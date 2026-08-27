ETV Bharat / bharat

কানপুৰত বিমান দুৰ্ঘটনা: দুজন পাইলটৰ মৃত্যু

উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰত বিমান দুৰ্ঘটনা ৷ দুজন পাইলটৰ মৃত্যুৰ তথ্য নিশ্চিত কৰিছে কানপুৰৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত ৰঘুবীৰ লালে ৷

Pilot Killed as Training Aircraft Crashes in Uttar Pradesh at Kanpur
কানপুৰত বিমান দুৰ্ঘটনা (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 27, 2026 at 1:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : আকৌ বিমান দুৰ্ঘটনা ৷ এইবাৰৰ স্থান উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰ ৷ সংবাদ সংস্থা ANI-এ উল্লেখ কৰা তথ্য মতে, বৃহস্পতিবাৰে কানপুৰৰ কটৰী অঞ্চলৰ নাথুপুৰৱা গাঁৱৰ সমীপত এখন প্ৰশিক্ষণৰত বিমানে (Trainer aircraft) হঠাতে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱায় ৷

ফলত গাঁওখনৰ এখন পথাৰত বাগৰি পৰে । এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত বিমানখনত থকা দুয়োজন প্ৰশিক্ষাৰ্থী পাইলটৰ কৰুণ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

কানপুৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত ৰঘুবীৰ লালে প্ৰশিক্ষাৰ্থী দুই পাইলটৰ মৃত্যুৰ কথা নিশ্চিত কৰিছে । ইফালে এই ঘটনাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু তদন্তকাৰী বিষয়া উপস্থিত হৈ দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰে ।

আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰা মতে, এই দুৰ্ঘটনাত নিহত দুই পাইলট ক্ৰমে গুজৰাটৰ বাসিন্দা প্ৰশিক্ষক শচীন ভাটিয়া আৰু কৰ্ণাটকৰ বাসিন্দা প্ৰশিক্ষাৰ্থী অভিষেক পূজাৰী বুলি চিনাক্ত কৰিছে ৷ এই তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষী আয়ুক্ত ৰঘুবীৰ লাল, জেচিপি সংকল্প শৰ্মা আৰু ডিচিপি কেন্দ্ৰীয় অতুল শ্ৰীবাস্তৱ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ।

kanpur plane crash
বিমান দুৰ্ঘটনাত দুজন প্ৰশিক্ষাৰ্থী পাইলটৰ কৰুণ মৃত্যু (ETV Bharat)
  • আৰক্ষীৰ মন্তব্য

আৰক্ষী আয়ুক্ত ৰঘুবীৰ লালে কয়, ‘‘এই দুৰ্ঘটনাটো বৃহস্পতিবাৰে দিনৰ প্ৰায় ১১:৩০ বজাত সংঘটিত হয় । অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয় (ডিজিচিএ) কাৰ্যালয়ক এই দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত অৱগত কৰা হয় । চাৰিজনীয়া আসন থকা এই বিমানখনত এজন প্ৰশিক্ষক আৰু এজন প্ৰশিক্ষাৰ্থী আছিল ৷ তেওঁলোকৰ মুঠ ৩ হাজাৰ ঘণ্টা উৰণৰ অভিজ্ঞতা আছিল । ঘটনা সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য সংগ্ৰহ কৰি থকা হৈছে । নিহত দুয়োজনৰ পৰিয়ালক ইতিমধ্যে অৱগত কৰা হৈছে । দুয়োজনে গাৰ্গ বিমান প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ পৰা বিমানখন উৰুৱাইছিল ।’’

kanpur plane crash
উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰ বিমান দুৰ্ঘটনা (ETV Bharat)
  • দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ চাৰিওফালে ধ্বংসাৱশেষ সিঁচৰতি হৈ পৰি ৰৈছে

মহানগৰীৰ গংগা বেৰেজৰ সমীপত সিঁচৰতি হৈ থকা ধ্বংসাৱশেষৰ ভিত্তিত আৰক্ষী বিষয়াসকলে অনুমান কৰে যে কোনো বস্তুৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ’ব পাৰে । অৱশ্যে তদন্তৰ অন্ততহে সম্পূৰ্ণ ছবি স্পষ্ট হ’ব ।

kanpur plane crash
কানপুৰত বিমান দুৰ্ঘটনা (ETV Bharat)
  • প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মন্তব্য

এগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে, এখন প্ৰশিক্ষণৰত বিমানখন হঠাতে তীব্ৰবেগেৰে পথাৰত বাগৰি পৰে আৰু এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে অঞ্চলটোত এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় আৰু সেই স্থানতে বৃহৎ সংখ্যক গাঁওবাসীৰ সমাগম হয় । আকস্মিক এই দুৰ্ঘটনাৰ বাবে সমগ্ৰ গাঁওখনতে এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ।

আন এজন লোকে কয়, ‘‘ইমান ডাঙৰ বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনিবলৈ পাইছিলো ৷ ফলত গাঁওবাসী আতংকিত হৈ পৰে । প্ৰথমতে বোমা বিস্ফোৰণ হোৱা যেন লাগিছিল ৷ কিন্তু পাছতহে এয়া বিমান দুৰ্ঘটনা বুলি জানিব পাৰিলো ৷’’

লগতে পঢ়ক : দিল্লীৰ পৰা পাটনালৈ যোৱা AIR INDIA-ত চৰাইৰ খুন্দা, বিমানবন্দৰত অভাৱনীয় পৰিস্থিতি

লগতে পঢ়ক : বাৰামতীত বিমান দুৰ্ঘটনা, কথমপি প্ৰাণৰক্ষা

TAGGED:

বিমান দুৰ্ঘটনা
কানপুৰত বিমান দুৰ্ঘটনা
প্ৰশিক্ষণৰত বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত
পাইলটৰ মৃত্যু
KANPUR PLANE CRASH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.