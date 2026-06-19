গৰমে দহিছে মুম্বাই শ্লামবাসীক, সাগৰ তীৰত নিশা যাপন
মুম্বাইৰ ঘনবসতিপূৰ্ণ ভাৰছোভা সাগৰ তীৰৰ কাষৰীয়া এলেকাৰ বাসিন্দাসকলে নিজৰ ঘৰবোৰত উপযুক্ত বায়ু চলাচলৰ ব্য়ৱস্থা নথকাত এতিয়া নিশাৰ কষ্ট লাঘৱৰ টোপনি সাগৰৰ তীৰৰ বালিচৰত মাৰিছে ৷
Published : June 19, 2026 at 10:32 AM IST
মুম্বাই: এফালে গৰম, আনফালে বৰষুণ; তথাপি সমগ্ৰ বিশ্বত এল নিন'ৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ দেশৰ বাণিজ্য়িক মহানগৰ মুম্বাইত এতিয়া সাধাৰণ জনতাক গৰমে ভালকৈয়ে দহিছে ৷
মুম্বাইৰ ঘনবসতিপূৰ্ণ ভাৰছোভা সাগৰ তীৰৰ কাষৰীয়া এলেকাত থকা বাসিন্দাসকলে নিজৰ ঘৰবোৰত উপযুক্ত বায়ু চলাচলৰ ব্য়ৱস্থা নথকাত এতিয়া নিশাৰ কষ্ট লাঘৱৰ টোপনি সাগৰৰ তীৰৰ বালিচৰত মাৰিছে ৷
#WATCH | Mumbai, Maharashtra | People seen sleeping on the shores of Versova beach to escape the intense heat. pic.twitter.com/guI2kZqCAb— ANI (@ANI) June 19, 2026
প্ৰচুৰ গৰম তথা সাগৰৰ কাষৰ এলেকাৰ শ্লামবোৰত থকা ঘৰবোৰত প্ৰচণ্ড গৰম হোৱাৰ ফলত এই শ্লামৰ বাসিন্দাসকলে সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে ভাৰছোভাৰ সাগৰৰ তীৰত আহি বাহৰ পাতে আৰু নিশাটো কটাই পুৱতি নিশা নিজৰ ঘৰলৈ যায় ৷
এগৰাকী শ্লাম নিবাসীয়ে সংবাদ এজেঞ্চী এএনআইক কয়, "সাগৰীয় প্ৰবাহমান মৃদু বতাহে আমাক শান্তি দিয়ে বাবেই আমি প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা শান্তি পাওঁ আৰু সাগৰৰ পাৰতে ভাল টোপনি মাৰিবলৈ সক্ষম হওঁ ৷"
#WATCH | Mumbai, Maharashtra | A slum dweller says, " we sleep on the beach everyday to escape the intense heat ..." https://t.co/lyjcseQhI0 pic.twitter.com/XnQqxIsdKO— ANI (@ANI) June 19, 2026
অন্য় এগৰাকী শ্লাম বাসিন্দাই এএনআইক কয়, "গৰমৰ দিনকেইটাত আমি এনেকৈ সাগৰ পাৰৰ বালিচৰত নিশাটো কটাওঁ ৷ বৰষুণৰ দিনবোৰ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আমি পুনৰাই নিশা ঘৰতে থাকোঁ ৷ বেছি গৰম আৰু শুকান বতৰত আমি এইদৰে সাগৰ তীৰত নিশা শুই পৰোঁ ৷"
উল্লেখ্য় ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞানৰ তথ্য়মতে মহাৰাষ্ট্ৰত আগন্তুক দুই তিনিটা দিন প্ৰচণ্ড গৰম পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, অৱশ্য়ে তাৰ পাছতে লাহে লাহে বৰষুণ আহিলে পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হৈ পৰিব ৷
উল্লেখ্য যে ভাৰতত বৰ্তমানলৈকে মৌচুমী বায়ুৰ প্ৰৱেশ হোৱা নাই ৷ ইফালে তীব্ৰ গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ দেখা গৈছে ৰাজধানী দিল্লীৰ লগতে দেশৰ বহুতো অঞ্চলত ৷ উৎকট গৰমত জুৰুলা হৈ পৰিছে জনতা ৷ এতিয়া সকলোৰে যেন অপেক্ষা মৌচুমী বায়ুৰ আগমণলৈ ৷
লগতে পঢ়ক: এসপ্তাহলৈ হ’ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ, জানি লওক দেশৰ লগতে অসমৰ বতৰা