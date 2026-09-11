ব্ৰিটেইনৰ পৰা নাগালেণ্ডলৈ আহি আছে ৩৯টাকৈ নগা জনগোষ্ঠীৰ পূৰ্বপুৰুষৰ লাওখোলা !
অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পিট ৰিভাৰ্ছ মিউজিয়ামত থকা ৩৯টা নগা জনগোষ্ঠীৰ পূৰ্বপুৰুষৰ অৱশিষ্ট ঘূৰাই দিব নগা জনগোষ্ঠীৰ লোকক, নগা লোক সংগ্ৰহালয়ত কিয় ? আত্মসন্মানতেই আৰম্ভ হৈছিল আলোচনা...
Published : September 11, 2026 at 12:05 PM IST|
Updated : September 11, 2026 at 12:26 PM IST
হায়দৰাবাদ : প্ৰায় এটা শতিকাৰ পাছত ভাৰতলৈ আহিব ৩৯টাকৈ নগা জনগোষ্ঠীৰ পূৰ্বপুৰুষৰ লাওখোলা বা নগা পূৰ্বপুৰুষৰ অৱশিষ্ট ৷ অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পিট ৰিভাৰ্ছ মিউজিয়ামত সংৰক্ষিত হৈ থকা ৪০ টা নগা জনগোষ্ঠীৰ পূৰ্বপুৰুষৰ লাওখোলা বা নাগা পূৰ্বপুৰুষৰ অৱশিষ্ট তেওঁলোকে ঘূৰাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৷
পিট ৰিভাৰ্ছ মিউজিয়াম কৰ্তৃপক্ষই বিগত সোমবাৰে উল্লেখ কৰে যে তেওঁলোকে নিজৰ জিম্মাত থকা সামগ্ৰীবোৰৰ ভিতৰত ৩৯টা সামগ্ৰী নগা জনগোষ্ঠীৰ লোকক ঘূৰাই দিব ৷
39 NAGA ANCESTRAL REMAINS TO RETURN HOME— NAGA HUNTER (@NAGAHUNTER64233) September 10, 2026
Oxford approves repatriation from the Pitt Rivers Museum after a six-year FNR effort.
A historic moment for #Naga heritage and dignity. #Nagaland #NagaHeritage #Repatriation pic.twitter.com/FucSOYF2ci
উল্লেখ্য যে, নগা জনগোষ্ঠীৰ পূৰ্বপুৰুষৰ অৱশিষ্টৰ লগতে নগা জনগোষ্ঠীৰ লোকে ব্যৱহাৰ কৰা ৬,৫০০বিধ ভিন্ন সামগ্ৰী অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পিট ৰিভাৰ্ছ মিউজিয়ামতে সংৰক্ষিত হৈ আছে ৷ এইখিনিতে মন কৰিবলগীয়া কথা এয়াই যে বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক সংখ্যক নাগা জনগোষ্ঠীৰ লোকে ব্যৱহাৰ কৰা ভিন্ন সামগ্ৰী অক্সফৰ্ডৰ পিট ৰিভাৰ্ছ মিউজিয়ামত সংৰক্ষণ হৈ আছে ৷
পিট ৰিভাৰ্ছ মিউজিয়ামলৈ কোনে নিছিল নাগা জনগোষ্ঠীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰী আৰু পূৰ্বপুৰুষৰ অৱশিষ্ট:
নগালেণ্ডৰ বৰ্তমান প্ৰজন্মৰ ব্য়ক্তিয়ে প্ৰশ্ন কৰে যে তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষক প্ৰদৰ্শনীত ৰখা কামটো শুদ্ধ নহয় ৷ বৃটিছ ঔপনিৱেশিক শাসকে নিজৰ অধিপত্য় জাহিৰ কৰাৰ বাবে নগা লোকৰ পূৰ্বপুৰুষৰ লাওখোলা আদি সংগ্ৰহালয়ত প্ৰদৰ্শনীৰ ৰূপত ৰাখি আহিছে, এই কথাটোৱে বৰ্তমানৰ একাধিক নগা ব্য়ক্তিক অসন্তুষ্ট কৰিছিল ৷
A historic homecoming for Nagaland. After more than a century away from their homeland, 39 Naga ancestors are set to return from Oxford. A journey of memory, dignity, heritage and healing.— UNITY OF NAGAS (@AholiAye24036) September 10, 2026
.
THE ANCESTORS ARE COMING HOME.
.#Nagaland #NagaHeritage #NortheastIndia #Oxford pic.twitter.com/9ielKZYxkU
নগা লোকে যুক্তি দিয়ে যে ঔপনিৱেশিক মনস্তত্বৰ পৰা উদ্ধাৰ পাবলৈ বা বৰ্তমানৰ নগা প্ৰজন্মই যাতে এই কথাটোক লৈ লাজ পাব নালাগে তাৰ বাবে নগাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ শৰীৰৰ অৱশিষ্ট প্ৰদৰ্শনীমূলক সামগ্ৰী হ'ব নোৱাৰে ৷
সেই সূত্ৰে প্ৰায় এটা দশকধৰি পিট ৰিভাৰ্ছ মিউজিয়ামত নগা অৱশিষ্ট সংৰক্ষণ হৈ থকা বিষয়টোক লৈ মিউজিয়াম কৰ্তৃপক্ষৰে নগা সংগঠনৰ মাজত বিশেষ আলোচনা হৈ আছিল ৷
সেই আলোচনাৰ শেষত সংগ্ৰহালয় কৰ্তৃপক্ষই এতিয়া ৩৯টাকৈ নগা জনগোষ্ঠীৰ পূৰ্বপুৰুষৰ লাওখোলা ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ৷ ২০২৫ চনত দুই পক্ষৰ মাজত হোৱা আলোচনাৰ অন্তত লোৱা সিদ্ধান্ত মৰ্মে ভাৰতলৈ ৩৯টাকৈ নগা জনগোষ্ঠীৰ পূৰ্বপুৰুষৰ অৱশিষ্ট প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷
জানিব পৰা মতে নগা দল সংগঠনে সেই লাওখোলা বা শীৰৰ অৱশিষ্টবোৰ বিধিগতভাৱে সৎকাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৷
লগতে পঢ়ক:হেৰাই যাব নেকি এখন গ্ৰন্থৰ স্বৰ্গ ? ১৪০ বছৰীয়া তিলক পুথিভঁৰালত বিপদাপন্ন ৫০ হাজাৰ বিৰল গ্ৰন্থ