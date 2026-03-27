অদ্ভূত চখ ! পুৰণি মুদ্ৰা সংগ্ৰহৰে চৰ্চাত একে পৰিয়ালৰ চাৰি প্ৰজন্ম

প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি এটা পৰিয়ালৰ চাৰি প্ৰজন্মই বিভিন্ন ধৰণৰ মুদ্ৰা সংগ্ৰহৰে চৰ্চালৈ আহিছে ।

পুৰণি মুদ্ৰাৰ সংগ্ৰহ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 27, 2026 at 7:28 PM IST

পাটনা : মানুহভেদে চখবোৰ বেলেগ বেলেগ ৷ এই চখ পূৰাবলৈ মানুহে বিভিন্ন কাম কৰিব পাৰে ৷ যেনে - কিছুৱে ভ্ৰমণ কৰি ভালপায়, কোনোৱে খাই-বৈ আৰামেৰে জীৱন কটাই ভালপায়, কোনোৱে আকৌ ফটোগ্ৰাফীৰ মাধ্যমৰে নিজৰ চখ পূৰ কৰি ভালপায় ।

তাৰ মাজতে পাটনাৰ এটা পৰিয়ালত প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মই একেটা চখকে পূৰাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ যেন তেওঁলোকে উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰেহে লাভ কৰিছে এই চখটো ৷ ক্ৰমাগতভাৱে পৰিয়ালটোৰ চাৰি প্ৰজন্মই কিছুমান বিৰল আৰু ঐতিহাসিক মুদ্ৰা সংগ্ৰহ কৰি চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে ৷

বিৰল মুদ্ৰাৰ সংৰক্ষণ (ETV Bharat)

পৰিয়ালটোৰ মুৰব্বী পিণ্টু কুমাৰ আৰু পত্নী বিজয়া সিঙৰ এই অনন্য চখ আজি আলোচনাৰ বিষয় হৈ পৰিছে ৷ কেৱল ইতিহাস সংৰক্ষণেই নহয়, ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মকো অতীতৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰাত এওঁলোক সাঁকোস্বৰূপ হৈ পৰিছে ।

বিজয়া সিঙে ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত এই মুদ্ৰা সংগ্ৰহৰ বিষয়ে কয় যে বিয়াৰ পিছত এই পৰিয়াললৈ আহি শহুৰেক ৰাম অৱতাৰ সিঙৰ পুৰণি মুদ্ৰা সংগ্ৰহৰ প্ৰতি থকা আকৰ্ষণৰ কথা জানিব পাৰে ৷ যিবোৰ তেওঁ প্ৰায়ে নিজৰ সংগ্ৰহৰ পৰা উলিয়াই পৰিয়ালৰ লোকক দেখুৱাইছিল আৰু সেইবোৰৰ সৈতে জড়িত কাহিনীসমূহ সকলোৰে আগত ব্যক্ত কৰিছিল ৷

এই চখটো পৰিয়ালটোৰ উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে লাভ কৰাৰ লেখীয়া

এই চখটো তেওঁৰ আগৰ প্ৰজন্মৰ পৰাই চলি আহিছে । তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ হৰিহৰ সিঙেও বিৰল মুদ্ৰা সংৰক্ষণ কৰিছিল । এইদৰে এই চখটো পৰিয়ালৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে এটাৰ পিছত আনটো প্ৰজন্মলৈ বিয়পি পৰে ৷

প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ চিহ্ন সম্বলিত মুদ্ৰা (ETV Bharat)

বিজয়া সিঙে প্ৰকাশ কৰে যে তেওঁৰ হাতত আজিও শ শ বছৰ আগৰ বহু বিৰল মুদ্ৰা জমা আছে । ইয়াৰ ভিতৰত মোগল আৰু ব্ৰিটিছ যুগৰ ৫০ আৰু ১০০ টকীয়া মুদ্ৰাও আছে । পুৰণি আৰু নতুন এক অনা মুদ্ৰাৰ পাৰ্থক্যও এই সংগ্ৰহত স্পষ্টকৈ দেখা যায় ।

পৰিয়ালটোৰ হাতত বহুতো বিৰল মুদ্ৰা জমা আছে

বিজয়া সিঙে কয় যে তেওঁৰ হাতত ১৮৮৪ চনৰ আধা অনাৰ মুদ্ৰা, ১৮৯২ চনৰ চাৰি অনাৰ মুদ্ৰা আৰু ১৮৮৮, ১৯০২, ১৯০৭, ১৯১৭, ১৯৪৪ চনৰ এক অনাৰ মুদ্ৰা আছে । তেওঁৰ সংগ্ৰহত ১৮৯৪ চনৰ এক টকীয়া মুদ্ৰাও আছে, যিটো সেই সময়ত অত্যন্ত মূল্যৱান বুলি বিবেচিত হৈছিল ।

বিজয়া সিঙে কয় যে প্ৰথম অৱস্থাত শহুৰেকৰ বাৰে বাৰে মুদ্ৰা দেখুওৱাৰ অভ্যাসটো অলপ আচহুৱা যেন অনুভৱ কৰিছিল ৷ কেতিয়াবা তেওঁৰ বাৰে বাৰে মুদ্ৰা দেখুওৱা কাৰ্যটোত বিৰক্ত অনুভৱো কৰিছিল । আলহী আহিলেই শহুৰেকে মুদ্ৰাভৰ্তি বাকচ এটা আনি বিচনাত মেলি দি সমগ্ৰ কাহিনী বুজাই দিছিল ।

এইটো এটা ১০০ টকীয়া মুদ্ৰা (ETV Bharat)

বিজয়া সিঙে কয়, ‘‘এদিন মোৰ শহুৰৰ মৃত্যুৰ পিছত হঠাতে এই মুদ্ৰাৰ বাকচটো খুলি এইবোৰৰ বিষয়ে তথ্য সংগ্ৰহ কৰিলোঁ । মই আৱিষ্কাৰ কৰিলোঁ যে ইয়াৰ মূল্য হাজাৰৰ পৰা লাখ লাখ টকা পৰ্যন্ত হ’ব পাৰে । তেতিয়াই মই বুজিলোঁ যে এইবোৰ কেৱল মুদ্ৰা নহয়, বৰঞ্চ মোৰ শহুৰে মোৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰা এক অমূল্য সম্পদ ।’’

একাংশ বিদেশী মুদ্ৰাও এই সংগ্ৰহত অন্তৰ্ভুক্ত

বিজয়া সিঙে কয় যে এই সংগ্ৰহৰ বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ’ল ইয়াত কেৱল ভাৰতীয় মুদ্ৰাই নহয়, নেপাল আৰু আৰব দেশৰ একাংশ পুৰণি মুদ্ৰাও আছে । সময়ৰ লগে লগে পৰিয়ালৰ আন সদস্যসকলেও নিজাববীয়াকৈ মুদ্ৰা সংগ্ৰহ আৰম্ভ কৰে ৷

এক আনা, দুই আনা আৰু চাৰি আনাৰ মুদ্ৰাও সংগ্ৰহত আছে

বিজয়া সিঙে নিজৰ সংগ্ৰহত ১০ অনা, ২৫ পইচা আৰু ৫০ পইচা আদি মুদ্ৰা যোগ কৰিছিল । আজি মহিলাগৰাকীৰ হাতত ১৯০৪ চনৰ ১০ অনাৰ মুদ্ৰা আৰু ১৯৫০ চনৰ বা সেই সময়ৰ আশে-পাশে চলা ৫ টকীয়া ডাঙৰ মুদ্ৰাও আছে, যিটো আজিৰ ২০ টকীয়া মুদ্ৰাতকৈ আকাৰত কিছু পৰিমাণে ডাঙৰ । ১ টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৫ টকালৈকে পুৰণি নোটো তেওঁৰ সংগ্ৰহত আছে ।

বিমুদ্ৰাকৰণৰ পূৰ্বে প্ৰচলিত ২০০০ টকীয়া নোটৰ লগতে নেপালত প্ৰচলিত পাঁচটকীয়া নোট আৰু পুৰণি দুটকীয়া নোট (ETV Bharat)

উত্তৰাধিকাৰক আগুৱাই লৈ যোৱা চতুৰ্থ প্ৰজন্ম

সিং পৰিয়ালৰ উত্তৰাধিকাৰ এতিয়া চতুৰ্থ প্ৰজন্মই আগুৱাই লৈ গৈছে । বিজয়া সিঙৰ কন্যা শব্যা সিঙেও সৰুৰে পৰা মুদ্ৰা আৰু নোট সংগ্ৰহৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ পৰিছে । বিভিন্ন শৈলী আৰু সময়ৰ ১ টকা, ২ টকা, ৫ টকা, ১০ টকা আৰু ২০ টকীয়া মুদ্ৰা সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে । তদুপৰি শব্যাৰ হাতত ২০০০ টকীয়া নোট এখনো আছে, যিখন বিমুদ্ৰাকৰণৰ পিছৰে পৰা স্মৃতি হিচাপে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে ।

প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ চিহ্ন সম্বলিত মুদ্ৰা (ETV Bharat)

বন্ধুসকলে বুজি নাপায় পুৰণি মুদ্ৰাৰ গুৰুত্ব

শব্যাই কয় যে যেতিয়া প্ৰথমে বন্ধু-বান্ধৱীক এই চখৰ কথা কৈছিল, তেতিয়া কোনেও গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাছিল । কিন্তু যেতিয়া শব্যাই ব্ৰিটিছ যুগৰ মুদ্ৰাৰ মূল্য আৰু গুৰুত্ব বুজাই দিলে, তেতিয়া তেওঁলোক আচৰিত হৈ পৰে । আনকি তেওঁৰ হাতত ১৯০৪ চনৰ আধা অনাৰ মুদ্ৰা এটাও আছে, যাৰ মাজঅংশ ফুটাযুক্ত আৰু ইয়াৰ ফলতে ই অধিক বিশেষ হৈ পৰিছে ।

শব্যা সিঙে কয়, ‘‘মোৰ হাতত বিভিন্ন সময়ৰ এক অনা, দুই অনা, চাৰি অনা, তিনি অনা, দহ অনা, ২৫ পইচা আৰু ৫০ পইচাৰ মুদ্ৰাও আছে । মই গৌৰৱান্বিত যে মোৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰো বিভিন্ন দেশৰ পৰা অনা মুদ্ৰা আৰু নোট সংগ্ৰহৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ আছিল ।’’

লগতে পঢ়ক: মোৰ শুকুলা ঘোঁৰা... ! ঘোঁৰাত উঠি কাৰ্যালয়লৈ আহিল বেংক কৰ্মচাৰী

