীক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল ৷ সাগৰ সোণকাৰ আৰু চাহেব সোণকাৰ নামৰ এই দুই ভাতৃয়ে ভাড়াতীয়া হত্যাকাৰী ৰথক হত্যা কৰাৰ বাবদ মোটা অংকৰ ধন পৰিশোধ কৰিছিল বুলি সূত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে ৷
চিবিআইৰ সূত্ৰ অনুসৰি, ২০২৫ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহতে ৰথক হত্যাৰ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ আৰম্ভ হৈছিল । বিভিন্ন কাৰণত হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত কৰাৰ তাৰিখ কেইবাবাৰো সলনি কৰা হৈছিল যদিও পৰিকল্পনাৰ অংশ হিচাপে ঠিকাভিত্তিক হত্যাকাৰীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা হৈছিল । অৱশেষত ৬ মে’ত এই পৰিকল্পনা কাৰ্যকৰী হয় আৰু দুৰ্বৃত্তই ৰথক শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলীয়াই হত্যা কৰে ৷
এই হত্যাকাণ্ডত উত্তৰ প্ৰদেশৰ কেইবাজনো হত্যাকাৰীৰ নাম সাঙোৰ খাইছে ৷ সমগ্ৰ ঘটনাটোত হত্যাকাৰীক ঠিকা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যস্থতাকাৰী জড়িত থকা বুলি ক্ৰমাৎ পোহৰলৈ আহিছে । অৱশ্যে এই হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰৰ কাৰণ ব্যক্তিগত শত্ৰুতা নে আন কোনো ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য সেয়া এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই ৷
এই পৰ্যন্ত চিবিআইয়ে চন্দ্ৰনাথ ৰথৰ হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িতৰ সন্দেহত ছয়জন গুলীচালনাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা লোকসকলৰ ভিতৰত আছে ক্ৰমে - মনু সিং, ৰাজ সিং, গোলু সিং, ময়ংক ৰাজ মিশ্ৰ, বিকি মৌৰ্য আৰু নবীন কুমাৰ সিং । ইয়াৰোপৰি তদন্তকাৰীয়ে মধ্যস্থতাকাৰী হিচাপে থকা বিনয় ৰায়, সঞ্জয় ৰায় আৰু বিকাশ মিশ্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
আটাইকে সোধা-পোছা কৰাৰ অন্তত হত্যাৰ পৰিকল্পনা আৰু হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহাৰ কৰা আৰ্থিক লেনদেনৰ বিষয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য লাভ কৰা বুলি তদন্তকাৰী বিষয়াসকলে প্ৰকাশ কৰিছে ৷ আনহাতে, অভিযোগনামাত ১১ জন ব্যক্তিৰ নাম উল্লেখ কৰিলেও এজন অভিযুক্ত পলাতক অৱস্থাত আছে ৷ অভিযুক্তৰ সন্ধান বিচাৰি তদন্তকাৰী বিষয়াসকলে অভিযান চলোৱাৰ লগতে আন কোনো ব্যক্তি এই হত্যাকাণ্ডত জড়িত নেকি, তাৰো অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে ৷
লগতে পঢ়ক: ঝাৰখণ্ডত ছাত্ৰৰ প্ৰতিবাদ : ৰাঁচীত AISA-ৰ সভাপতি নেহা বোৰালৈ চিয়াঁহী নিক্ষেপ