নৱম নহয়, ষষ্ঠ শ্ৰেণীতেই প্ৰৱৰ্তন কৰক তৃতীয় ভাষা: চিবিএছইৰ ত্ৰিভাষিক নীতি সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়

নৱম নহয়, ষষ্ঠ শ্ৰেণীতেই প্ৰৱৰ্তন কৰক তৃতীয় ভাষা: চিবিএছইৰ ত্ৰিভাষিক নীতি সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়
আদালতে পৰ্যবেক্ষণ কৰে যে নৱম শ্ৰেণীত তৃতীয় ভাষা প্ৰৱৰ্তনে ইতিমধ্যে ব’ৰ্ড পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত অযথা বোজা জাপি দিব ।
Published : July 16, 2026 at 4:15 PM IST
নতুন দিল্লী : নৱম শ্ৰেণীত তৃতীয় ভাষা প্ৰৱৰ্তনৰ বাবে চিবিএছইৰ পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মতে, ইতিমধ্যে ব’ৰ্ড পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত ই অযথা চাপ প্ৰয়োগ কৰিব ।
অৱশ্যে যদিও চিবিএছইৰ তিনিটা ভাষাৰ নীতিৰ বৈধতা সন্দৰ্ভত প্ৰত্যক্ষভাৱে কোনো বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হোৱা নাছিল, কিন্তু ন্যায়াধীশ বি ভি নাগাৰত্নাই তৃতীয় ভাষা প্ৰৱৰ্তনৰ সময় সম্পৰ্কে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি নৱম শ্ৰেণীৰ পৰিৱৰ্তে ষষ্ঠ শ্ৰেণীত ইয়াক প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে বুলি পৰামৰ্শ দিয়ে ।
নিজৰ স্কুলীয়া শিক্ষাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে স্মৰণ কৰে যে তেওঁৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে একাধিক পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু মাধ্যমিক স্তৰৰ পৰাই তৃতীয় ভাষা এটা অধ্যয়ন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ।
প্ৰতিখন জিলাতে জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয় (জেএনভি) স্থাপনৰ সুবিধাৰ বাবে মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ বিৰুদ্ধে তামিলনাডু চৰকাৰে কৰা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি ন্যায়াধীশ নাগাৰাত্নাই এই মৌখিক পৰ্যবেক্ষণ কৰে । বিদ্যালয়সমূহে পালন কৰা তিনিটা ভাষাৰ নীতিক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি ৰাজ্য চৰকাৰে ধাৰাবাহিকভাৱে জেএনভি স্থাপনৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে ।
উল্লেখ্য যে মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তৰ নেতৃত্বত গঠিত বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত কৰা পৃথক পৃথক আবেদনত চিবিএছইৰ ত্ৰিভাষিক নীতিক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা হৈছে । অৱশ্যে ন্যায়ালয়ে ইয়াৰ কাৰ্যকৰীকৰণ স্থগিত ৰাখিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে আৰু আগন্তুক সপ্তাহত বিষয়টোৰ ওপৰত শুনানিৰ বাবে তালিকাভুক্ত কৰিছে।
শুনানিৰ সময়ত ন্যায়াধীশ নাগাৰত্নাই পৰ্যবেক্ষণ কৰে যে এই নীতিত হিন্দীক তৃতীয় ভাষা হিচাপে বাধ্যতামূলক কৰা হোৱা নাই । তেওঁ মৌখিকভাৱে লক্ষ্য কৰে যে ৰাজ্যিক ভাষা, ইংৰাজী আৰু যিকোনো এটা তৃতীয় ভাষা শিকাটো বাধ্যতামূলক ।
তেওঁৰ মন্তব্য, "ইয়াত হিন্দীৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই ।" আনহাতে, উচ্চ ন্যায়ালয়ত এনজিঅ’ৰ আবেদনকাৰীৰ এজন অধিবক্তাই যুক্তি দিয়ে যে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিত বিশেষভাৱে উল্লেখ আছে যে কোনো ৰাজ্যৰ ওপৰত কোনো ভাষা জাপি দিব নালাগে । ইয়াৰ পিছত ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে ৰাজ্যখনৰ অধিবক্তাগৰাকীক প্ৰশ্ন কৰে, "আপুনি বাৰু হিন্দী নিবিচাৰে, কিন্তু যদি ই সংস্কৃত হয় তেন্তে সমস্যাটো কি ?" ইয়াৰ উত্তৰত অধিবক্তাই কয় যে তৃতীয় ভাষাটো কেৱল নৱম শ্ৰেণীৰ পৰাহে বাধ্যতামূলক ।
ন্যায়াধীশ নাগাৰত্নাৰ পৰ্যবেক্ষণ, "নহয়, এইটো বৰ বেয়া কথা । নৱম শ্ৰেণী মানসিক চাপৰ বিষয় । নৱম শ্ৰেণীত নতুন ভাষা কিয় প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ কিয় গৈছে ? আপোনালোকে ইয়াক ষষ্ঠ শ্ৰেণীত প্ৰৱৰ্তন কৰক ।"
তেওঁ কয়, "মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত তৃতীয় ভাষা এইকাৰণেই আৰম্ভ কৰা হৈছিল, কাৰণ এছএছএলচিৰ বাবে সেইটো প্ৰয়োজনীয় আছিল । যিসকলৰ দ্বিতীয় ভাষা হিন্দী আছিল, তেওঁলোকৰ বাবে তৃতীয় ভাষা কানাড়া আছিল আৰু যিসকলৰ কানাড়া, তেওঁলোকৰ হিন্দী আছিল । সংস্কৃতো এক বিকল্প আছিল । সেই কাৰণে তৃতীয় ভাষা এটা বাছি ল'ব পাৰিছিল । যিমান সোনকালে প্ৰৱৰ্তন কৰিব পাৰি সিমানেই ভাল ।"
তেওঁৰ লগতে পৰ্যবেক্ষণ, "ভাৰত চৰকাৰ, অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে নৱম শ্ৰেণীত তৃতীয় ভাষা প্ৰৱৰ্তন নকৰিব । চিবিএছই, আইচিএছই, ৰাজ্যিক ব'ৰ্ড, দশম শ্ৰেণী এইবোৰ ব'ৰ্ডৰ পৰীক্ষা... অষ্টম শ্ৰেণীৰ শেষৰ পৰায়ে চাপ আৰম্ভ হয় ।"
ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে তামিলনাডু চৰকাৰক মৌখিকভাৱে এই কথাও কয় যে কেৱল কেন্দ্ৰই প্ৰৱৰ্তন কৰিব বিচৰা বাবেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনি নাকচ নকৰিব ।