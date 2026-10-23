দিল্লীত ‘গণতন্ত্ৰ বচাওক’ প্ৰতিবাদী সমদল, ইচিআইৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ দিশে প্ৰতিবাদকাৰীৰ পদযাত্ৰা
গণতন্ত্ৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে এই পদযাত্ৰা কৰা বুলি উল্লেখ কৰে এছআইআৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা সংগঠনসমূহ । চাঞ্চল মুখাৰ্জীৰ প্ৰতিবেদন ।
Published : October 23, 2026 at 6:26 PM IST
নতুন দিল্লী: এছআইআৰৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীত কৃষক আৰু নাগৰিক সংগঠনসমূহে মধ্য দিল্লীত ভাৰতীয় নিৰ্বাচনী আয়োগৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ দিশে প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে শ্ল'গান দিয়ে ।
এছআইআৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা সংগঠনসমূহে উলিওৱা এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত ছাত্ৰ, যুৱক-যুৱতী আৰু কৃষকসকলৰ লগতে সাধাৰণ নাগৰিকেও অংশগ্ৰহণ কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে হাতত ত্ৰিৰংগা আৰু প্ৰতিবাদী বেনাৰ লৈ এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
VIDEO | Delhi: 'People Against SIR' march towards EC office begins to demand CEC Gyanesh Kumar's resignation. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) #Delhi https://t.co/bo3sqOPf3J— Press Trust of India (@PTI_News) October 23, 2026
'জ্ঞানেশ কুমাৰ পদত্যাগ কৰক', 'এছআইআৰ' আৰু 'ভোট চুৰি সহ্য কৰা নহ'ব' আদি শ্ল'গান দি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । গ'ল ডাকঘৰৰ সমীপৰ, কালীবাৰী পথ আৰু ভাই বীৰ সিং পথৰ সংযোগস্থলীত আৰম্ভ হোৱা প্ৰতিবাদী সমদলটো নিৰ্বাচনী আয়োগৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ দিশে আগবাঢ়ে ।
অভিযোগ কৰা অনুসৰি অবৈধ এছআইআৰ, ভাৰতৰ প্ৰকৃত নাগৰিকৰ ভোটাধিকাৰ অব্যাহত ৰখা আৰু নিৰ্বাচন আয়ুক্তক ২০২৩ চনৰ অনুচ্ছেদ অনুসৰি সলনি কৰাৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰা হয় ।
প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰা চিপিআই (এম) নেত্ৰী বৃন্দা কাৰাটে কয়,"মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে পদত্যাগ নকৰালৈকে আমাৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব ।"
ক্ৰান্তিকাৰী যুৱ সংঘ (কে ৱাই এছ) আৰু ভাৰতীয় ছাত্ৰ ফেডাৰেচনে এই প্ৰতিবাদী সমদলত সমৰ্থন আগবঢ়ায়, দিল্লী, হাৰিয়ানা আৰু পশ্চিম উত্তৰ প্ৰদেশৰ কৰ্মীসকলেও এই বিক্ষোভত যোগদান কৰে ।
প্ৰতিবাদী সমদলৰ প্ৰত্যাশাত মধ্য দিল্লীত নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে, বৃহৎ সংখ্যক দিল্লী আৰক্ষী আৰু ৰেপিড একচন ফৰ্চৰ জোৱান মোতায়েন কৰা হয় । যেতিয়া আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীক ৰখাইছিল, তেতিয়া তেওঁলোকে বহিছিল আৰু আয়োজকসকলে ঘোষণা কৰা অনুসৰি 'জনসংসদ' অনুষ্ঠিত কৰে ।
VIDEO | Delhi: "Our struggle will continue until CEC Gyanesh Kumar resigns", says CPI(M) leader Brinda Karat during 'People Against SIR' protest. https://t.co/j5QGw5xEPx— Press Trust of India (@PTI_News) October 23, 2026
এজন প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কয়,"এই পদযাত্ৰা যন্তৰ মন্তৰ ঘূৰাই পোৱাৰ বাবে নহয়, গণতন্ত্ৰ আৰু দেশক বচাবলৈহে কৰা হৈছে ।"
আন এজন প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কয় যে যিহেতু যন্তৰ মন্তৰক প্ৰতিবাদস্থলীৰ তালিকাৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছে, গতিকে দেশৰ প্ৰতিটো পথেই যন্তৰ মন্তৰ হৈ পৰিব, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কেইবাটাও সংগঠনে প্ৰতিবাদৰ ঘোষণাৰ কথা ইংগিত প্ৰদান কৰে ।
পিপল এগেইনষ্ট এছআইআৰে বিভিন্ন চহৰত চলি থকা প্ৰতিবাদৰ তথ্য প্ৰদান কৰা ৱেবছাইটও মুকলি কৰিছে । গোটটোৰ মতে, ১৪৫টা সংগঠনৰ সহযোগত ১৮খন ৰাজ্যৰ ৮৮খন চহৰত বিক্ষোভৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।
সমদল আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত সমাজকৰ্মী পি কৃষ্ণ প্ৰসাদে কয়, "আমি বাংলা চাহাব গুৰুদ্বাৰাৰ সমীপৰ গ'ল ডাকঘৰৰ সমীপত একত্ৰিত হৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ দিশে আমাৰ প্ৰতিবাদী সমদল আৰম্ভ কৰিম । যদি আৰক্ষীয়ে আমাক বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰে তেন্তে আমি তাতেই আমাৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিম । আমি আমাৰ দাবীৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ আৰু প্ৰয়োজন হ'লে প্ৰতিবাদক দেশজোৰা আন্দোলনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিম ।"
শুকুৰবাৰে জিলা, তহচিল মুখ্য কাৰ্যালয় আৰু ৰাজ্যৰ ৰাজধানীত হাতত ত্ৰিৰংগা পতাকা লৈ এছআইআৰৰ বিৰুদ্ধে উলিওৱা প্ৰতিবাদী সমদলত যোগদান কৰিবলৈ এছআইআৰ বিৰোধী সংগঠনটোৱে ৰাইজক আহ্বান জনাইছিল, যাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ একনায়কত্ববাদৰ বিৰুদ্ধে জনসাধাৰণৰ ঐক্যতা প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা যায় ।
এছআইআৰ বিৰোধী সংগঠনটোৱে কয় যে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰৰ বাবে এই শান্তিপূৰ্ণ সমাৱেশত সকলো ৰাইজ আৰু সংগঠন, নাগৰিক সমাজৰ মঞ্চই সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হ’ব আৰু অংশগ্ৰহণ কৰিব । এতিয়ালৈকে ৩০০ৰো অধিক সংগঠনে এছআইআৰ বিৰোধী মঞ্চত যোগদান কৰিছে আৰু প্ৰায় ২৫ খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ হাজাৰ হাজাৰ স্থানত প্ৰতিবাদ অনুষ্ঠিত হ’ব।
PA-SIR এ লগতে কয়,"ৰাইজে জন সমদল বাহিৰ কৰিব আৰু যদি আৰক্ষীয়ে ৰখায় তেন্তে তেওঁলোকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে ঠাইতে 'জনসংসদ' অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু সকলো নাগৰিকৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিব । জাতীয় সংগীতেৰে এই কাৰ্যসূচীৰ সমাপন ঘটে । কিয়নো শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ প্ৰতিজন নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰ আৰু জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰাটো অপৰাধ নহয় ।
এছআইআৰ বিৰোধী সংগঠনসমূহে অভিযোগ কৰে যে আৰক্ষীয়ে নাগৰিকৰ বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰি তেওঁলোকক গৃহবন্দী ঘোষণা কৰাটো উচিত নহয় । অৱশ্যে এই বিষয়ত সকলো মৌন ৷ ৰাইজে এই অঘোষিত জৰুৰীকালীন অৱস্থা সহ্য নকৰে আৰু ভাৰতক আৰক্ষী ৰাজ্যলৈ ৰূপান্তৰিত হ’বলৈ নিদিয়ে । গণতন্ত্ৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে এই গণ সমদলে কেতিয়াও আৰক্ষীৰ পৰা অনুমতি নলয় ।"