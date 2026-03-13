ETV Bharat / bharat

‘আমাক উদ্ধাৰ কৰক...’ ইৰাণৰ বন্দৰত বন্দী ভাৰতীয় নাবিকৰ প্ৰাণৰ নিৰাপত্তা বিচাৰি উদ্ধাৰৰ বাবে কাতৰ আহ্বান

ভাৰতীয় নাৱিকৰ সংগঠনৰ সাধাৰণ সম্পাদক মনোজ যাদৱে কয় যে আমেৰিকা-ইজৰাইল-ইৰাণ যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা প্ৰায় ১০০০ নাৱিক ইৰাণৰ বিভিন্ন বন্দৰত আবদ্ধ হৈ আছে ।

Iran Israel war
তেল পৰিবাহী জাহাজত আক্ৰমণৰ দৃশ্য (ETV Bharat Assam)
ETV Bharat Assamese Team

Published : March 13, 2026 at 5:35 PM IST

মুম্বাই: ইৰাণৰ বিভিন্ন বন্দৰত আবদ্ধ হৈ থকা ভাৰতীয় নাৱিকসকলে ভাৰতীয় নাৱিক সংঘলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে শিহৰণকাৰী ভিডিঅ’৷ য’ত বিস্ফোৰণৰ শব্দৰ লগতে মানুহে "আকৌ বোমা পৰিছে..." আৰু "অনুগ্ৰহ কৰি সহায় কৰক, আমি সকলোৱে ইয়াত আছো..." বুলি আৰ্তনাদ কৰা দেখা গৈছে ৷

এটা ভিডিঅ’ত তীব্ৰ বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনা যায় আৰু এজন নাৱিকে নিজৰ কেমেৰাৰে খিৰিকীৰ বাহিৰত বিস্ফোৰণৰ দৃশ্য দেখুৱায়। আন এটা ভিডিঅ’ত এজন নাৱিকে ভাৰত চৰকাৰৰ সহায় বিচাৰি কাতৰ অনুৰোধ কৰা দেখা গৈছে। তেওঁ কয়, "আমি ২০ জন ভাৰতীয় বান্দাৰ আব্বাছ বন্দৰত আবদ্ধ হৈ আছোঁ। আমাৰ কাতৰ অনুৰোধ আপোনালোকে আমাক অতি সোনকালে নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰক। জয় হিন্দ, জয় ভাৰত ।"

ভাৰতীয় নাৱিকৰ সংগঠন এফ এছ ইউ আইৰ সাধাৰণ সম্পাদক মনোজ যাদৱে কয় যে আমেৰিকা-ইজৰাইল-ইৰাণ যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা প্ৰায় ১০০০ নাৱিক ইৰাণৰ বিভিন্ন বন্দৰত আবদ্ধ হৈ আছে। তেওঁ কয় যে এতিয়া তেওঁলোকৰ খাদ্য আৰু খোৱাপানী শেষ হৈ গৈছে, আৰু কিছুসংখ্যক নাবিক স্পীডবোটত আবদ্ধ হৈ আছে ।

আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ ইৰাণ আক্ৰমণ তথা ইজৰাইলে বিশ্বৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ শক্তি ট্ৰেনজিট চ’কপইণ্ট আৰু বিশ্বৰ তেলৰ প্ৰবাহৰ প্ৰায় পঞ্চমাংশ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হৰমুজ জলদ্বীপ বন্ধ কৰাৰ বাবেই এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আৱদ্ধ হৈ থকা ১০০০ নাৱিকৰ ভিতৰত প্ৰায় ১২০ জন নাৱিকে যাদৱৰ সৈতে নিয়মীয়াকৈ যোগাযোগ কৰি ভিডিঅ’ আৰু টেক্সট মেছেজ প্ৰেৰণ কৰি আছে ।

তেনে এজন নাৱিক মহাৰাষ্ট্ৰৰ লাটুৰৰ অভিজিত গুন্দ্ৰেই যাদৱলৈ হোৱাটছএপ মেছেজত সহায়ৰ বাবে আবেদন জনাইছে, কিয়নো তেওঁৰ কোম্পানীয়ে নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে। ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে গুন্দ্ৰেৰ বাৰ্তা শ্বেয়াৰ কৰি যাদৱে কয় যে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আগত এই বিষয়টো উত্থাপন কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ।

‘‘হেল্ল’ ছাৰ, শুভ দুপৰীয়া। মই অভিজিৎ গুন্দ্ৰে, ভাৰত, ৰাজ্য-মহাৰাষ্ট্ৰ, জিলা লাটুৰ। মই ইৰাণত অভিযন্তা হিচাপে কাম কৰা নাৱিক। আমি সাতজন ভাৰতীয় স্পীডবোটত উঠিছোঁ। এই যুদ্ধ পৰিস্থিতিৰ পিছত আমি ইউ এ ইত থকা আমাৰ কোম্পানী আলমৌজ শ্বিপিঙক আমাক সুৰক্ষিতভাৱে উদ্ধাৰ কৰি অতি সোনকালে ঘৰলৈ পঠিয়াবলৈ ক'লোঁ, কিন্তু আমাৰ কোম্পানীয়ে কোনো সঁহাৰি দিয়া নাই। আমি আমাৰ আৰ পি এছ এল এজেন্সীৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিলোঁ। কিন্তু ফলাফল একেই।’’ -গুন্দ্ৰেৰ বাৰ্তা এয়া৷

যাদৱে লাভ কৰা হোৱাটছএপ মেছেজত লিখা আছিল, "আমি ইয়াত ভাৰতৰ ফৰমেন এণ্ড ছীফেয়াৰ্ছ ইউনিয়নত কাম কৰি আছো। তেওঁলোকে এতিয়া ছিৰি দ্বীপত ইৰাণৰ এম্বেছাদৰৰ লগত সাক্ষাতৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে। আমি ইউ এ ইৰ জলসীমাৰ অতি ওচৰত আছোঁ। আমাৰ জাহাজৰ পতাকা হৈছে ছেইণ্ট কিটছ এণ্ড নেভিছ। যদি আপুনি ইউ এ ইৰ যিকোনো এংকৰেজলৈ ফোন কৰে, তেন্তে আমি আমাৰ জাহাজখন লৈ আহিব পাৰো আৰু আমি সকলোৱে ভাৰতলৈ উভতি যাব পাৰো। আমাৰ কোম্পানীয়ে আমাক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ একো কৰা নাই। আমি জানো ভাৰত চৰকাৰে ভাৰতীয় নাগৰিকক উদ্ধাৰৰ বাবে ডুবাই আৰু ইউ এ ইলৈ বিমান প্ৰেৰণ কৰিছে। আপুনি আমাৰ শেষ আশা ছাৰ। ভাৰতীয় দূতাবাসৰ প্ৰতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিম। জয় হিন্দ, জয় ভাৰত ।"

ইটিভি ভাৰতক যাদৱে কয়, ‘‘এতিয়া ইৰাণৰ বিভিন্ন বন্দৰত ১০০০ নাৱিক আবদ্ধ হৈ আছে। প্ৰায় ১২০ জন নাৱিক মোৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ সংযোগত আছে আৰু ভাৰত চৰকাৰক সকাহৰ বাবে আবেদন জনাই ভিডিঅ' ক্লিপ আৰু বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে।’’ যাদৱে কয় যে এই নাৱিকসকলে ভয় খাইছে আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে বাৰে বাৰে সহায়ৰ বাবে আবেদন জনাইছে ।

অৰবিন্দ শুক্লা নামৰ আন এজন আৱদ্ধ ভাৰতীয় মুখ্য বিষয়াই লিখিছে, "ছাৰ মোৰ শেষ বাৰ্তা কোনটো হ'ব নাজানো৷ অনুগ্ৰহ কৰি মোক সহায় কৰক। আমি ২০ জন ভাৰতীয় আবদ্ধ হৈ পৰিছোঁ। ছাৰ অনুগ্ৰহ কৰি যিমান সোনকালে পাৰি কিবা এটা কৰক ৷"

এম ভি ৰেফাৰ এজন ক্ৰু মেম্বাৰে লিখিছে, "আমি জাহাজখনত ১৬ জন ভাৰতীয় আছোঁ। ইয়াৰ পৰিস্থিতি দিনক দিনে বেয়া হৈ গৈ আছে। আমি এই যুদ্ধক লৈ অতিশয় ভয় খাইছো। সেইবাবেই আমি আপোনালোকক ইমেইল পঠিয়াইছো... অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ বাবে আটাইতকৈ নিৰাপদ ঠাইৰ ব্যৱস্থা কৰক বা অনুগ্ৰহ কৰি আমাক কওক যে আমি কেনেকৈ আমাৰ দেশলৈ উভতি যাব পাৰো... অনুগ্ৰহ কৰি আমাক সহায় কৰক..."

বান্দাৰ আব্বাছ, ছিৰি দ্বীপ, বিক ইৰাণ বন্দৰ আৰু লাভান দ্বীপত আবদ্ধ হৈ আছে ১০০০ৰো অধিক নাৱিক। দীৰ্ঘদিনীয়া যুদ্ধ আৰু হৰমুজ জলদ্বীপ বন্ধ হোৱাৰ বাবে পৰিস্থিতি অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে। ইৰাণে হৰমুজ জলদ্বীপত মালবাহী আৰু তেল জাহাজক আক্ৰমণ কৰিছে। যাদৱে কয়, "এই আৱদ্ধ ফৰমেন আৰু নাৱিকসকলৰ অসুবিধা বাঢ়িছে কাৰণ তেওঁলোক বাংকাৰত উপনীত হ'ব নোৱাৰে। তেওঁলোকে এতিয়া নিজৰ জীৱনৰ বাবে ভয় খাইছে ।"

৪ মাৰ্চৰ পৰা এফ এছ ইউ আইয়ে ভাৰত চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপৰ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে। ভাৰত চৰকাৰে উপসাগৰীয় দেশসমূহলৈ কঠোৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ নকৰাত তেওঁ হতাশ হোৱা বুলি কয় যাদৱে। তেওঁ কয়, "অন্য দেশসমূহে ইৰাণ আৰু অন্যান্য উপসাগৰীয় দেশসমূহলৈ নিজৰ ক্ৰু সদস্যৰ দায়িত্ব ল'বলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে। আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইমান শক্তিশালী বাৰ্তা প্ৰেৰণ নকৰাত আমি হতাশ হৈছো। আমি সংসদৰ অধিবেশনত আমাৰ নাৱিকসকলৰ ভাগ্যৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰিব বিচাৰো। এতিয়া, আমাৰ শেষ আশা ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰদূতৰ সৈতে বাৰ্তালাপ ।"

আমেৰিকা-ইজৰাইল-ইৰাণ যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা উপসাগৰীয় অঞ্চলত আবদ্ধ হৈ আছে মুঠ ২৩ হাজাৰ নাৱিক। ইয়াৰে প্ৰায় ১০০০ ইৰাণৰ বন্দৰত আবদ্ধ হৈ আছে। যোৱা ১১ মাৰ্চত পশ্চিম এছিয়াৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ ওপৰত আন্তঃমন্ত্ৰালয়ৰ ব্রিফিঙত বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰণালয়ৰ বিশেষ সচিব ৰাজেশ কুমাৰ সিনহাই কয় যে ৭৭৮ জন নাৱিকসহ ২৮খন ভাৰতীয় জাহাজ পাৰস্য উপসাগৰত আবদ্ধ হৈ আছে৷ ইয়াৰে ২৪খন জাহাজত হৰমুজ জলদ্বীপৰ পশ্চিম দিশত ৬৭৭ জন নাৱিক আৰু চাৰিখন জাহাজ পূব দিশত ১০১ জন লোকৰ সৈতে পাৰস্য উপসাগৰত আবদ্ধ হৈ আছে৷ তেওঁ কয়, ‘‘আমি সকলো জাহাজকে নিৰীক্ষণ কৰি আছো আৰু ভাৰতীয় দূতাবাস আৰু স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰি তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিছো আৰু তেওঁলোকক চিকিৎসা সাহায্য প্ৰদান কৰিছো ।’’

তদুপৰি জাহাজ সঞ্চালক প্ৰধানে ভাৰতীয় জাহাজ আৰু নাৱিকসকলক সুৰক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আৰু প্ৰতিবেদন প্ৰট’কল মানি চলিবলৈ পৰামৰ্শ জাৰি কৰিছে। বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে জাহাজ সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে দোকানৰ মালিক আৰু নাৱিক গোটৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি প্ৰয়োজনীয় সহায় আগবঢ়াইছে ।

