এক অনন্য সমাধি: সন্তৰ কাষতে জন্তুৰ অন্তিম বিশ্ৰাম স্থান, ভক্তসকলেও শ্ৰদ্ধাৰে মূৰ দোৱায়

এক অনন্য সমাধি: সন্তৰ কাষতে জন্তুৰ অন্তিম বিশ্ৰাম স্থান, ভক্তসকলেও শ্ৰদ্ধাৰে মূৰ দোৱায়
মহাপুৰুষ বা সাধু-সন্তৰ সমাধি আপুনি দেখিছে । কিন্তু কুকুৰ-মেকুৰীৰ সমাধি ? আহক, আজি এক তেনে এক অসাধাৰণ সমাধিৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিওঁ ।
Published : September 15, 2026 at 2:20 PM IST
ৰাঁচী (ঝাৰখণ্ড) : মহাপুৰুষ, বিশিষ্ট ব্যক্তি বা সাধু-সন্তৰ সমাধি এক সাধাৰণ কথা । এনে বহু মাহাত্ম্য থকা সমাধিৰ কথা আপুনি শুনিছে বা দেখিছে । কিন্তু কেতিয়াবা এনে স্থান পৰিদৰ্শন কৰিছেনে, য'ত এটা কুকুৰ আৰু মেকুৰীৰ সমাধিতো মানুহে সম্পূৰ্ণ ভক্তিৰে শ্ৰদ্ধা জনায় ? হয়, তেনে এক স্থানো আছে এইখন ভাৰততে । ইয়াত মানুহে ভক্তিৰে পশুৰ সমাধিতো মূৰ দোৱায় ।
পগলা বাবাৰ থান: এক অনন্য বিশেষত্ব
ঝাৰখণ্ডৰ ৰাঁচীৰ কোকাৰস্থিত মুক্তেশ্বৰ ধাম । স্থানীয় লোকে ইয়াক পগলা বাবাৰ থান হিচাপে অভিহিত কৰে । ইয়াতেই আপুনি সেই আশ্চৰ্য দেখিবলৈ পাব । ইয়াত ভগৱান শিৱৰ মন্দিৰৰ সৈতে 'ভোলী' নামৰ এটা কুকুৰ আৰু এটা মেকুৰীৰ সমাধিও আছে ।
আশ্ৰমৰ সৈতে জড়িত বিশ্বাস অনুসৰি, ভক্তসকলে এই দুটা সমাধিতো ভক্তিভাৱেৰে শিৰ নত কৰে । অৱশ্যে এই স্থানৰ বিশেষত্ব কেৱল সমাধিতে সীমাবদ্ধ নহয় । আশ্ৰম চৌহদত আজিও কুকুৰ আৰু মেকুৰীয়ে একেলগে বাস কৰে আৰু সিহঁতৰ বাবে প্ৰতিদিনে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা হয় । পূজা আৰু প্ৰাৰ্থনাৰ সময়তো সিহঁত মন্দিৰ চৌহদতে থাকে ।
পগলা বাবাৰ কাহিনীৰ সৈতে সংপৃক্ত মুক্তেশ্বৰ ধাম
মুক্তেশ্বৰ ধামৰ কাহিনী পগলা বাবাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে । স্থানীয় লোকসকলৰ মতে, জন্তুৰ প্ৰতি পগলা বাবাৰ বিশেষ অনুৰাগ আছিল । এই পশুপ্ৰীতিৰ সৈতে জড়িত আটাইতকৈ চৰ্চিত কাহিনীটো তেওঁৰ অতি প্ৰিয় কুকুৰ 'ভোলী'ৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে । জানিব পৰামতে এই কুকুৰটো বহু সময় ধৰি আশ্ৰমখনত আছিল আৰু বাবাই তাক বহুত মৰম কৰিছিল ।
আশ্ৰমৰ সৈতে জড়িত তথ্য অনুসৰি, বাবাই যেতিয়া খাদ্য খাইছিল তেতিয়া প্ৰথমে এই কুকুৰটোক খাদ্য খুৱাইছিল । বাবা যেতিয়া কোনো তীৰ্থযাত্ৰাৰ বাবে বাহিৰলৈ গৈছিল তেতিয়া ভোলীৰ মৃত্যু হৈছিল । অৱশ্যে তাৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত স্থানীয় লোকসকলৰ মাজত ভিন্ন মত আছে ।
ভোলীৰ মৃত্যুত গভীৰ দুখ পাইছিল বাবাই
প্ৰচলিত কাহিনী অনুসৰি, আশ্ৰমত সংঘটিত এক ঘটনাৰ পিছত ভোলীৰ মৃত্যু হৈছিল । বাবাই উভতি আহি ভোলীৰ মৃত্যু সংবাদ পাই গভীৰভাৱে ব্যথিত হৈছিল । ইয়াৰ পিছত ভোলীৰ স্মৃতিত মূল মন্দিৰটোৰ কাষতে তাৰ সমাধি নিৰ্মাণ কৰা হয় । লাহে লাহে আই সমাধি আশ্ৰমলৈ অহা ভক্তৰ বাবে আকৰ্ষণ তথা শ্ৰদ্ধাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে ।
ভোলীৰ সমাধিৰ সৈতে জড়িত এক ধৰ্মীয় বিশ্বাসো আছে । হিন্দু পৰম্পৰা অনুযায়ী কুকুৰক ভগৱানৰ 'ভেশ' (বা ভেশনাথ, যিটো হৈছে হিন্দু ধৰ্মত ভগৱান শিৱৰ উগ্ৰ, ভয়ানক আৰু শক্তিশালী ৰুদ্ৰ অৱতাৰ) হিচাপেও জড়িত কৰা হয় । সেই কাৰণেই বহু ভক্তই ভোলীৰ সমাধিক শিৱৰ অৱতাৰৰ সৈতে জড়িত আস্থাৰ ৰূপতো গণ্য কৰা হয় । যিহেতু এইটো এটা স্থানীয় ধৰ্মীয় বিশ্বাস, সেয়ে ইয়াক ঐতিহাসিক তথ্যৰ বিপৰীতে বিশ্বাস হিচাপেই গণ্য কৰা হয় । বহু ভক্তই আকৌ মন্দিৰত ভগৱান শিৱক দৰ্শনৰ পূৰ্বে ভোলীৰ সমাধিত গৈ মূৰ দোৱায় আৰু তাৰ পিছতহে পৰৱৰ্তী কামত আগবাঢ়ে ।
আশ্ৰমৰ কাহিনীৰ সৈতে এটা মেকুৰীৰ সমাধিও গুৰুত্বপূৰ্ণ
ইয়াত এটা মেকুৰীৰ সমাধিক স্থানীয় লোকসকলে 'ষষ্ঠী দেৱী' নামেৰে সম্বোধন কৰে । আশ্ৰমৰ সৈতে জড়িত বিশ্বাস অনুসৰি, এই মেকুৰীটোও পগলা বাবা আৰু আশ্ৰমৰ সৈতে জড়িত লোকসকলৰ অতি ঘনিষ্ঠ আছিল । তাইৰ মৃত্যুৰ পিছত আশ্ৰম চৌহদতে এটা সমাধি নিৰ্মাণ কৰা হয় । বৰ্তমান বহু ভক্তই এই সমাধিৰ সন্মুখতো শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে । 'ষষ্ঠী দেৱী' নাম আৰু ইয়াৰ সৈতে জড়িত কাহিনী সন্দৰ্ভত স্থানীয় লোকসকলৰ মাজত পৃথক পৃথক কথা শুনিবলৈ পোৱা যায় । কিন্তু এইটোও বিশেষ যে মেকুৰীৰ সমাধিয়ে এই চৌহদটোক এক বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে ।
পূজাৰ সময়ত কুকুৰ-মেকৰীও একেলগে থাকে
আনহাতে, পূজা বা প্ৰাৰ্থনাৰ সময়ত এই আশ্ৰমত এক ব্যতিক্ৰমী ছবি দেখিবলৈ পোৱা যায় । মন্দিৰ চৌহদত ভক্তৰ সৈতে কুকুৰ আৰু মেকুৰীকো দেখা যায় । শংখ-ঘণ্টা আৰু প্ৰাৰ্থনাৰ মাজতে এই জন্তুকেইটা চৌহদত উপস্থিত থকাটো ইয়ালৈ অহা ভক্তসকলৰ বাবে এক কৌতুহলৰ বিষয় ।
আশ্ৰমৰ সৈতে জড়িত মালতী কুমাৰীয়ে কয়, "ইয়াত থকা কুকুৰ আৰু মেকুৰীৰ বাবে সদায় খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা হয় ।" অৰ্থাৎ এই জন্তুবোৰৰ বাবে ভোজনৰ ব্যৱস্থা কৰাটো ইয়াৰ দৈনন্দিন কামৰ এটা অংশ । তাৰ বাবেই আশ্ৰমত কুকুৰ-মেকুৰীৰ জাক প্ৰায়ে দেখা যায় ।
ভক্তি আৰু জন্তুৰ প্ৰতি সমবেদনা
মুক্তেশ্বৰ ধামৰ এই কাহিনী এই কাৰণেই বিশেষ যে ইয়াত ভক্তি আৰু জন্তুৰ প্ৰতি সমবেদনা একত্ৰিতভাৱে প্ৰদৰ্শিত হয় । কাৰোবাৰ বাবে যদি ভোলীৰ সমাধি ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ কেন্দ্ৰবিন্দু, আন কাৰোবাৰ বাবে আকৌ পগলা বাবা আৰু তেওঁৰ অতি প্ৰিয় জন্তুৰ মাজত থকা প্ৰেম ভাবৰ প্ৰকাশ । মেকুৰীৰ সমাধিও এই বিশ্বাসৰে অংশ । অৱশ্যে এই বিশ্বাসৰ ঐতিহাসিক পটভূমি পৃথক বিষয় যদিও স্থানীয় লোক আৰু ভক্তসকলৰ বাবে এই সমাধিৰ এক নিজস্ব মহত্ব আছে ।
অভিযন্তাৰ পৰা সাধক হৈছিল পঞ্চানন মিত্ৰ, যাৰ বাবেই পগলা বাবা বোলা হৈছিল
পগলা বাবা আশ্ৰম হিচাপে জনাজাত ৰাঁচীৰ কোকাৰস্থিত মুক্তেশ্বৰ ধাম পঞ্চানন মিত্ৰই স্থাপন কৰিছিল । বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ প্ৰান্তীয় উপাধ্যক্ষ গংগা প্ৰসাদে কয়, "পেছাত চিভিল ইঞ্জিনীয়াৰ পঞ্চানন মিত্ৰই সাংসাৰিক জীৱন ত্যাগ কৰি সাধনাৰ মাৰ্গ আঁকোৱালি লৈছিল । ৰাঁচীলৈ অহাৰ পিছত সেই সময়ত একেবাৰে জঁয়াল আৰু হাবিৰে পৰিপূৰ্ণ কোকাৰ অঞ্চলত সাধনা আৰম্ভ কৰিছিল ।"
আশ্ৰমৰ সৈতে জড়িত বিশ্বাস অনুসৰি, তেওঁ ইয়াত গুহাৰ ভিতৰত থাকি দীৰ্ঘ সময় ধৰি ভগৱান শিৱৰ আৰাধনা কৰিছিল । ইয়াৰ পিছত ভক্তসকলৰ সহযোগত মুক্তেশ্বৰ ধামকে ধৰি প্ৰায় ৩৫টা সৰু-ডাঙৰ মন্দিৰ স্থাপন হয় । পগলা বাবাই প্ৰায় ১২ বছৰ ধৰি সাধনা কৰিছিল আৰু ইয়াতেই সমাধিস্থ হৈছিল ।
আমেৰিকাৰ পৰাও আহে ভক্ত
মনবোধ গোস্বামী নামৰ আশ্ৰমৰ সদস্যগৰাকীয়ে জনোৱা মতে, বৰ্তমান এই আশ্ৰমখনৰ পৰিচালনা মূলত দানৰ জৰিয়তে কৰি থকা হৈছে । ইয়াৰ প্ৰতি ভক্তিভাব থকা ভক্ত বিশেষ সময়ত বিদেশৰ পৰাও আহে । ইয়াৰ ভিতৰত আমেৰিকাৰ ভক্তও আছে । ইয়াৰ উপৰি হায়দৰাবাদ, বাৰাণসীৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আৰু ঝাৰখণ্ডৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰাও মানুহ ইয়ালৈ আহে আৰু আশ্ৰমৰ কামত নিজৰ অৱদান আগবঢ়ায় ।
মানুহৰ সৈতে জন্তুৰো একাত্মতা
কোকাৰৰ এই আশ্ৰমখন এই কাৰণেই বিশেষভাৱে চৰ্চিত যে ইয়াত মন্দিৰ চৌহদত মানুহৰ সৈতে জন্তুও আত্মিকভাৱে থকা দেখা যায় । এফালে ভগৱান শিৱৰ মন্দিৰ, আনফালে কুকুৰ আৰু মেকুৰীৰ সমাধি । লগতে ইয়াৰ চৌপাশে ঘূৰি ফুৰি থকা কুকুৰ-মেকুৰীয়ে এই স্থানক এক সাধাৰণ ধৰ্মীয় স্থানতকৈ অধিক মাত্ৰা প্ৰদান কৰে । হয়তো সেই কাৰণেই ইয়ালৈ অহা ব্যক্তিসকলে মন্দিৰ দৰ্শনৰ সমান্তৰালভাৱে উক্ত কাহিনীকো স্মৰণ কৰে, য'ত এগৰাকী সন্তৰ মুখেৰে মাতিব নোৱৰা জন্তুৰ প্ৰতি থকা ভালপোৱা আজিও আশ্ৰমখনৰ পৰম্পৰাত দেখিবলৈ পোৱা যায় ।