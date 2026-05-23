১০ দিন নৌহওতেই তৃতীয়বাৰলৈ বৃদ্ধি পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ মূল্য

পেট্ৰ’লত প্ৰতি লিটাৰত ৮৭ পইচা আৰু ডিজেলত ৯১ পইচা বৃদ্ধি ৷ ১৫ মে'ৰ পৰা ইন্ধনৰ মূল্য সৰ্বমুঠ প্ৰায় টকা ৫ বৃদ্ধি পাইছে ।

By PTI

Published : May 23, 2026 at 7:28 AM IST

নতুন দিল্লী : মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংকট আৰু তেল আৰু গেছৰ নাটনিৰ পিছত দেশত পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ মূল্য ৷ বিগত ১০ দিনত পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ মূল্য তৃতীয়বাৰৰ বাবে বৃদ্ধি পাইছে ৷ এইবাৰ প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ’লত ৮৭ পইচা আৰু প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলত ৯১ পইচা বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ লগতে দিল্লীত পেট্ৰ’লৰ মূল্য ৯৮.৬৪ টকাৰ পৰা ৯৯.৫১ টকা আৰু ডিজেলৰ মূল্য ৯১.৫৮ টকাৰ পৰা ৯২.৪৯ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷

ইয়াৰ পূৰ্বে ১৫ মে’ত প্ৰতি লিটাৰত ৩ আৰু ১৯ মে’ত ৯০ পইচাকৈ পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধি কৰা হৈছিল ৷ সামগ্ৰিকভাৱে যোৱা কেইদিনমানত পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰত প্ৰায় ৫-৫ টকাকৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷

