বলপূৰ্বকভাৱে দেশপ্ৰেম কৰিব নোৱাৰি : 'বন্দে মাতৰম'ৰ বিষয়ত দাখিল কৰা আৱেদন খাৰিজ উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ৰ

গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে বন্দে মাতৰম গোৱাৰ পৰামৰ্শৰ বিৰুদ্ধে কৰা আৱেদন নাকচ কৰি কয় যে এই নিৰ্দেশনা বাধ্যতামূলক নহয় ।

উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ফাইল ফটো (ANI)
Published : March 25, 2026 at 8:32 PM IST

নতুন দিল্লী: চৰকাৰী অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত বন্দে মাতৰম গোৱাটো বাধ্য়তামূলক নহয় ৷ এই ৰায় প্ৰদান কৰিছে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৷ বুধবাৰে ন্যায়ালয়ে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ পৰিকল্পনাক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা আৱেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে । আদালতে কয় যে এই নিৰ্দেশনা বাধ্যতামূলক নহয় আৰু আৱেদনকাৰীৰ উদ্বেগ ‘বৈষম্যৰ কিছুমান অস্পষ্ট আশংকা’ৰ সমান ।

আৱেদনকাৰীৰ অধিবক্তাই বলপূৰ্বকভাৱে দেশপ্ৰেম কৰিব নোৱাৰি বুলি দৃঢ়ভাৱে কোৱাত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰশ্ন কৰে, ‘‘ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গোৱাৰ বাবেও জোৰ-জবৰদস্তি কৰিব নোৱাৰিনে ?’’

দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচী আৰু বিপুল এম পাঞ্চোলিৰে গঠিত তিনিজনীয়া বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত এই বিষয়টো উত্থাপন কৰা হয় । আৱেদনকাৰী মহম্মদ ছাইদ নুৰীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা সঞ্জয় হেগড়ে । বিচাৰপীঠে কয় যে এই আবেদন অনাহকতে কৰা হৈছে আৰু যদিহে আৱেদনকাৰীয়ে কোনো ধৰণৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয়, তেন্তে তেওঁ আদালতৰ কাষ চাপিব পাৰে ।

শুনানিৰ সময়ত হেগড়েই যুক্তি দৰ্শাই কয় যে তেওঁ দেশৰ প্ৰতিটো ধৰ্মক সন্মান কৰে ৷ কিন্তু যদি মানুহে নিজৰ ধৰ্ম আৰু বিশ্বাস নিৰ্বিশেষে গীতটো গাবলৈ বাধ্য হয়, তেন্তে একাংশই হয়তো আনুগত্যৰ সামাজিক প্ৰদৰ্শনত অংশগ্ৰহণ কৰাটো বাধ্যতামূলক বুলি গণ্য কৰিব পাৰে ।

অন্য কোনো বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত আদালতত উপস্থিত থকা ভাৰতৰ ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই কয়, ‘‘ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতক সন্মান জনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি পৰামৰ্শ দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছেনে ?’’

ন্যায়াধীশ বাগচীয়ে হেগড়েক কয়, ‘‘যেতিয়াই আপুনি বৈষম্যকৰণৰ সন্মুখীন হয়, তেতিয়াই আমাৰ ওচৰলৈ আহক ৷ অনুকূল হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ৷ অধিবক্তাই আঙুলিয়াই দিয়াৰ দৰে কিছুমান বিশেষ জাতীয় প্ৰতীকৰ প্ৰতি সন্মানৰ ভাৱ এটা দেখা যায় । আপুনি এইটো কোৱাটো সঠিক যে ইয়াত জাতীয় সংগীত অন্তৰ্ভুক্ত নহয়… জাতীয় সংগীতটোও জাতীয় পৰিচয় প্ৰকাশৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ । আপোনাৰ দৃষ্টিভংগী ভিন্ন হ'ব পাৰে ।’’

ন্যায়াধীশ বাগচীয়ে কয়, ‘‘কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনাৰ ৫ নং দফাত 'হয়তো পাৰে' বুলি কোৱা হৈছে । এই স্বাধীনতা জাতীয় সংগীত গোৱা-নোগোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো সমানে প্ৰযোজ্য । গতিকে ই আইনী অধিকাৰ খৰ্ব কৰা নাই ।’’

বিচাৰপীঠে কয় যে তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছে যে আৱেদনকাৰীৰ বৈষম্যৰ কিছু অস্পষ্ট আশংকা আছে, যাৰ বিবাদিত স্মাৰকপত্ৰ বা বিবাদিত নিৰ্দেশনাৰ সৈতে কোনো স্পষ্ট সম্পৰ্ক নাই ।

হেগড়েই কয় যে যথেষ্টসংখ্যক এনে নাগৰিক আছে, যিয়ে নিয়ম মানি চলিবলৈ চাপ অনুভৱ কৰিব । ‘‘কিহৰ বাবে এনে হেঁচা ? ই কেৱল এটা প্ৰট’কল… প্ৰকৃত প্ৰশ্ন তেতিয়াই উত্থাপন হয়, যেতিয়া ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰা হয় । ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰিলে আপুনি কি প্ৰট’কল মানি চলিব…? আমাৰো ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ বাবে এক প্ৰট'কল আছে । পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াক সঠিকভাৱে অতি নমনীয় কৰি তোলা হৈছে… যদি আপুনি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব বিচাৰে, তেন্তে আপুনি কি কি কথা পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগিব’’ বুলি মুখ্য ন্যায়াধীশে প্ৰশ্ন কৰে ৷

হেগড়েই কয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন অন্ততঃ এম্বলেমছ এক্টৰ দ্বাৰা সুৰক্ষিত আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটোৰ কোনো আইনী কাঠামো নাই । ন্যায়াধীশ বাগচীয়ে কয় যে একো বাধ্যতামূলক নহয়; যেতিয়াই কোনো নিৰ্দেশনা বাধ্যতামূলক হয়, তেতিয়াই ইয়াৰ লগত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব ৷ এই পৰামৰ্শত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা ক'ত আছে ? বিচাৰপীঠে পুনৰ কয়, ‘‘আপোনাক বিধানসভাৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া হ'ব আৰু অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব… ৷’’

হেগড়েই কয়, ‘‘​​মোৰ মহাশয়, পৰম সন্মানেৰে আপোনাক জনাওঁ যে আমি অৱশেষত এনে এক আইনী নীতিৰ কথা বিবেচনা কৰিছো, কাইলৈ ​​যদি আন এখন চৰকাৰ গঠন হয়, তেন্তে ইয়ে এই দেশৰ নাগৰিক জীৱনক দীৰ্ঘদিন ধৰি পৰিচালনা কৰিব । জাতীয় সংগীতৰ বাবে তিনিটা গীতৰ কথা বিবেচনা কৰা হৈছিল : বন্দে মাতৰম, জন-গণ-মন আৰু সাৰে জাহা ছে আচ্ছা ।’’

‘‘এতিয়া যদি কোনো চৰকাৰে কয় এইটোকে জাতীয় গীত কৰি লওঁ, তেন্তে মই মাত্ৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ তেওঁলোকৰ আমোলাৰ পৰা একেধৰণৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগিব । গতিকে জাতীয় গীতৰ আইনী কাঠামোৰ অভাৱ… ৷’’ তেওঁ লগতে যুক্তি আগবঢ়ায় ৷

বিচাৰপীঠে মন্তব্য কৰে যে এই যুক্তিৰ শলাগ লোৱা হ’ব যদিহে আপোনাৰ আইনী সমৰ্থন নথকাটো বাধ্যতামূলক হয় আৰু আপোনাৰ হাতত কোনো ব্যৱস্থা নাথাকে ৷ যাৰ অধীনত আপুনি ইয়াক জাৰি কৰিব পাৰে ৷ তথাপিও আপুনি ইয়াক শাস্তিমূলক পৰিণতিৰ সৈতে বাধ্যতামূলক কৰি তুলিছে ।

‘‘সেই অংশটো সম্পূৰ্ণভাৱে নিস্তব্ধ ৷ ইয়াৰ কোনো শাস্তিমূলক পৰিণতি নাই আৰু কোনো নিষেধাজ্ঞাও নাই । আপুনি ইয়াক মানি চলিব লাগিব বুলি কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই… এয়া ঐচ্ছিক ৷’’ বিচাৰপীঠখনে কয় ৷

হেগড়েই কয় যে এয়া এক সাধাৰণ পৰামৰ্শ আৰু আদালতে বিষয়টো খাৰিজ কৰিব পাৰে ৷ তেওঁ কয়, ‘‘ই কেৱল এক পৰামৰ্শমূলক কথাহে, বাধ্যতামূলক নহয় আৰু ইয়াৰ কোনো আইনী কাঠামো নাই ৷

মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে কয়, ‘‘আপুনি আইনী কাঠামো আছে বুলি দেখুৱাব নোৱাৰিলে আমি এই সকলোবোৰ(নিৰ্দেশত) কিয় উল্লেখ কৰিম ?’’ হেগড়েই কয় যে কোনো আইনী কাঠামো নাই । মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে কয় যে যদি আপোনাৰ বিৰুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয়, তেন্তে আপোনাৰ আদালতৰ কাষ চাপিব পৰাৰ অধিকাৰ আছে ।

মেহতাই কয় যে যিজন ব্যক্তিয়ে কয় যে দেশপ্ৰেমক বাধ্য কৰিব নোৱাৰি আৰু “যদি সেইটোৱেই মতাদৰ্শ…”। হেগড়ে উত্তৰ দিলে যে ই দেশপ্ৰেমৰ সৰ্বোচ্চ ৰূপ আৰু সংবিধান সকলোৰে বাবে আৰু ই ৰাজনৈতিকভাৱে বা ধৰ্মীয়ভাৱে ক’ত প্ৰভাৱ পেলাইছে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে ।

মুখ্য ন্যায়াধীশে প্ৰশ্ন কৰে যে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ বাবেও দেশপ্ৰেমৰ বাধ্যবাধকতা কৰিব পৰা নাযায় ? হেগড়েই কয় যে দেশপ্ৰেম কৰিবলৈ বাধ্য কৰিব নোৱাৰি আৰু সংবিধানে ব্যক্তিগত বিবেকক সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব ৷ সেয়াই আমাৰ জাতীয় সম্পত্তি আৰু আমাৰ পৰম্পৰাই সহনশীলতাৰ শিক্ষা দিয়ে ।

ন্যায়াধীশ বাগচীয়ে কয় যে এইটো এটা পন্থা আৰু ইয়াৰ ওপৰত বহুতৰে মতামত বেলেগ বেলেগ । হেগড়েই কয় যে যদি কোনো নিষেধাজ্ঞা অবিহনে পৰামৰ্শ জাৰি কৰা হয়, তেন্তে পৰামৰ্শ জাৰি কৰাৰ লগতে মানি চলিবলৈ বাধ্য কৰাৰ বহু উপায় আছে ।

যুক্তি শুনাৰ পাছত বিচাৰপীঠে চৰকাৰী অনুষ্ঠান আৰু বিদ্যালয়ত জাতীয় গীত ‘বন্দে মাতৰম’ৰ সকলো পংক্তি গোৱাৰ সন্দৰ্ভত শেহতীয়াকৈ গৃহ মন্ত্ৰালয়ে কৰা আৱেদন নাকচ কৰি কয় যে এই নিৰ্দেশনা বাধ্যতামূলক নহয় ।

