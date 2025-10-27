SIR এতিয়াই অসমলৈ নাহে: ক'ত ক'ত হ'ব ভোটাৰ তালিকাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বিশেষ পুনৰীক্ষণ ?

SIR এতিয়াই অসমলৈ নাহে: ক'ত ক'ত হ'ব ভোটাৰ তালিকাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বিশেষ পুনৰীক্ষণ ?
৬ আৰু ১১ নৱেম্বৰত দুটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বিহাৰত প্ৰথম পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল SIR ।
নতুন দিল্লী: অৱশেষত সকলো জল্পনা-কল্পনাৰ অৱসান । আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসমত নহয় এছ আই আৰ (Special Intensive Revision, SIR) । সোমবাৰে এই কথা জনালে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে । অৱশ্যে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ নিবিড় পুনৰীক্ষণৰ (SIR) কাম ২০২৬ চনত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কেইবাখনো ৰাজ্যকে ধৰি ১২ খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলত আৰম্ভ হ’ব ।
দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ এছ আই আৰ অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত আছে আন্দামান আৰু নিকোবৰ, ছত্তীশগড়, গোৱা, গুজৰাট, লাক্ষাদ্বীপ, ৰাজস্থান, মধ্যপ্ৰদেশ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ লগতে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজ্য তামিলনাডু, পশ্চিমবংগ, কেৰালা আৰু পুডুচেৰী ।
"বিহাৰত বিশেষ নিবিড় পুনৰীক্ষণ প্ৰথম পৰ্যায় সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ হয় । ৰাজ্যখনত প্ৰায় ৭.৫ কোটি ভোটাৰে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু ৯০ হাজাৰ বুথ পৰ্যায়ৰ বিষয়া (বি এল অ') আৰু বুথ পৰ্যায়ৰ এজেণ্টে মিলি ভোটাৰ তালিকা শুধৰণিৰ কাম কৰে । ইয়াৰ ফলাফল আপোনাৰ সন্মুখত আছে; ইয়াত আবেদন শূন্য আছিল । এতিয়া দ্বিতীয় পৰ্যায় ১২ খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলত আৰম্ভ হ'ব ।" নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত আয়োজিত এক সংবাদমেলত জ্ঞানেশ কুমাৰে কয় ।
আনহাতে, ২৭ অক্টোবৰৰ পৰা গণনা প্ৰ-পত্ৰ ছপা আৰম্ভ হ’ব বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তই কয় যে এছ আই আৰ অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ৰাজ্যসমূহৰ সকলো ভোটাৰকে এই প্ৰ-পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ’ব । ইয়াৰ উপৰি ভোটাৰ তালিকা বৰ্তমান উপলব্ধ আৰু বি এল অ’সকলে ইয়াক মিলাই চোৱা আৰু সংযোগৰ কাম আগবঢ়াই নিব বুলিও তেওঁ কয় ।
তেওঁ লগতে কয় যে মঙলবাৰৰ পৰা নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলৰ প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ হ’ব ।
কুমাৰে কয় যে বি এল অ’সকল প্ৰতিখন ঘৰলৈ তিনিবাৰকৈ যাব আৰু গণনাৰ সময়ত গণনা প্ৰ-পত্ৰৰ বাহিৰে আন কোনো নথি সংগ্ৰহ কৰা নহ’ব ।
"এছ আই আৰৰ উদ্দেশ্য হৈছে কোনো যোগ্য ভোটাৰ বাদ নপৰাটো আৰু কোনো অযোগ্য ভোটাৰক ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত নকৰাটো নিশ্চিত কৰা ।" মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তই কয় ।
তেওঁ লগতে কয়, "যিকোনো নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ভোটাৰ তালিকা পুনৰীক্ষণ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা ভোটাৰ তালিকা উন্নীত নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । অন্তিমবাৰ পুনৰীক্ষণ প্ৰায় ২১ বছৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হৈছিল । এই দীঘলীয়া সময়ছোৱাত এনে বহু ভোটাৰ আছে যিয়ে হয়তো আন ঠাইলৈ প্ৰব্ৰজন কৰিছে বা মৃত্যুবৰণ কৰিছে ।"