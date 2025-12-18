ETV Bharat / bharat

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কি যে বিড়ম্বনা ! কনভয়ৰ লগত যাবলৈ ষ্টাৰ্টেই নহ'ল পাইলট গাড়ী-ইণ্টাৰচেপ্টৰ

ঠেলি ঠেলি ষ্টাৰ্ট কৰিবলগীয়া হ'ল কনভয়ৰ গাড়ী ৷ সচিবালয়ৰ গেটত এখন ব্যক্তিগত গাড়ী ৰখাই থোৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়ো ৰৈ থাকিবলগীয়া হ'ল আধাঘণ্টা ৷

FLEET HAS FAULTY PILOT INTERCEPTOR
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়ত বিজুতি (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 18, 2025 at 5:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ডেৰাডুন (উত্তৰাখণ্ড) : সৰু-সুৰা নেতা নহয়, এইবাৰ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাত ত্ৰুটি ! ঠেলি ঠেলি ষ্টাৰ্ট কৰিবলগীয়া হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়ৰ দুখনকৈ গাড়ী ৷ উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীৰ নিৰাপত্তাৰ সৈতে জড়িত অসংখ্য ত্ৰুটি ইয়াৰ পূৰ্বেও কেইবাবাৰো উন্মোচিত হৈছে । বৃহস্পতিবাৰেও আন এক বৃহৎ নিৰাপত্তাজনিত ভুল দেখা গ’ল মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাত ।

মুখ্যমন্ত্রী সচিবালয়ৰ পৰা ৰাওনা হোৱাৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্রীৰ কনভয়ৰ পাইলট গাড়ীখন বিকল হৈ পৰে । গাড়ী ষ্টাৰ্ট নোহোৱা হ'ল ৷ ফলত মুখ্যমন্ত্রীয়ে পাইলট গাড়ী অবিহনেই উক্ত স্থানৰ পৰা ৰাওনা হয় ।

FLEET HAS FAULTY PILOT INTERCEPTOR
সময়ত ষ্টাৰ্ট নোহোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পাইলট গাড়ীখন (ETV Bharat)

আশ্চৰ্যজনকভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সচিবালয়ৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছতে সচিবালয়ৰ গেটত ৰখাই থোৱা তেওঁৰ কনভয়ত যাবলগীয়া ইণ্টাৰচেপ্টৰ (Interceptor) গাড়ীখনো বিকল হৈ পৰে । ফলত মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীৰ পাইলট গাড়ী আৰু ইণ্টাৰচেপ্টৰখন ঠেলি দিহে পুনৰ ষ্টাৰ্ট কৰিবলগীয়া হয় ।

FLEET HAS FAULTY PILOT INTERCEPTOR
এইখনেই সেইখন ইণ্টাৰচেপ্টৰ, যিখন ষ্টাৰ্টেই নহ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়ত যাবলৈ (ETV Bharat)

মুখ্যমন্ত্ৰী ধামীয়ে বৃহস্পতিবাৰে সচিবালয়ত ৰাজহ লাভৰ ওপৰত এক পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছিল । বৈঠকৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কৰ সিং ধামী গড়ী কাণ্টৰ হিমালয়ান সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰত আয়োজিত বিশ্ব সংখ্যালঘু অধিকাৰ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীলৈ ৰাওনা হৈছিল । সেই সময়তেই ঘটে এই অঘটন ৷ পিছত আৰক্ষী-প্ৰশাসনৰ লোকে মিলি ইণ্টাৰচেপ্টৰ আৰু পাইলট গাড়ীখনখন ঠেলে ।

এনে পৰিস্থিতিত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হয়- সঘনাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰাপত্তাৰ সন্দৰ্ভত এনে গাফিলতি কেনেকৈ বাঢ়িছে ? যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা বাহনসমূহ সদায় ভাল অৱস্থাত থকা উচিত ।

উল্লেখ্য যে, উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে আৰক্ষী বিভাগৰ উন্নতি আৰু আধুনিকীকৰণৰ বাবে প্ৰতি বছৰে বৃহৎ বাজেট আবণ্টন দিয়ে । ইয়াৰ পিছতো মুখ্যমন্ত্ৰী ধামীৰ কনভয়ত নিম্নমানৰ বাহন মোতায়েন কৰা হৈছে, যাৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ আৰক্ষী বিভাগক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ।

চলিত বৰ্ষৰ জুলাই মাহত উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীয়ে কৰবেট টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ পৰিদৰ্শন কৰিছিল । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ছাফাৰীৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা জিপছীখনৰ ফিটনেছৰ ম্যাদ পাঁচ বছৰ আগতেই শেষ হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত বন বিভাগে বিষয়টোৰ তদন্ত কৰি জড়িত চালক আৰু কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ।

আজিও মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীৰ কনভয় সচিবালয়ৰ গেটৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সময়তো একেধৰণৰ অৱহেলা দেখা গৈছিল । গেটত ৰখাই থোৱা এখন ব্যক্তিগত গাড়ীৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয় গেটত আধা ঘণ্টা ৰৈ থাকিব লগা হৈছিল ।

  • কনভয়ত পাইলট আৰু ইণ্টাৰচেপ্টৰ গাড়ীৰ ভূমিকা :

পাইলট গাড়ী হ’ল যিকোনো ভি ভি আই পি কনভয়ৰ সন্মুখত থকা বাহনখন, য’ত থাকে আৰক্ষীৰ লোক । যেতিয়াই কোনো ভি ভি আই পি অহা-যোৱা কৰে তেতিয়াই পাইলট গাড়ীখনে ছাইৰেণ বজাই আগে আগে যায় । ভি ভি আই পিৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে সাধাৰণতে দুখনকৈ পাইলট গাড়ী নিয়োগ কৰা হয়, এখন সন্মুখত আৰু এখন পিছফালে । ইয়াৰ বিপৰীতে ইণ্টাৰচেপ্টৰ গাড়ীখন কনভয়ত থাকে ৰাস্তা মুকলি কৰাৰ বাবে ।

লগতে পঢ়ক : এইবাৰ দেশজুৰি টোল তুলিব এ আয়ে: সংসদত গাডকাৰীয়ে দিলে বৰ্ণনা

TAGGED:

CM DHAMI FLEET
FLEET HAS FAULTY PILOT INTERCEPTOR
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়ত বিজুতি
ইটিভি ভাৰত অসম
CM CONVOY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.