ETV Bharat / bharat

ব্ৰিটেইনৰ পৰা নাগালেণ্ডলৈ আহি আছে ৩৯টাকৈ নগা জনগোষ্ঠীৰ পূৰ্বপুৰুষৰ লাওখোলা !

অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পিট ৰিভাৰ্ছ মিউজিয়ামত থকা ৩৯টা নগা জনগোষ্ঠীৰ পূৰ্বপুৰুষৰ অৱশিষ্ট ঘূৰাই দিব নগা জনগোষ্ঠীৰ লোকক, নগা লোক সংগ্ৰহালয়ত কিয় ? আত্মসন্মানতেই আৰম্ভ হৈছিল আলোচনা...

Pitt Rivers Museum
ব্ৰিটেইনৰ পৰা নাগালেণ্ডলৈ আহিব ৩৯টাকৈ নগা জনগোষ্ঠীৰ পূৰ্বপুৰুষৰ লাওখোলা (Pitt Rivers Museum FB page)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 11, 2026 at 12:05 PM IST

|

Updated : September 11, 2026 at 12:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : প্ৰায় এটা শতিকাৰ পাছত ভাৰতলৈ আহিব ৩৯টাকৈ নগা জনগোষ্ঠীৰ পূৰ্বপুৰুষৰ লাওখোলা বা নগা পূৰ্বপুৰুষৰ অৱশিষ্ট ৷ অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পিট ৰিভাৰ্ছ মিউজিয়ামত সংৰক্ষিত হৈ থকা ৪০ টা নগা জনগোষ্ঠীৰ পূৰ্বপুৰুষৰ লাওখোলা বা নাগা পূৰ্বপুৰুষৰ অৱশিষ্ট তেওঁলোকে ঘূৰাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৷

পিট ৰিভাৰ্ছ মিউজিয়াম কৰ্তৃপক্ষই বিগত সোমবাৰে উল্লেখ কৰে যে তেওঁলোকে নিজৰ জিম্মাত থকা সামগ্ৰীবোৰৰ ভিতৰত ৩৯টা সামগ্ৰী নগা জনগোষ্ঠীৰ লোকক ঘূৰাই দিব ৷

উল্লেখ্য যে, নগা জনগোষ্ঠীৰ পূৰ্বপুৰুষৰ অৱশিষ্টৰ লগতে নগা জনগোষ্ঠীৰ লোকে ব্যৱহাৰ কৰা ৬,৫০০বিধ ভিন্ন সামগ্ৰী অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পিট ৰিভাৰ্ছ মিউজিয়ামতে সংৰক্ষিত হৈ আছে ৷ এইখিনিতে মন কৰিবলগীয়া কথা এয়াই যে বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক সংখ্যক নাগা জনগোষ্ঠীৰ লোকে ব্যৱহাৰ কৰা ভিন্ন সামগ্ৰী অক্সফৰ্ডৰ পিট ৰিভাৰ্ছ মিউজিয়ামত সংৰক্ষণ হৈ আছে ৷

পিট ৰিভাৰ্ছ মিউজিয়ামলৈ কোনে নিছিল নাগা জনগোষ্ঠীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰী আৰু পূৰ্বপুৰুষৰ অৱশিষ্ট:

ব্ৰিটিছ ঔপনিৱেশিক শাসনৰ সময়ত নগা জনগোষ্ঠীৰ লোকে ব্যৱহাৰ কৰা ভিন্ন সামগ্ৰী আৰু নগা জনগোষ্ঠীৰ পূৰ্বপুৰুষৰ অৱশিষ্ট অধ্যয়নৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছিল ৷ মিউজিয়ামটোৰ কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে, প্ৰায় ১৯১০ চনৰ পৰা ১৯৪০ চনৰ ভিতৰত ঔপনিৱেশিক প্ৰশাসক আৰু নৃতত্ত্ববিদ জন হেনৰী হাটন(John Henry Hutton) আৰু জেমছ ফিলিপ মিলছে (James Philip Mills) অধিকাংশ সামগ্ৰী অক্সফৰ্ডলৈ লৈ গৈছিল ৷

নগালেণ্ডৰ বৰ্তমান প্ৰজন্মৰ ব্য়ক্তিয়ে প্ৰশ্ন কৰে যে তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষক প্ৰদৰ্শনীত ৰখা কামটো শুদ্ধ নহয় ৷ বৃটিছ ঔপনিৱেশিক শাসকে নিজৰ অধিপত্য় জাহিৰ কৰাৰ বাবে নগা লোকৰ পূৰ্বপুৰুষৰ লাওখোলা আদি সংগ্ৰহালয়ত প্ৰদৰ্শনীৰ ৰূপত ৰাখি আহিছে, এই কথাটোৱে বৰ্তমানৰ একাধিক নগা ব্য়ক্তিক অসন্তুষ্ট কৰিছিল ৷

নগা লোকে যুক্তি দিয়ে যে ঔপনিৱেশিক মনস্তত্বৰ পৰা উদ্ধাৰ পাবলৈ বা বৰ্তমানৰ নগা প্ৰজন্মই যাতে এই কথাটোক লৈ লাজ পাব নালাগে তাৰ বাবে নগাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ শৰীৰৰ অৱশিষ্ট প্ৰদৰ্শনীমূলক সামগ্ৰী হ'ব নোৱাৰে ৷

সেই সূত্ৰে প্ৰায় এটা দশকধৰি পিট ৰিভাৰ্ছ মিউজিয়ামত নগা অৱশিষ্ট সংৰক্ষণ হৈ থকা বিষয়টোক লৈ মিউজিয়াম কৰ্তৃপক্ষৰে নগা সংগঠনৰ মাজত বিশেষ আলোচনা হৈ আছিল ৷

সেই আলোচনাৰ শেষত সংগ্ৰহালয় কৰ্তৃপক্ষই এতিয়া ৩৯টাকৈ নগা জনগোষ্ঠীৰ পূৰ্বপুৰুষৰ লাওখোলা ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ৷ ২০২৫ চনত দুই পক্ষৰ মাজত হোৱা আলোচনাৰ অন্তত লোৱা সিদ্ধান্ত মৰ্মে ভাৰতলৈ ৩৯টাকৈ নগা জনগোষ্ঠীৰ পূৰ্বপুৰুষৰ অৱশিষ্ট প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷

জানিব পৰা মতে নগা দল সংগঠনে সেই লাওখোলা বা শীৰৰ অৱশিষ্টবোৰ বিধিগতভাৱে সৎকাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৷

লগতে পঢ়ক:হেৰাই যাব নেকি এখন গ্ৰন্থৰ স্বৰ্গ ? ১৪০ বছৰীয়া তিলক পুথিভঁৰালত বিপদাপন্ন ৫০ হাজাৰ বিৰল গ্ৰন্থ

Last Updated : September 11, 2026 at 12:26 PM IST

TAGGED:

নাগা জনগোষ্ঠী
অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়
পিট ৰিভাৰ্ছ মিউজিয়াম
নাগা জনগোষ্ঠীৰ পূৰ্বপুৰুষৰ লাওখোলা
NAGA ANCESTRAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.