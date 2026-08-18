পাইলট ড্ৰাগছ পৰীক্ষা ২৫% লৈ বৃদ্ধি, লেলাৱতিৰ পৰীক্ষা প্ৰৱৰ্তনৰ বাবে পাইলট সংস্থাৰ ডিজিচিএক আহ্বান
ফেডাৰেচন অব ইণ্ডিয়ান পাইলটে ডিজিচিএক ৰেণ্ডম পাইলট ড্ৰাগ টেষ্টিং ১০%ৰ পৰা ২০-২৫%লৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ কৈছে । প্ৰস্ৰাৱ পৰীক্ষাৰ সমান্তৰালভাৱে লেলাৱতিৰ পৰীক্ষা প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ আহ্বান ।
Published : August 18, 2026 at 7:23 PM IST
নতুন দিল্লী : 'ফেডাৰেশ্যন অব ইণ্ডিয়ান পাইলটছ' চমুকৈ এফআইপিয়ে নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ বাবে পাইলটসকলৰ ৰেণ্ডম পৰীক্ষা বৃদ্ধিৰ বাবে অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ক (ডিজিচিএ) আহ্বান জনাইছে । সংস্থাটোৱে বৰ্তমানৰ বাৰ্ষিক ন্যূনতম পৰীক্ষা ১০ শতাংশ অতি কমেও ২০-২৫ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে ।
১৭ আগষ্টত ডিজিচিএৰ ওচৰত দাখিল কৰা এক প্ৰস্তাৱত এফআইপিয়ে বৰ্তমানৰ প্ৰস্ৰাৱ ভিত্তিক পৰীক্ষাৰ পৰিপূৰক পদ্ধতি হিচাপে মৌখিক-তৰল পৰীক্ষা (লেলাৱতিৰ পৰীক্ষা) প্ৰৱৰ্তনৰো প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে । তেওঁলোকে যুক্তি আগবঢ়ায় যে দ্ৰুত আৰু কাৰ্যকৰীভাৱে অধিক সুবিধাজনক পৰীক্ষাই বিমান পৰিচালনাত ডাঙৰ ব্যাঘাত নজন্মোৱাকৈ তদাৰক ব্যৱস্থা সম্প্ৰসাৰণ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।
বৰ্তমানৰ ডিজিচিএৰ কাঠামোৰ অধীনত প্ৰযোজ্য বাৰ্ষিক কমেও ১০ শতাংশ পৰীক্ষাৰ সৈতে বিমান পৰিবহণ কৰ্মীসকলক ৰেণ্ডম পৰীক্ষাৰ আওতালৈ অনা হয় । বৰ্তমানৰ ব্যৱস্থাটো মূলতঃ প্ৰস্ৰাৱৰ নমুনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । ইয়াৰ পিছত স্ক্ৰীণিং, পৰীক্ষাগাৰত নিশ্চিতকৰণ পৰীক্ষা আৰু চিকিৎসা পৰ্যালোচনা কৰা হয় ।
এফআইপিয়ে কয় যে ভাৰতৰ বিমান পৰিবহণ খণ্ডত বৃদ্ধি পোৱা পাইলটৰ সংখ্যা, বিমানবন্দৰ, বিমানৰ গতিবিধি আৰু আঞ্চলিক কাৰ্যকলাপকে ধৰি আন্তঃগাঁথনি বৃদ্ধিৰ বাবে বৰ্তমানৰ পৰীক্ষণ ব্যৱস্থা পুনৰীক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা আনি দিছে ।
পাইলটসকলৰ সংস্থাটোৱে এইটোও প্ৰস্তাৱ দিছে যে পৰীক্ষাসমূহ সমগ্ৰ বছৰজুৰি প্ৰকৃতাৰ্থত ৰেণ্ডম আৰু নিৰৱচ্ছিন্ন হৈ থাকিব লাগে । আনহাতে, একেটা বছৰৰ আৰম্ভণিতে পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতো পাইলটসকলক পুনৰাই পৰীক্ষাৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰিব পৰা হৈ থাকিব লাগে ।
সংস্থাটোৱে কয় যে প্ৰস্তাৱিত ২০-২৫ শতাংশ মানক বিবেচনাৰ বাবে ন্যূনতম স্তৰ গণ্য কৰা উচিত, য’ত প্ৰয়োজন হয় তাত অতিৰিক্ত বিপদভিত্তিক, যুক্তিসংগত-সন্দেহ, ঘটনাৰ পিছৰ আৰু অনুসৰণমূলক পৰীক্ষা কৰা উচিত ।
এফআইপিয়ে কয় যে বিমানবন্দৰ আৰু অন্যান্য কাৰ্য্যকৰী স্থানত ৰেণ্ডম, লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ আৰু উচ্চ পৰিমাণৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মৌখিক-তৰল পৰীক্ষা বিশেষভাৱে উপযোগী হ’ব পাৰে । প্ৰস্ৰাৱ সংগ্ৰহৰ দৰে বিষয়ত নিয়ন্ত্ৰিত সুবিধা আৰু সংগ্ৰহৰ সময় অধিক প্ৰয়োজন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে । কিন্তু মৌখিক-তৰল পদাৰ্থৰ নমুনা সাধাৰণতে অধিক সৰল আৰু প্ৰত্যক্ষভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰি ।
এফআইপিয়ে দাখিল কৰা অধ্যয়নত প্ৰস্ৰাৱ সংগ্ৰহৰ বাবে ৪৫ মিনিট আৰু মৌখিক-তৰল সংগ্ৰহৰ বাবে ১৫ মিনিটৰ তুলনা দাঙি ধৰা হৈছে যদিও এই সংখ্যাসমূহ ভাৰতীয় পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে বৈধতা প্ৰদান কৰাটো প্ৰয়োজন বুলিও জোৰ দিছে ।
গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল, এফআইপিয়ে প্ৰস্ৰাৱ পৰীক্ষাৰ বিষয়টো সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া নাই । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ই এনে এটা হাইব্ৰিড মডেলৰ পৰামৰ্শ দিছে য’ত দ্ৰুত পৰীক্ষাৰ বাবে মৌখিক-তৰল পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰা হয় । প্ৰতিটো নেগেটিভ পৰীক্ষাৰ ফলাফল যিকোনো চূড়ান্ত নিয়ন্ত্ৰণমূলক সিদ্ধান্তৰ পূৰ্বে বৈধ পৰীক্ষাগাৰৰ দ্বাৰা নিশ্চিতকৰণ আৰু চিকিৎসা পৰ্যালোচনাৰ অন্তৰ্গত হ’ব লাগে বুলি কোৱা হৈছে ।
পাইলট সংস্থাটোৱে দেশজুৰি ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰাৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচিত বিমান সংস্থা, বিমানবন্দৰ, পাইলট সংস্থা, সংগ্ৰহ সংস্থা আৰু স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত পৰীক্ষাগাৰক সামৰি ১২ মাহৰ নিয়ন্ত্ৰিত পাইলট কাৰ্যসূচীৰ আহ্বান জনাইছে । এই কাৰ্যসূচীয়ে নিৰ্ভৰযোগ্যতা, সংগ্ৰহৰ সময়, ক্ৰুৰ সময়, খৰচ, ভুৱা পৰীক্ষাৰ হাৰ, পৰীক্ষাগাৰৰ সময়, চেইন-অব-কাষ্টডি অনুসৰণ আৰু কাৰ্যকৰী প্ৰভাৱৰ মূল্যায়ন কৰিব ।
এফআইপিয়ে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কাছা আৰু আমেৰিকাৰ পৰিবহণ বিভাগৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত পৰিবহণ ড্ৰাগ-টেষ্টিং ব্যৱস্থাকে ধৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাসমূহৰ দিশটোলৈ আঙুলিয়াই দিয়ে, য’ত প্ৰস্ৰাৱ পৰীক্ষাৰ সমান্তৰালভাৱে মৌখিক-তৰল পৰীক্ষাক ইতিমধ্যে স্বীকৃতি দিয়া হৈছে । ইয়াত কোৱা হৈছে যে ভাৰতে কেৱল আন এখন দেশৰ আৰ্হিৰ প্ৰতিলিপি গ্ৰহণ কৰাতকৈ নিজাকৈ বিপদভিত্তিক কাঠামো গঢ়ি তুলিব লাগে ।
প্ৰস্তাৱটোত এইটোও জোৰ দি কোৱা হৈছে যে কোনো পদাৰ্থ ধৰা পৰাটোক স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে অক্ষমতাৰ প্ৰমাণ হিচাপে গণ্য কৰা উচিত নহয়, বিশেষকৈ য’ত বৈধ ঔষধে পৰীক্ষাৰ ফলাফল প্ৰদান কৰিব পাৰে । সেয়েহে এফআইপিয়ে পাইলটসকলৰ বাবে অধিক শক্তিশালী চিকিৎসা সুৰক্ষা আৰু গোপনীয় ঔষধ সম্পৰ্কীয় পৰামৰ্শ বিচাৰিছে ।