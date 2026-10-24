গণতন্ত্ৰত শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদৰ অধিকাৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ: পেমা খাণ্ডু
চিয়াং প্ৰকল্প বিৰোধী বন্ধৰ পিছত পাছিঘাটত সংঘটিত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু । আলোচনাৰ বাবে আহ্বান জনালে প্ৰতিবাদকাৰীক ।
Published : October 24, 2026 at 10:06 PM IST
তেজপুৰ: প্ৰস্তাৱিত আপাৰ চিয়াং বহুমুখী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰোধিতাৰে ২৩ অক্টোবৰত চিয়াং, আপাৰ চিয়াং আৰু পূব চিয়াং জিলাত আহ্বান জনোৱা ১২ ঘণ্টীয়া বন্ধৰ সময়ত পাছিঘাটত সংঘটিত ৰাজহুৱা তথা ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ ক্ষতিসাধনৰ ঘটনাক লৈ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।
শনিবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"বন্ধৰ সময়ছোৱাত চিয়াং আৰু আপাৰ চিয়াং জিলাৰ লগতে পাছিঘাটতো পৰিস্থিতি প্ৰায় শান্তিপূৰ্ণ হৈ আছিল । কিন্তু বন্ধৰ সময়সীমা উকলি যোৱাৰ পিছত পাছিঘাটত হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হয় । ২৪ অক্টোবৰৰ পুৱতি নিশা প্ৰায় ৩:৩০ বজালৈকে এই ঘটনা অব্যাহত আছিল ।"
#WATCH | On the ongoing protests against the proposed 11,200 MW Siang Upper Multipurpose Project (SUMP), Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu says, "I am extending an invitation to the youth wing of the Adi Bané Kébang (ABK) and Youth Association—whose recent media briefing I have noted—to engage in discussions... I plan to visit the Siang region frequently; in fact, I am dedicating this entire month to Siang. I will continue to visit until the PFR (Pre-Feasibility Report) process is completed...As for the general public—the people of Siang, and particularly Upper Siang—they are very innocent, and it appears they have been fed some misinformation. I intend to reach out further to the various associations and units in the Siang area to provide greater clarity regarding this project. At this stage, we are not discussing the construction of a dam; we are only focusing on the PFR. Only after the PFR is completed will it be determined whether or not a dam should be built. Furthermore, if it is to be built, we are legally required to consult with the public in accordance with established legal provisions. The project cannot move forward without such public consultation—a requirement that is also enshrined in the Constitution. Therefore, the current discussions are strictly limited to the PFR. I am very hopeful, given the way the local organizations have responded; my recent meetings with many of them have been quite positive. I intend to visit Siang repeatedly to engage with everyone" (23.10)— ANI (@ANI) October 23, 2026
খাণ্ডুৱে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা সম্পত্তিসমূহৰ ভিতৰত এখন আৰক্ষী থানা, আদি বানে কেবাঙৰ কাৰ্যালয় চৌহদ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় জলবিদ্যুৎ নিগমৰ কাৰ্যালয় আছে । স্থানীয় বিধায়ক অনি পাংয়াং আৰু জ্যেষ্ঠ বিধায়ক নিনং এৰিঙৰ বাসগৃহতো আক্ৰমণ চলোৱাৰ লগতে লুটপাত আৰু চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । একেদৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি কলিং ময়ঙৰ বাসগৃহতো লণ্ডভণ্ড চলোৱা হয় ।
এই ঘটনাসমূহক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"গণতন্ত্ৰত শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদৰ অধিকাৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ । কিন্তু প্ৰতিবাদৰ নামত আইন উলংঘা কৰি সম্পত্তিৰ ক্ষতিসাধন কৰা বা আইন-শৃংখলা বিঘ্নিত কৰাটো কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় ।"
তেওঁ সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকক শান্তি-শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে ভৱিষ্যতে যাতে এনে ঘটনা পুনৰ সংঘটিত নহয়, তাৰ প্ৰতিও সজাগ হ’বলৈ আহ্বান জনায় ।
চিয়াং প্ৰকল্পক লৈ আলোচনাৰ বাবে চৰকাৰৰ দুৱাৰ খোলা
প্ৰস্তাৱিত আপাৰ চিয়াং বহুমুখী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পক লৈ সৃষ্টি হোৱা উদ্বেগৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে পুনৰ স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ৰাজ্য চৰকাৰে সকলো সংগঠন, সংস্থা আৰু সংশ্লিষ্ট পক্ষৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ’বলৈ প্ৰস্তুত ।
প্ৰকল্পটোৰ সম্ভাৱ্য লাভালাভ, ইয়াৰ ফলত সৃষ্টি হ’ব পৰা নেতিবাচক প্ৰভাৱ আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ উদ্বেগ তথা আশংকাসমূহৰ বিষয়ে চৰকাৰে বিস্তৃত আলোচনাৰ বাবে সাজু বুলিও তেওঁ সদৰী কৰে ।
খাণ্ডুৱে কয়,"চৰকাৰৰ দুৱাৰ সদায় খোলা আছে । চিয়াং বহুমুখী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পক লৈ আলোচনা কৰিব বিচৰা যিকোনো সংগঠন বা সংস্থাক আমি আদৰণি জনাইছো । ৰাইজে চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰিব লাগে, প্ৰকল্পটোৰ সম্ভাৱ্য লাভালাভ আৰু নেতিবাচক দিশসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগে আৰু নিজৰ উদ্বেগৰ বিষয়ে স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিব লাগে ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে, চৰকাৰে ইতিমধ্যে বিভিন্ন পক্ষৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপনৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট সংগঠনসমূহক আমন্ত্ৰণ জনাইছে । তেওঁ সংগঠনসমূহক এই সুযোগ গ্ৰহণ কৰি নিজৰ মতামত দাঙি ধৰিবলৈ, প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিবলৈ আৰু পোনপটীয়া আলোচনাৰ জৰিয়তে সন্দেহ দূৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
চিয়াং অঞ্চলৰ সংগঠনসমূহৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰি খাণ্ডুৱে কয় যে ইটানগৰ, পাছিঘাট অথবা সংশ্লিষ্ট পক্ষৰ সুবিধা অনুসৰি আন যিকোনো স্থানত আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা যাব । তেওঁ লগতে সংশ্লিষ্ট চৰকাৰী বিভাগসমূহৰ বিষয়ববীয়াক লগত লৈ সংগঠনসমূহে প্ৰস্তাৱ কৰা স্থানলৈ গৈয়ো আলোচনাত মিলিত হ’বলৈ সাজু বুলি প্ৰকাশ কৰে ।
চিয়াং বহুমুখী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণৰ সহমতক গুৰুত্ব
প্ৰস্তাৱিত চিয়াং বহুমুখী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ স্থিতি পুনৰ ব্যক্ত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে প্ৰকল্পটোক আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াত জনসাধাৰণৰ সহমতক বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হ’ব । প্ৰকল্পটোক লৈ থকা আশংকা আৰু সন্দেহ দূৰ কৰা তথা ইয়াৰ বিষয়ে অধিক স্পষ্ট ধাৰণা গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁ বিভিন্ন সংগঠন আৰু জনগোষ্ঠীয় প্ৰতিনিধিক ঘূৰণীয়া মেজমেলত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
খাণ্ডুৱে কয় যে, প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্পটোক লৈ থকা মতানৈক্য গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতি আৰু আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সমাধান কৰিব লাগে । জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা বিঘ্নিত কৰা, সম্পত্তিৰ ক্ষতিসাধন কৰা অথবা আইন-শৃংখলাৰ পৰিস্থিতিৰ অৱনতি ঘটাব পৰা কাৰ্যৰ পৰা সকলো পক্ষই বিৰত থকা উচিত ।
শেষত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সকলো সংশ্লিষ্ট পক্ষক শান্তি-শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ আৰু চিয়াং বহুমুখী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পক লৈ চৰকাৰৰ সৈতে গঠনমূলক আলোচনাত মিলিত হ’বলৈ আহ্বান জনায় । প্ৰকল্পটোক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা উদ্বেগ আৰু মতানৈক্য দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আলোচনাই একমাত্ৰ ফলপ্ৰসূ পথ বুলিও তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে ।