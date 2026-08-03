৫ ৰাজ্যৰ জনমূৰি আয় ৰাষ্ট্ৰীয় গড়ৰ দুগুণ; নেপালৰো তলত উত্তৰ প্ৰদেশ-বিহাৰ
১৯৯৪ চনৰ পৰা কিছুমান ৰাজ্যত আয় ৩৬.৭ গুণ বৃদ্ধি পোৱাৰ বিপৰীতে বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু ঝাৰখণ্ডে প্ৰমাণ কৰিছে যে উন্নয়নৰ ফলৰ সম-বিতৰণ হোৱা নাছিল ।
Published : August 3, 2026 at 9:27 PM IST
নতুন দিল্লী: ইটিভি ভাৰতৰ ‘ৰাজ্যিক বিত্তীয় স্বাস্থ্য’ শৃংখলাৰ এই দ্বিতীয় প্ৰতিবেদনত আমি ৰাজ্যসমূহৰ জনমূৰি আয় পৰীক্ষা কৰি চাওঁ আহক । যদি উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত চাবলৈ যাওঁ তেন্তে দুখন সুকীয়া ‘ভাৰত’ৰ প্ৰতিচ্ছবি ইয়াত প্ৰতিফলিত হয় । কিয়নো এফালে যদি কিছুমান ৰাজ্য ৰাষ্ট্ৰীয় গড়তকৈ অধিক ধনী, আন কিছুমান ৰাজ্য আকৌ অধিক দৰিদ্ৰ । মুঠতে ক'বলৈ গ'লে শ্ৰীলংকা আৰু ভিয়েটনামৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰ ভাৰততকৈ অধিক ধনী ।
ভাৰতীয় ৰাজ্যসমূহৰ উন্নয়নৰ ইঞ্জিনে ঋণৰ বোজাৰ হেঁচাত ককবকাই কৰি থকাৰ সময়ত জনমূৰি আয়ৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত ‘নিম্ন-মধ্যম আয়’ৰ শ্ৰেণীত আছে । ইয়াৰ বিপৰীতে শ্ৰীলংকা আৰু ভিয়েটনামৰ দৰে দেশসমূহে ধন-সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতক চেৰ পেলাই ‘উচ্চ-মধ্যম আয়’ৰ শ্ৰেণীলৈ উন্নীত হৈছে ।
বিশ্ব বেংকৰ আয় শ্ৰেণীৰ মানক
বিশ্ব বেংকে জনমূৰি মুঠ ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ৰ (GNI) ভিত্তিত দেশসমূহক চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিছে । সেইকেইটা হৈছে কম আয়, কম-মধ্যম আয়, উচ্চ-মধ্যম আয় আৰু উচ্চ আয় । এই পৰিসংখ্যাসমূহ ‘এটলাছ পদ্ধতি’ ব্যৱহাৰ কৰি মাৰ্কি ডলাৰত জুখিব পাৰি ।
এই শ্ৰেণী বিভাজনৰ অধীনত জনমূৰি আয় ১,১৭৫ মাৰ্কিন ডলাৰৰ কম থকা দেশসমূহক কম আয়ৰ বুলি গণ্য কৰা হয় । ১,১৭৫-৪,৬৩৫ মাৰ্কিন ডলাৰৰ ভিতৰত জনমূৰি আয় থকা দেশসমূহ নিম্ন-মধ্যম আয়ৰ শ্ৰেণীত পৰে । আনহাতে, ৪,৬৩৬-১৪,৩৭৫ মাৰ্কিন ডলাৰৰ ভিতৰত আয় থকা দেশসমূহক উচ্চ-মধ্যম আয়ৰ শ্ৰেণীত স্থান দিয়া হয় । আকৌ ১৪,৩৭৫ মাৰ্কিন ডলাৰৰ অধিক আয়ৰ দেশসমূহক উচ্চ আয়ৰ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰা হয় ।
বিশ্ব বেংকৰ ‘দেশ আয় শ্ৰেণী বিভাজন’ প্ৰতিবেদন (২০২৬ চনৰ ১ জুলাইত প্ৰকাশ পোৱা) আৰু পৰিসংখ্যা আৰু কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্য অনুসৰি, ভাৰতৰ জনমূৰি আয় প্ৰায় ২,৮১৩ মাৰ্কিন ডলাৰ (২.৭২ লাখ টকা) । আনহাতে, শ্ৰীলংকাৰ জনমূৰি আয় ৪,৫২৮ মাৰ্কিন ডলাৰৰ পৰা ৫,২৫০ মাৰ্কিন ডলাৰৰ ভিতৰত ।
ভাৰতৰ জনমূৰি আয় কিমান ?
জনমূৰি আয় বুলিলে এখন দেশৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ গড় আয়ক বুজোৱা হয়; ইয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ক মুঠ জনসংখ্যাৰে বিভাজিত কৰি গণনা কৰা হয় । ২০২৬ চনৰ বাবে ভাৰতৰ নমিনেল জনমূৰি জিডিপি ২,৮১৩ মাৰ্কিন ডলাৰৰ পৰা ৩,০৫১ মাৰ্কিন ডলাৰ (২.৩৫ লাখৰ পৰা ২.৭২ লাখ টকা)ৰ ভিতৰত হ’ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিশ্ব বেংকে ভাৰতক ‘নিম্ন-মধ্যম আয়’ শ্ৰেণীত স্থান দিছে । এই আয়ৰ স্তৰৰ সৈতে ভাৰতে বিশ্বজুৰি ১৭২ নম্বৰ স্থান লাভ কৰিছে । আনহাতে, এই তালিকাত লিচেনষ্টেইনে শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে । দেশখনৰ বাৰ্ষিক জনমূৰি আয় ২ লাখৰ পৰা ২ লাখ ৩০ হাজাৰ মাৰ্কিন ডলাৰৰ ভিতৰত । দ্বিতীয় স্থানত থকা লাক্সেমবাৰ্গৰ আয় ১ লাখ ৩০ হাজাৰৰ পৰা ১৫৬ হাজাৰ মাৰ্কিন ডলাৰৰ ভিতৰত ।
ভাৰতীয় ৰাজ্যসমূহৰ জনমূৰি আয়
ভাৰত চৰকাৰৰ আয় জুখিবলৈ চৰকাৰী মানক হৈছে বৰ্তমানৰ মূল্যত ‘প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ মুঠ ৰাজ্যিক ঘৰুৱা উৎপাদন’ (NSDP) । ইয়াৰ তথ্য ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে (RBI) ইয়াৰ ‘Handbook of Statistics on Indian States’ত প্ৰকাশ কৰিছে । এই তথ্য মতে, দিল্লীৰ জনমূৰি আয় হৈছে সৰ্বাধিক ৪.৯৩ লাখ টকা । আনহাতে, ৩.৮৭ লাখ টকাৰে দ্বিতীয় স্থানত আছে তেলেংগানা । ইয়াৰ পিছতে আছে কৰ্ণাটক (৩.৮০ লাখ), তামিলনাডু (৩.৬১ লাখ) আৰু হাৰিয়ানা (৩.৫৩ লাখ টকা) ।
৩০ বছৰত ভাৰত কিমান সলনি হৈছে
দেশৰ আয় শ্ৰেণী বিভাজনৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, বিগত ৩০ বছৰত ভাৰতত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছে । ১৯৯৪ চনত ভাৰতৰ কোনো এখন ডাঙৰ ৰাজ্য ‘নিম্ন-মধ্যম আয়’ শ্ৰেণীৰ পৰ্যায়ত নাছিল । কিন্তু ২০২৫-২৬ চনৰ ভিতৰত কেইবাখনো ৰাজ্যই এনে এটা স্তৰত উপনীত হৈছে, য’ত তেওঁলোকৰ জনমূৰি আয় আন কিছুমান দেশৰ আয়ৰ সৈতে মিলি গৈছে বা কোনো ক্ষেত্ৰত তাতোকৈও অধিক । এই ৰাজ্যসমূহৰ আয় ৩৬.৭ গুণ বৃদ্ধি পাইছে ।
কৰ্ণাটক, কেৰালা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তামিলনাডু এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি থকাৰ বিপৰীতে বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু ঝাৰখণ্ড অবিৰত বিকাশৰ পিছতো পিছপৰি ৰৈছে । ইয়াৰ অৰ্থ হ’ল উন্নয়ন হৈছে যদিও ইয়াৰ সুবিধাসমূহ সকলো ৰাজ্যৰ মাজত সমানে বিতৰণ কৰা হোৱা নাছিল ।
শীৰ্ষ পাঁচখন ৰাজ্য
যদিও ভাৰত নিম্ন-মধ্যম আয়ৰ শ্ৰেণীৰ ভিতৰত পৰে, তথাপিও দেশখনৰ পাঁচখন ৰাজ্য উচ্চ-মধ্যম আয়ৰ শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত । এই ৰেংকিং শ্ৰেণীত জনমূৰি আয় ৬,২১৭ মাৰ্কিন ডলাৰেৰে দিল্লী আগবাঢ়ি আছে । ইয়াৰ পিছতে আছে কৰ্ণাটক (৫,৫৭৯ মাৰ্কিন ডলাৰ), তেলেংগানা (৫,৪০৭ মাৰ্কিন ডলাৰ), তামিলনাডু (৫,৩২৯ মাৰ্কিন ডলাৰ) আৰু গুজৰাট (৪,৭৩৪ মাৰ্কিন ডলাৰ) । ইয়াৰ উপৰি কিছুমান ৰাজ্য ‘উচ্চ-মধ্যম আয়’ শ্ৰেণীৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্ব বেংকে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া মানকৰ পৰা মাত্ৰ অলপহে কমত আছে । ইয়াৰে ভিতৰত মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৮ মাৰ্কিন ডলাৰ, হাৰিয়ানাৰ ৯ মাৰ্কিন ডলাৰ আৰু কেৰালাৰ ২৬ মাৰ্কিন ডলাৰ কম আছে ।
শেষৰ তিনিখন ৰাজ্য
সৰ্বনিম্ন জনমূৰি আয় থকা ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত বিহাৰ সৰ্বনিম্ন স্থানত আছে । ৰাজ্যখনৰ জনমূৰি আয়ে হৈছে ৬৯,৩২০ টকা (৯৮৪ মাৰ্কিন ডলাৰ) । আনহাতে, দ্বিতীয় স্থানত থকা উত্তৰ প্ৰদেশৰ জনমূৰি আয় হৈছে ১.০৮ লাখ টকা (১,৪০৩ মাৰ্কিন ডলাৰ) । এই তালিকাৰ শেষৰ পৰা তৃতীয় স্থানত আছে ঝাৰখণ্ড । ঝাৰখণ্ডৰ বাৰ্ষিক জনমূৰি আয় ১.১৬ লাখ টকা (১,৪৭০ মাৰ্কিন ডলাৰ) ।
উল্লেখ্য যে, এই ৰাজ্যসমূহৰ জনমূৰি আয় নেপালতকৈও কম, যাৰ জনমূৰি জিডিপি প্ৰায় ১৫১৩ মাৰ্কিন ডলাৰ বুলি অনুমান কৰা হৈছে । আনহাতে, জনমূৰি মুঠ ৰাষ্ট্ৰীয় আয় (জিএনআই) প্ৰায় ১,৫৩৫ মাৰ্কিন ডলাৰ বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।