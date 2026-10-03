ETV Bharat / bharat

অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ ঔষধ কাৰখানাত বিস্ফোৰণ : নিহত ৫

অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ তিৰুপতিৰ এটা ঔষধ প্ৰস্তুত কৰা কাৰখানাত হঠাৎ বিস্ফোৰণত ৷ নিহতৰ মাজৰ দুজনৰহে পৰিচয় উদ্ধাৰ ৷

BOILER BLAST AT ANDHRA PRADESH
অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ ঔষধ কাৰখানাত বিস্ফোৰণ (ETV Bharat AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 3, 2026 at 4:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তিৰুপতি (অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ) : শনিবাৰে তিৰুপতি জিলাত থকা এটা ঔষধ প্ৰস্তুত কৰা কাৰখানাত হঠাৎ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় ৷ ফলত ৫ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ১২ জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । নিশাৰ শ্বিফ্টৰ সময়ত সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত কেইবাজনো শ্ৰমিক কাৰখানাটোৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ পৰে ।

এই খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত সাহায্য আৰু উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈ আহতসকলক লগে লগে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ।

লাভ কৰা খবৰ অনুসৰি, ‘‘টিল হেল্থকেয়াৰ’’ নামৰ ঔষধ কোম্পানী এটাত এই বিস্ফোৰণ হয় ৷ যাৰ ফলত কাৰখানাটোত সংঘটিত হয় এক বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড । এই ঘটনাত থিতাতে দুজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আন কেবাজনো শ্ৰমিক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । ততাতৈয়াকৈ আহতসকলক তডা হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হয় আৰু তাতেই আঘাতপ্ৰাপ্ত আন দুজনৰ মৃত্যু হয় । শেহতীয়াকৈ আৰু এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

নিহত দুজন সত্যবেদু মণ্ডলৰ চেৰিবি গাঁৱৰ চিন্না মস্তান (৪৫) আৰু তামিলনাডুৰ মাদাৰাপকমৰ ৰমেশ (৪৫) বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । বাকী কেইজনৰ পৰিচয় এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ।

শ্ৰী চিটীৰ এটা ব্যক্তিগত কাৰখানাত বিস্ফোৰণ হোৱাৰ ফলত শ্ৰমিকৰ মৃত্যু আৰু আহত হোৱাত মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু শিক্ষা আৰু তথ্য-প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী নাৰা লোকেশে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে । নিহতসকলৰ পৰিয়াললৈ গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে বিদেহী আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে দুয়োৱে প্ৰাৰ্থনা জনায় ।

এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহতসকলৰ বাবে সম্ভৱপৰ উত্তম চিকিৎসা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিছে । ইফালে, মন্ত্ৰী লোকেশে ভুক্তভোগী পৰিয়ালকেইটাৰ সৈতে চৰকাৰে সকলো প্ৰকাৰে থিয় দিব বুলিও কয় ।

লগতে পঢ়ক : এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : ভাৰতীয় মহিলা হকী দলৰ ঐতিহাসিক জয়, ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ দপদপনি

TAGGED:

ফাৰ্মাচিউটিকেল ফেক্টৰীত বিস্ফোৰণ
ব্যক্তিগত কাৰখানাত বিস্ফোৰণ
অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত বিস্ফোৰণ
ইটিভি ভাৰত অসম
BOILER BLAST AT ANDHRA PRADESH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.