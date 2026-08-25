ETV Bharat / bharat

দিল্লী-ঝাৰখণ্ডৰ পাছত এইবাৰ বিহাৰ: লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষা বাতিলৰ দাবীত বিশাল ছাত্ৰ আন্দোলন

৮ দিন ধৰি গৰ্ডনীবাগত শিক্ষা সত্যাগ্ৰহ ২.০ আন্দোলন অব্য়াহত ।

PROTEST MARCH IN PATNA
শিক্ষা সত্যগ্ৰহ ২.০: মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ ঘেৰাও কৰিবলৈ যাওতে প্ৰতিবাদকাৰীৰে আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 25, 2026 at 4:40 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

পাটনা: বিহাৰৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত হোৱা বিসংগতিৰ লগতে ১৫টাতকৈও অধিক ছাত্ৰ সংগঠনৰ ১৩ দফীয়া দাবীৰ সমৰ্থনত চলি থকা আন্দোলন তীব্ৰতৰ হৈছে । যোৱা ৮ দিন ধৰি গৰ্ডনীবাগত চলি থকা শিক্ষা সত্যাগ্ৰহ ২.০ আন্দোলনৰ অংশ স্বৰূপে ছাত্ৰনেতাই অনশন অব্য়াহত ৰাখিছে ।

এই প্ৰতিবাদৰ অংশৰূপে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে মঙলবাৰে বিহাৰ বিধানসভা ঘেৰাও কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল; কিন্তু তেওঁলোকে বিধানসভাৰ সলনি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ ঘেৰাও কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । বিপিএছচি পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকৰ বক্তব্যৰ পিছতেই এই ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে । ১৫টাতকৈও অধিক ছাত্ৰ সংগঠনৰ লগতে শিক্ষক তথা বিৰোধী দলপতি তেজস্বী যাদৱেও সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ।

শিক্ষা সত্যগ্ৰহ ২.০: মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ ঘেৰাও কৰিবলৈ যাওতে প্ৰতিবাদকাৰীৰে আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষ (ETV Bharat)

আৰক্ষী বিষয়া আহত; শিক্ষাৰ্থীক আটক

৭০ সংখ্যক বিপিএছচি পৰীক্ষা বাতিলৰ দাবীত মঙলবাৰে গান্ধী ময়দানৰ পৰা ৰাজভৱনলৈ সমদল কৰি অহা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে । ইয়াকে লৈ শিক্ষাৰ্থী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হয় । প্ৰতিবাদকাৰীয়ে শিল নিক্ষেপ কৰাত ডিএছপি কামাখ্যা নাৰায়ণ আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাত আৰক্ষীয়ে লাঠিচালনা কৰে

আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা প্ৰদান কৰা বাবে ক্ষুব্ধ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বেৰিকেড ভাঙি পেলায় । আনকি প্ৰতিবাদকাৰীয়ে মেট্ৰ’ৰ কামৰ বাবে স্থাপন বেৰ আদিৰো ক্ষতিসাধন কৰে । জনসমাগম নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে আনকি পানী হিলৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলীয়া হয় ।

সকলো সমস্যাৰ সমাধান হ’ল : শিক্ষামন্ত্ৰী

ইপিনে, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত বিহাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মিথিলেশ তিৱাৰীয়ে মন্তব্য় আগবঢ়াইছে । সকলো সমস্যাৰ সমাধান হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "যিবোৰ সমস্যাৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিবাদ জনাইছে সেইবোৰ সমাধান কৰা হৈছে । আমাৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ সমস্যাৰ সময়োপযোগী সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে । যুৱক-যুৱতীসকলে উত্থাপন কৰা প্ৰতিটো বিষয় আমি সমাধান কৰিছো ।"

PROTEST MARCH IN PATNA
১৫টাতকৈও অধিক ছাত্ৰ সংগঠনৰ ১৩ দফীয়া দাবী (ETV Bharat)

তেজস্বী যাদৱে এই আন্দোলনক সমৰ্থন কৰাত শিক্ষামন্ত্ৰী মিথিলেশ তিৱাৰীয়ে কটাক্ষ কৰি কয়, " দশম শ্ৰেণীৰ ব'ৰ্ড পৰীক্ষাও নিদিয়া কোনোবাই পৰীক্ষাত পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা বুলি শুনি মোৰ হাঁহি উঠিছে । এই বাবে মই পুনৰ তেজস্বী জীক বিহাৰৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰি দশম শ্ৰেণীত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ কৈছো । তেওঁ তাৰ পিছত আমাক পৰীক্ষাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াওক ।"

নাৰ্ছিং কলেজৰ ফাৰ্মাচী- লেব টেকনিচিয়াৰ অংশগ্ৰহণ :

বিহাৰৰ বিভিন্ন নাৰ্ছিং কলেজৰ লগতে ফাৰ্মাচী আৰু লেব টেকনিচিয়ানৰ দৰে অন্যান্য পাঠ্যক্ৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়েও এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

কৃষকেও আগবঢ়াইছে সহায়ৰ হাত:

উপগ্ৰহীয় চহৰখনত হোৱা এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ ঘেৰাও কৰিবলৈ গান্ধী ময়দানৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ কৃষকো উপস্থিত হয় । এইসকল কৃষকে পাটলিপুত্ৰ উপগ্ৰহীয় চহৰ নিৰ্মাণৰ বিৰোধিতা কৰে । তেওঁলোকে সেই মাটিত বছৰি তিনিবিধ শস্যৰ খেতি কৰে বাবে উপগ্ৰহীয় চহৰ নিৰ্মাণৰ বিৰোধিতা কৰা বুলি কয় । তেওঁলোকে মাটি বিক্ৰী কৰি ছোৱালীক বিয়া দিয়াৰ লগতে পুত্ৰক পঢ়ুৱাবলগীয়া হয় বাবে এই মাটি চৰকাৰক কোনো কাৰণতে গতাই নিদিয়ে বুলি সকীয়াই দিয়ে ।

PROTEST MARCH IN PATNA
১৫টাতকৈও অধিক ছাত্ৰ সংগঠনৰ ১৩ দফীয়া দাবী (ETV Bharat)

ছাত্ৰ নেতাক প্ৰহাৰ :

পাটনাত বিগত ৯ দিন ধৰি অনশন কৰি থকা ছাত্ৰ নেতা অমন যাদৱে এই পদযাত্ৰাৰ সময়ত গান্ধী ময়দানৰ এছএইচঅ’ৰ বিৰুদ্ধে প্ৰহাৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । তেওঁ এই ঘটনাৰে জড়িতক শীঘ্ৰে নিলম্বন কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ।

চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা হৈছিল যদিও চুক্তিত হোৱা নাই: ছাবা আফ্ৰিন

আইএছএৰ ৰাজ্যিক উপ-সভাপতি ছাবা আফ্ৰিনে কয়, "তেওঁলোকে বিভিন্ন পৰীক্ষাত নিয়ন্ত্ৰণ আৰু স্বচ্ছতাৰ দাবীত যোৱা ১০ দিন ধৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে । লগতে চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে একক পৰীক্ষাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ বিষয়ে চৰকাৰে ভালদৰেই জ্ঞাত । এই সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা হৈছিল যদিও কোনো চুক্তিত উপনীত নহ’ল ।"

১৫টাতকৈও অধিক ছাত্ৰ সংগঠনৰ ১৩ দফীয়া দাবী :

  • ৭০ সংখ্য়ক বিপিএছচি পৰীক্ষা পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব
  • ১,৭৯৯ ইন্সপেক্টৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা বাতিল
  • এটা স্তৰৰ পৰীক্ষাৰ বাবে টিআৰই-৪ শিক্ষক নিযুক্তি
  • শীঘ্ৰে বিএছএচচি পেণ্ডিং পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা
  • বিইটি পৰীক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়া তৎক্ষণাত আৰম্ভ
  • লাইব্ৰেৰিয়ান আৰু অন্যান্য চৰকাৰী নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ
  • স্বচ্ছতাৰ বাবে পৰীক্ষাৰ পিছত পৰীক্ষাৰ্থীক প্ৰশ্নকাকত, উত্তৰ বহী আৰু অ’এমআৰ শ্বীট দিয়া
  • চৰকাৰী নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে এটা নিৰ্দিষ্ট বাৰ্ষিক কেলেণ্ডাৰ
  • প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু পৰীক্ষাৰ ৰিগিঙৰ বাবে দায়ীসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ
  • বয়সৰ সীমা, বাসস্থান নীতি আৰু নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত বাকী থকা নিযুক্তিৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহৰ ওপৰত নীতি প্ৰণয়ন

লগতে পঢ়ক:অৱসৰৰ পিছতো ব্লেকব'ৰ্ড-শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত ব্য়স্ত এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী

হিজাব ইছলামৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ নহয়: এলাহাবাদ উচ্চ ন্য়ায়ালয়

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
পাটনা
শিক্ষা সত্যগ্ৰহ
STUDENTS PROTEST IN BIHAR
PROTEST MARCH IN PATNA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.