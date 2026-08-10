যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা শিশুৰ তথ্য সম্প্ৰচাৰ : দিল্লী উচ্চ ন্য়ায়ালয়ে সংবাদ মাধ্যমক বিহিলে পাঁচলাখ টকাৰ জৰিমনা

যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা শিশুৰ তথ্য সম্প্ৰচাৰ : দিল্লী উচ্চ ন্য়ায়ালয়ে সংবাদ মাধ্যমক বিহিলে পাঁচলাখ টকাৰ জৰিমনা
এই জৰিমনাক নিজৰ ফালৰ এটা সৰু স্বেচ্ছামূলক অনুদান হিচাপে গণ্য কৰিবলৈ আদালতে নিৰ্দেশ দিয়ে ৷
Published : August 10, 2026 at 7:04 PM IST
সুমিত ছাক্সেনা
নতুন দিল্লী: যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা শিশুৰ সবিশেষ তথ্য প্ৰকাশ আৰু প্ৰচাৰ কৰাটো এক অপৰাধ ৷ ভাৰতীয় আইনে ইয়াক এক অপৰাধমূলক কাৰ্য বুলিয়েই গণ্য কৰে ৷ অৱশ্যে আজিকালি বহু টেলিভিছন চেনেল, একাধিক প’ৰ্টেলে এই বিষয়ত থকা গুৰুত্বপূৰ্ণ নীতিসমূহ উলংঘা কৰি বাতৰি প্ৰকাশ কৰা দেখা যায় ৷ যাৰ ফলত যৌন নিৰ্যাতনৰ দৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ো একপ্ৰকাৰ সস্তীয়া খবৰ হৈ পৰিছে ৷
ঠিক এনে সময়তে দেশৰ এটা আগশাৰীৰ ব্যক্তিগত টিভি চেনেলে এটা শিশুৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ খবৰ সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল ৷ চেনেলটোৱে নীতি বহিৰ্ভুতভাৱে শিশুটিৰ পৰিচয় আৰু ফটো প্ৰকাশ কৰি এই খবৰ সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত বিষয়টো আদালতৰ মজিয়া পায় ৷
ব্যক্তিগত খণ্ডৰ টিভি চেনেল চলাই থকা টিভি টুডে নেটৱৰ্ক লিমিটেডে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত বিচৰাধীন এই গোচৰটোৰ ৰায়দানত কোনো প্ৰকাৰে সন্তুষ্ট হোৱা নাছিল ৷ যাৰ বাবে দিল্লী উচ্চ ন্য়ায়ালয়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই তেওঁলোকে উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল ৷
অৱশ্যে সোমবাৰে এই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অস্বীকাৰ কৰে । উল্লেখ্য যে, যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা শিশুটিৰ পৰিচয় প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে তথ্য সম্প্ৰচাৰ কৰি গোপনীয়তা ভংগ কৰাৰ অপৰাধত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নেটৱৰ্কটোক ৫ লাখ টকাৰ জৰিমনা বিহিছিল ।
উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মল্য বাগচী আৰু ভি মোহনাৰে গঠিত বিচাৰপীঠে বিষয়টোৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে ।
যেতিয়াই ভাৰতৰ সংবিধানৰ ১৯(১)(ক) অনুচ্ছেদৰ অধীনত নিশ্চিত কৰা বাক আৰু মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা খৰ্ব হয়, তেতিয়াই সংবাদ মাধ্যমে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয় বুলি শুনানিৰ সময়ত ন্যায়াধীশ বাগচীয়ে মন্তব্য কৰে ৷
ইণ্টাৰনেট বন্ধৰ উদাহৰণ দি একেটা কামতে অৰিহণা যোগাবলৈ মিডিয়া হাউচসমূহে কি কৰিব বুলি ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে প্ৰশ্ন কৰে । ন্য়ায়াধীশ বাগচীয়ে লগতে কয়, ‘‘আপোনালোকেই তেতিয়া ক’ব যে সংবাদ মাধ্যমক স্তব্ধ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে ৷’’
ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে কয়, ‘‘যেতিয়া আপোনালোকে এনেধৰণৰ খবৰবোৰ প্ৰকাশ কৰে আৰু তাৰ বাবে আপোনালোক দায়ী, তেতিয়া সাংবিধানিক অপৰাধৰ আওতাত ক্ষতিপূৰণ বিচৰা হয় ৷ সেই সময়ত আপোনালোকে দাবী কৰে যে আপোনালোকে কৰা কামসমূহ ৰাজহুৱা কাম নহয় । সাৰ্বভৌম কাৰ্য আৰু ৰাজহুৱা কামৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে ৷’’
উচ্চ ন্যায়ালয়ে সংবাদ মাধ্যমে ৰাজহুৱা কাম কৰে আৰু সেয়েহে সংবিধানৰ ২২৬নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত লিখিত আবেদনৰ অধীনত ন্যায় ব্যৱস্থা থাকিব পাৰে বুলি ধৰি লোৱাত ভুল কৰা বুলি চেনেলটোৰ এই মতক বিচাৰপীঠে গ্ৰহণ কৰা নাছিল । চেনেলটোৰ হৈ অধিবক্তাই যুক্তি দৰ্শাই কয়, ‘‘এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আছে ৷ মই এটা সংবাদ মাধ্যম হিচাপে এটা ৰাজহুৱা কাম সম্পন্ন কৰিলোঁ বুলি ক’ব পাৰো নেকি যাতে লিখিত আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ?” অধিবক্তাগৰাকীয়ে ‘‘মই এতিয়া ২২৬নং অনুচ্ছেদৰ কঠোৰ নীতি পাৰ কৰিম’’ বুলিও দৃঢ়ভাৱে কয় ।
এই কথাত মুখ্য ন্য়ায়াধীশগৰাকীয়ে উভতি ধৰি কয়, ‘‘আপুনি গৌৰৱেৰে ক'বহে লাগে যে আপুনি সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এক ৰাজহুৱা কৰ্তব্য পালন কৰে ৷ সেয়া হৈছে এই দেশৰ নাগৰিকত্বৰ মৌলিক অধিকাৰৰ নিশ্চয়তা ৰক্ষা কৰা আৰু তাক বলৱৎ কৰা । তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি কিয় লজ্জাজনক আৰু অযুক্তিকৰ যুক্তি দিয়ে, যিটো আপুনি পালনেই নকৰে ।’’
সমগ্ৰ বিষয়টোত ইতিমধ্যে আন আন সংবাদ মাধ্যমসমূহক দোষমুক্ত কৰা হৈছে বুলি অধিবক্তাগৰাকীয়ে আদালতত উল্লেখ কৰে । ন্যায়াধীশ বাগচীয়ে সেই সম্পৰ্কে কয়, ‘‘আমাৰ বাবে মাত্ৰ এটা কথাই গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল ৷ প্ৰতিপক্ষই আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল । এই নিৰ্যাতনৰ ভুক্তভোগীয়ে বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনোৱাৰ পিছতো আপোনালোকে সকলো কথা লুক-ঢাক নকৰাকৈ বাতৰিৰ আকাৰে প্ৰচাৰ কৰিছিল ৷ এই কথা ভুক্তভোগীয়ে ইচ্ছাৰ বিপৰীতে কৰাৰ বাবেই তেওঁলোকে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল ৷’’
বিচাৰপীঠখনে অধিবক্তাজনক উদ্দেশ্যি কয়, ‘‘আমি মাত্ৰ ক’ব বিচাৰো যে এই জৰিমনাৰ ধন আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা দিয়া এটা সৰু স্বেচ্ছামূলক অনুদান হিচাপে গণ্য কৰা উচিত ।’’ বিচাৰপীঠে লগতে কয় যে আমি ইয়াক উৎসাহিত কৰোঁ । আমি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত হস্তক্ষেপ কৰাৰ কোনো ভিত্তি দেখা নাই ।’’
উল্লেখ্য যে, ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজ্যসমূহৰ লগতে অসমতো এনেধৰণৰ খবৰ প্ৰকাশ পোৱা সঘনে দেখা যায় ৷ বিশেষকৈ চেনেলসমূহৰ তুলনাত একাধিক পাবত গজা নিউজ প’ৰ্টেলে এনেধৰণৰ খবৰ অত্যাধিক পৰিমাণে প্ৰচাৰ কৰে ৷ যাৰ বাবে এখন কঠোৰ আইনৰ প্ৰয়োজনীয়তাক সকলোৱে অনুভৱ কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক : অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা আহত অসমৰ ৮ ব্যক্তি; মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া