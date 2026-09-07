ETV Bharat / bharat

উত্তৰ প্ৰদেশত পিকআপ ভান-মিনি ট্ৰাকৰ সংঘৰ্ষত ৬ তীৰ্থযাত্ৰী নিহত

অধিকাংশ তীৰ্থযাত্ৰী বাহনখনৰ তলত আবদ্ধ হৈ পৰে আৰু অঞ্চলটোত এক উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ।

ROAD ACCIDENT
পিকআপ ভান আৰু মিনি ট্ৰাকৰ সংঘৰ্ষত ৬ গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰী নিহত (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 7, 2026 at 9:46 AM IST

|

Updated : September 7, 2026 at 10:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বাগপত (উত্তৰ প্ৰদেশ) : উত্তৰ প্ৰদেশৰ ইষ্টাৰ্ণ পেৰিফেৰেল এক্সপ্ৰেছৱে (ইপিই)ত এখন পিকআপ ভান আৰু মিনি ট্ৰাকৰ সংঘৰ্ষত এগৰাকী কিশোৰীকে ধৰি প্ৰায় ছয়জন তীৰ্থযাত্ৰী নিহত হোৱাৰ লগতে ২৫ জন ভক্ত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।

দেওবাৰৰ মাজনিশা বৰাগাঁও টোল প্লাজাৰ সমীপত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো ৷ ৰাজস্থানৰ বাগৰ ধামৰ পৰা উভতি আহিছিল বদৌনৰ তীৰ্থযাত্ৰীসকল।

সূত্ৰ অনুসৰি বদৌনৰ আলহাপুৰ গাঁৱৰ বাসিন্দা তীৰ্থযাত্ৰীসকল ৰাজস্থানৰ বাগৰ ধামৰ পৰা নিশা উভতি অহাৰ সময়তে এক্সপ্ৰেছৱেত বৰাগাঁৱৰ সমীপত এখন ট্ৰাকে তেওঁলোকৰ পিকআপত খুন্দা মাৰে । এই সংঘৰ্ষৰ ফলত পিকআপ ভানখনে ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰি উলটি যায় । অধিকাংশ তীৰ্থযাত্ৰী বাহনখনৰ তলত আবদ্ধ হৈ পৰে ।

দুৰ্ঘটনাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু স্থানীয় লোক আৰু পথচাৰীৰ সহায়ত উলটি যোৱা পিকআপখনৰ তলত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰে । অৱশ্যে ইতিমধ্যে এগৰাকী কিশোৰীসহ ৬ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল । ততাতৈয়াকৈ আহতসকলক খেকৰা সামূহিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । একাংশৰ অৱস্থা সংকটজনক আৰু দিল্লী আৰু মীৰাটৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।

আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত পিকআপ ভানখনত মুঠ ৩২জন লোক আছিল ।

দুৰ্ঘটনাটোৰ পাছত জিলা দণ্ডাধীশ অস্মিতা লাল আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক সুৰজ কুমাৰ ৰায়ে ততাতৈয়াকৈ জিলা চিকিৎসালয়লৈ গৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ।

বাগপতৰ আৰক্ষী অধীক্ষক সুৰজ কুমাৰ ৰায়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, মৃত লোকসকলৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে এজনকহে চিনাক্ত কৰা হৈছে । তেওঁ আলহাপুৰৰ ৰামেশ্বৰ । তেওঁ কয়, "দুৰ্ঘটনাটোত প্ৰায় ৩০ জন লোক আহত হয়, ইয়াৰে বহুতেই গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । আটাইকেইজন আহতক তৎক্ষণাত চি এইচ চি খেকৰা, চি এইচ চি বাগপত আৰু বাগপত জিলা চিকিৎসালয়লৈ চিকিৎসাৰ বাবে স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ।"

বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয়, "মৃত লোকসকলক চিনাক্তকৰণ প্ৰক্ৰিয়াও অব্যাহত আছে । মৃতদেহসমূহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।" এক্সত এটা পোষ্টত বাগপত আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, দুৰ্ঘটনাটোত আহত আৰু মৃত ব্যক্তিসকলৰ বিষয়ে তথ্য বিচৰা আত্মীয়ই বাগপত জিলা আৰক্ষীৰ সৈতে ৯৪৫৪৪১৭৩৮৩ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক : পথ দুৰ্ঘটনাত ৮ অভিযান্ত্ৰিক ছাত্ৰ থিতাতে নিহত

যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু ডাম্পাৰৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত নিহত ৫, আহত ২০

ক্ষেত্ৰীৰ ট্ৰেভেলাৰ-ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত ৭ জনৰ মৃত্যু, আহত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয়ত চিকিৎসাধীন

Last Updated : September 7, 2026 at 10:09 AM IST

TAGGED:

পথ দুৰ্ঘটনা
তীৰ্থযাত্ৰী নিহত
উত্তৰ প্ৰদেশ
ROAD ACCIDENT IN UP
ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.