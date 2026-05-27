নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পঢ়িবলগীয়া তিনিটা ভাষাৰ প্ৰসংগ: এনচিইআৰটিৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে

নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পঢ়িবলগীয়া তিনিটা ভাষাৰ প্ৰসংগ: এনচিইআৰটিৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে
২০২৬-২৭ শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে তৃতীয় ভাষা বাধ্যতামূলক কৰিবলৈ কোৱা হৈছে ।
Published : May 27, 2026 at 8:26 PM IST
নতুন দিল্লী: নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ১ জুলাইৰ পৰা ভাৰতৰ কমেও দুটা থলুৱা ভাষাকে ধৰি তিনিটা ভাষা অধ্যয়ন কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰা চিবিএছইৰ নীতিক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা আবেদন বিবেচনা কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সন্মত হয় । উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মল্য বাগচী আৰু বিপুল এম পাঞ্চোলিৰ বিচাৰপীঠে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, চিবিএছই আৰু এনচিইআৰটিলৈ জাননী জাৰি কৰি দুসপ্তাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছে ।
শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা ব’ৰ্ডে জাৰি কৰা এক বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি ভাৰতৰ কমেও দুটা থলুৱা ভাষাকে ধৰি তিনিটা ভাষা অধ্যয়ন কৰাটো ১ জুলাইৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে । এই পদক্ষেপ চিবিএছইৰ অধ্যয়ন পৰিকল্পনা ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি (এনইপি) ২০২০ আৰু বিদ্যালয় শিক্ষাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰম কাঠামো (এনচিএফ-এছই) ২০২৩ৰ সৈতে মিলাই চোৱা প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ । উক্ত বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত কেন্দ্ৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল অতিৰিক্ত ছ'লিচিটৰ জেনেৰেল ঐশ্বৰ্য ভাটীয়ে ।
উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে লজিষ্টিক প্ৰস্তুতিৰ প্ৰতিবেদন বিচৰা বুলি উল্লেখ কৰে । শুনানিৰ সময়ত আবেদনকাৰীৰ হৈ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা মুকুল ৰোহাটগীয়ে কয় যে বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি অহা শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তিনিটা ভাষা অধ্যয়ন কৰিব লাগিব । আনুষংগিক গোচৰত হাজিৰ হৈ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কপিল ছিবালে কয় যে এই বিষয়টোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ সাংবিধানিক বিষয় হিচাপে উত্থাপন কৰে । লগতে পাঠ্যপুথি উপলব্ধ নহয় বুলিও আঙুলিয়াই দিয়া হৈছিল ।
ছিবালে কয় যে এইটো এটা 'ফেডাৰেল ইছ্যু' আৰু ভাষা এটা বাছি লোৱাৰ বিষয় হ'ব লাগে, ইয়াক জাপি দিয়াৰ কথা নহয় । আবেদনকাৰীৰ অধিবক্তাই বিচাৰপীঠক আহ্বান জনাই যে অহা শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হ’বলগীয়া ১ জুলাইৰ পৰা এই সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী নকৰিবলৈ চিবিএছইক নিৰ্দেশ দিব লাগে । অৱশ্যে বিচাৰপীঠে কোনো অন্তৱৰ্তীকালীন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা নাছিল । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ চোৱাচিতা কৰিব বুলি কয় চিজেআইয়ে ।
জুলাই মাহৰ দ্বিতীয় সপ্তাহত অধিক শুনানিৰ বাবে বিচাৰপীঠে মত পোষণ কৰে । দিল্লী, গুৰুগ্ৰাম, নয়ডা, আৰু চেন্নাইৰ অভিভাৱক আৰু শিক্ষককে ধৰি ১৯ জনীয়া আবেদনকাৰীৰ এটা দলে কেন্দ্ৰ, কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা ব’ৰ্ড (চিবিএছই), আৰু নেশ্যনেল কাউন্সিল অৱ এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং (এনচিইআৰটি)ৰ বিৰুদ্ধে পিআইএল দাখিল কৰে ।
আবেদনখনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি চিবিএছইৰ বিবৃতি অনুসৰি ২০২৬ চনৰ ১ জুলাইৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে তিনিটা ভাষা (আৰ১, আৰ২ আৰু আৰ৩) অধ্যয়ন কৰিব লাগিব, ইয়াৰে কমেও দুটা ভাষা ভাৰতীয় ভাষা হ’ব ।