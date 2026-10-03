অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ ঔষধ কাৰখানাত বিস্ফোৰণ : নিহত ৫
অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ তিৰুপতিৰ এটা ঔষধ প্ৰস্তুত কৰা কাৰখানাত হঠাৎ বিস্ফোৰণত ৷ নিহতৰ মাজৰ দুজনৰহে পৰিচয় উদ্ধাৰ ৷
Published : October 3, 2026 at 4:20 PM IST
তিৰুপতি (অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ) : শনিবাৰে তিৰুপতি জিলাত থকা এটা ঔষধ প্ৰস্তুত কৰা কাৰখানাত হঠাৎ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় ৷ ফলত ৫ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ১২ জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । নিশাৰ শ্বিফ্টৰ সময়ত সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত কেইবাজনো শ্ৰমিক কাৰখানাটোৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ পৰে ।
এই খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত সাহায্য আৰু উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈ আহতসকলক লগে লগে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
Tirupati, Andhra Pradesh: A boiler blast at a pharmaceutical manufacturing unit in Sri City, under Satyavedu mandal, has left five people dead and 10 others critically injured. The cause of the explosion is yet to be determined. Police and emergency services rushed to the site,… pic.twitter.com/UARrB2Shxk— IANS (@ians_india) October 3, 2026
লাভ কৰা খবৰ অনুসৰি, ‘‘টিল হেল্থকেয়াৰ’’ নামৰ ঔষধ কোম্পানী এটাত এই বিস্ফোৰণ হয় ৷ যাৰ ফলত কাৰখানাটোত সংঘটিত হয় এক বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড । এই ঘটনাত থিতাতে দুজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আন কেবাজনো শ্ৰমিক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । ততাতৈয়াকৈ আহতসকলক তডা হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হয় আৰু তাতেই আঘাতপ্ৰাপ্ত আন দুজনৰ মৃত্যু হয় । শেহতীয়াকৈ আৰু এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
নিহত দুজন সত্যবেদু মণ্ডলৰ চেৰিবি গাঁৱৰ চিন্না মস্তান (৪৫) আৰু তামিলনাডুৰ মাদাৰাপকমৰ ৰমেশ (৪৫) বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । বাকী কেইজনৰ পৰিচয় এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ।
తిరుపతి జిల్లా శ్రీ సిటీ లోని ప్రైవేట్ పరిశ్రమలో వాటర్ బాయిలర్ పేలి నలుగురు మృతి చెందిన ఘటన పై గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. అధికారులను వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. బాయిలర్ పేలిన సమయంలో ఘటనా స్థలంలోనే ఇద్దరు చనిపోయారని, మరో ఇద్దరు…— CMO Andhra Pradesh (@AndhraPradeshCM) October 3, 2026
শ্ৰী চিটীৰ এটা ব্যক্তিগত কাৰখানাত বিস্ফোৰণ হোৱাৰ ফলত শ্ৰমিকৰ মৃত্যু আৰু আহত হোৱাত মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু শিক্ষা আৰু তথ্য-প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী নাৰা লোকেশে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে । নিহতসকলৰ পৰিয়াললৈ গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে বিদেহী আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে দুয়োৱে প্ৰাৰ্থনা জনায় ।
శ్రీసిటీలోని ప్రైవేటు ఫ్యాక్టరీలో ప్రమాదం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. బాయిలర్ పేలి కార్మికులు మృతి చెందడం, మరికొందరు గాయపడటం తీరని విషాదం. మృతుల ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను. తమ వారిని కోల్పోయిన కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాను.…— Lokesh Nara (@naralokesh) October 3, 2026
এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহতসকলৰ বাবে সম্ভৱপৰ উত্তম চিকিৎসা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিছে । ইফালে, মন্ত্ৰী লোকেশে ভুক্তভোগী পৰিয়ালকেইটাৰ সৈতে চৰকাৰে সকলো প্ৰকাৰে থিয় দিব বুলিও কয় ।