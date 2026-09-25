মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ আদালতত আবেদন

মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ আদালতত আবেদন
দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ চলি থকাৰ মাজতে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবীৰে আদালতৰ কাষ চাপিল অধিবক্তা ।
Published : September 25, 2026 at 4:41 PM IST
নতুন দিল্লী : দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়াত ব্যাপক একনায়ত্ববাদ চলোৱাৰ অভিযোগত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধী দলবোৰে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে ।
বিশেষকৈ দেশৰ প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে বিভিন্ন ৰাজ্যত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে । সংবাদমেলযোগে দলটোৱে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ সমান্তৰালকৈ অসম, জম্মু-কাশ্মীৰ, দিল্লী, উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰৰ লগতে আন আন ৰাজ্যত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ।
ज्ञानेश कुमार ने 'वोट चोरी' को अंजाम देकर देशद्रोह किया है- इसलिए उन्हें तत्काल अरेस्ट किया जाए।— Congress (@INCIndia) September 25, 2026
इसी मांग के साथ IYC अध्यक्ष @UdayBhanuIYC जी के साथ युवा साथियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।
ज्ञानेश कुमार ने देश के साथ गद्दारी की है, जिसकी सजा उन्हें मिलकर रहेगी ✊
📍… pic.twitter.com/C4nBZEUThp
প্ৰতিবাদৰ মাজতে বিষয়টো আদালতৰো মজিয়াত উত্থাপন হৈছে । ভোটাৰ তালিকা সংশোধনক লৈ ভাৰতৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়তো এখন আবেদন দাখিল কৰা হৈছে ।
এছআইআৰৰ সৈতে জড়িত বিধিগত কৰ্তব্য উলংঘাৰ অভিযোগত অধিবক্তা শৈলেন্দ্ৰ মণি ত্ৰিপাঠীয়ে আবেদন দাখিল কৰিছে । অধিবক্তা চাণ্ড কুৰেশ্বীৰ জৰিয়তে দাখিল কৰা এই আবেদনত দাবী কৰা হৈছে যে যোৱা ২৩ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰকাশিত তথ্যচিত্ৰত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ অধীনত অভূতপূৰ্ব সাংবিধানিক আৰু বিধিগত কৰ্তব্য উলংঘাৰ কথা উন্মোচিত হৈছে ।
Deshdrohi Gyanesh Kumar Should Be Arrested!!!— Congress (@INCIndia) September 25, 2026
A person who attacks the vote and fundamentally destroys India's democratic institutions is nothing less than a deshdrohi.
Gyanesh Kumar must resign, and with this demand, the Congress Party is holding protests across India. We will… pic.twitter.com/TX645UT1Ih
আবেদনত দাবী কৰা হৈছে, "এই চৰকাৰী ফাইলসমূহে প্ৰকাশ কৰে যে ১০ মাহৰ সময়ছোৱাত (নৱেম্বৰ ২০২৫-আগষ্ট ২০২৬) আন দুজন নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ডঃ সুখবীৰ সিং সান্ধু আৰু ডঃ বিবেক যোশীয়ে-একপক্ষীয়, অকৰ্তৃত্বশীল আৰু অবৈধ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ বিৰুদ্ধে কমেও ১৪ টা পৃথক পৃথক অনুষ্ঠানত (এটা দিনত ৪ বাৰকে ধৰি) লিখিতভাৱে আপত্তি আৰু ভিন্নমত লিপিবদ্ধ কৰিছিল ।"
লগতে কোৱা হৈছে, "এই অবৈধ কাৰ্যকলাপসমূহৰ ভিতৰত আছে : বিধিগত প্ৰপত্ৰ ৬ৰ একপক্ষীয় আৰু অবৈধ পৰিৱৰ্তন : আইনগত কৰ্তৃত্ব অবিহনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে যুৱ ভোটাৰৰ বাবে বাধ্যতামূলক পূৰ্বপুৰুষৰ চৰ্ত ('শেষ এছআইআৰ সংযোগ') প্ৰৱৰ্তন কৰা সংযোজন কৰা হৈছিল ।" আবেদনত এই পৰিৱৰ্তনক বিধিগত কৃতৃত্ব অবিহনে কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে ।
আবেদনখনত কোৱা হৈছে, "বিধিগত ক্ষমতাৰ কেন্দ্ৰীকৰণ আৰু দখল : ১৯৫০ চনৰ জনপ্ৰতিনিধি আইন ১৩বি, ২২ আৰু ২৩ৰ অধীনত বিকেন্দ্ৰীকৃত নিৰ্বাচনী পঞ্জীয়ন বিষয়াসকলক বিধিগত কৰ্তৃত্বৰ পৰা বঞ্চিত কৰা আৰু দিল্লীত আইটি সঞ্চালক প্ৰধানৰ অধীনত নিৰ্বাচনী তালিকা ব্যৱস্থাপনা কেন্দ্ৰীভূত কৰা ।"
আবেদনকাৰীয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাবী কৰিছে যে জ্ঞানেশ কুমাৰৰ অধীনত সংখ্যাগৰিষ্ঠ নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ মতামতৰ বিপৰীতে বা সম্পূৰ্ণ আয়োগৰ সন্মতি অবিহনে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত, নিৰ্দেশনা আৰু ছফ্টৱেৰ পৰিৱৰ্তনসমূহ অসাংবিধানিক আৰু আইনবহিৰ্ভূত বুলি ঘোষণা কৰিব লাগে ।
CEC ज्ञानेश कुमार ने 'वोट चोरी' कर जनादेश को लूटने का काम किया है। ये देश के साथ गद्दारी है।— Congress (@INCIndia) September 25, 2026
ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें और उन्हें गिरफ्तार किया जाए।
आज इसी मांग के साथ @INCBihar के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष @rajeshkrinc जी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया।
📍पटना, बिहार pic.twitter.com/tFBYIpSKzo
ইফালে চৰকাৰী কৰ্তব্য উলংঘাৰ অভিযোগত জ্ঞানেশ কুমাৰ, জ্যেষ্ঠ উপ-নিৰ্বাচন আয়ুক্ত মনীষ গাৰ্গ, সঞ্চালক প্ৰধান (আই টি) সীমা খান্না আৰু অন্যান্য বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ পঞ্জীয়ন আৰু জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০ৰ ৩২ নং ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ যোগ্য কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশনা দিব লাগে বুলি উচ্চতম ন্যায়ালক আবেদন জনোৱা হৈছে ।
এই আবেদনত আইআইটিৰ পৰা স্বতন্ত্ৰ চাইবাৰ সুৰক্ষা/আইটি বিশেষজ্ঞৰ সৈতে শীৰ্ষ আদালতৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত এটা স্বতন্ত্ৰ, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ন্যায়িক তদন্ত আয়োগ / বিশেষ তদন্ত দল (এছ আই টি) গঠন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে । আবেদনত কোৱা হৈছে যাতে এই এছআইটিয়ে ইচিনেট আৰু ইৰ'নেট ডাটাবেছৰ সকলো কাৰিকৰী, ফৰেনছিক আৰু প্ৰশাসনিক অডিট চলাব পাৰে ।
আবেদনত লগতে কোৱা হৈছে, "এছআইআৰৰ অধীনত ৩০ খন ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত ১৩ কোটি লোকৰ নাম কৰ্তন কৰাৰ প্ৰতিষ্ঠানিক পৰিস্থিতিৰ তদন্ত কৰিব লাগে । লগতে ১৬.১০ লাখ অভিযোগ দাখিলৰ বিষয়টোও তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে বুলি আবেদনত দাবী কৰা হৈছে ।
এই আবেদনত 'ECINet/ERONet' পৰ্টেলত প্ৰপত্ৰ ৬ত কৰা অকৰ্তৃত্বশীল পৰিৱৰ্তনসমূহ বাতিল কৰিবলৈও আহ্বান জনোৱা হৈছে । লগতে নিৰ্বাচক পঞ্জীয়ন নিয়ম, ১৯৬০ৰ অধীনত নিৰ্ধাৰিত অনুসৰি বিধিগত প্ৰপত্ৰ ৬ তাৎক্ষণিকভাৱে পুনৰুদ্ধাৰ কৰাৰ সম্পৰ্কেও নিৰ্দেশনা বাতিল কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে । সকলো যোগ্য প্ৰাপ্তবয়স্কক মূল বিধিগত প্ৰয়োজনীয়তাৰ ভিত্তিত ভোটাৰ হিচাপে পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ অনুমতি দিব লাগে বুলিও আবেদনত কোৱা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ: সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন দাবী গৌৰৱ গগৈৰ