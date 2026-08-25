দিল্লী-ঝাৰখণ্ডৰ পাছত এইবাৰ বিহাৰ: লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষা বাতিলৰ দাবীত বিশাল ছাত্ৰ আন্দোলন

দিল্লী-ঝাৰখণ্ডৰ পাছত এইবাৰ বিহাৰ: লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষা বাতিলৰ দাবীত বিশাল ছাত্ৰ আন্দোলন
৮ দিন ধৰি গৰ্ডনীবাগত শিক্ষা সত্যাগ্ৰহ ২.০ আন্দোলন অব্য়াহত ।
Published : August 25, 2026 at 4:40 PM IST
পাটনা: বিহাৰৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত হোৱা বিসংগতিৰ লগতে ১৫টাতকৈও অধিক ছাত্ৰ সংগঠনৰ ১৩ দফীয়া দাবীৰ সমৰ্থনত চলি থকা আন্দোলন তীব্ৰতৰ হৈছে । যোৱা ৮ দিন ধৰি গৰ্ডনীবাগত চলি থকা শিক্ষা সত্যাগ্ৰহ ২.০ আন্দোলনৰ অংশ স্বৰূপে ছাত্ৰনেতাই অনশন অব্য়াহত ৰাখিছে ।
এই প্ৰতিবাদৰ অংশৰূপে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে মঙলবাৰে বিহাৰ বিধানসভা ঘেৰাও কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল; কিন্তু তেওঁলোকে বিধানসভাৰ সলনি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ ঘেৰাও কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । বিপিএছচি পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকৰ বক্তব্যৰ পিছতেই এই ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে । ১৫টাতকৈও অধিক ছাত্ৰ সংগঠনৰ লগতে শিক্ষক তথা বিৰোধী দলপতি তেজস্বী যাদৱেও সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ।
আৰক্ষী বিষয়া আহত; শিক্ষাৰ্থীক আটক
৭০ সংখ্যক বিপিএছচি পৰীক্ষা বাতিলৰ দাবীত মঙলবাৰে গান্ধী ময়দানৰ পৰা ৰাজভৱনলৈ সমদল কৰি অহা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে । ইয়াকে লৈ শিক্ষাৰ্থী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হয় । প্ৰতিবাদকাৰীয়ে শিল নিক্ষেপ কৰাত ডিএছপি কামাখ্যা নাৰায়ণ আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাত আৰক্ষীয়ে লাঠিচালনা কৰে ।
बिहार में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में विलंब, निरंतर पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने एवं परिणाम जारी होने में हो रही देरी को लेकर छात्र व अभ्यर्थियों में व्याप्त गहरे असंतोष, चिंता और उनकी मांगों को सुनने व उन्हें पूर्ण करने को लेकर मुख्यमंत्री, बिहार को पत्र लिख सरकार को यथास्थिति से… pic.twitter.com/gMQWh3stia— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) August 24, 2026
আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা প্ৰদান কৰা বাবে ক্ষুব্ধ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বেৰিকেড ভাঙি পেলায় । আনকি প্ৰতিবাদকাৰীয়ে মেট্ৰ’ৰ কামৰ বাবে স্থাপন বেৰ আদিৰো ক্ষতিসাধন কৰে । জনসমাগম নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে আনকি পানী হিলৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলীয়া হয় ।
সকলো সমস্যাৰ সমাধান হ’ল : শিক্ষামন্ত্ৰী
ইপিনে, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত বিহাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মিথিলেশ তিৱাৰীয়ে মন্তব্য় আগবঢ়াইছে । সকলো সমস্যাৰ সমাধান হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "যিবোৰ সমস্যাৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিবাদ জনাইছে সেইবোৰ সমাধান কৰা হৈছে । আমাৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ সমস্যাৰ সময়োপযোগী সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে । যুৱক-যুৱতীসকলে উত্থাপন কৰা প্ৰতিটো বিষয় আমি সমাধান কৰিছো ।"
তেজস্বী যাদৱে এই আন্দোলনক সমৰ্থন কৰাত শিক্ষামন্ত্ৰী মিথিলেশ তিৱাৰীয়ে কটাক্ষ কৰি কয়, " দশম শ্ৰেণীৰ ব'ৰ্ড পৰীক্ষাও নিদিয়া কোনোবাই পৰীক্ষাত পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা বুলি শুনি মোৰ হাঁহি উঠিছে । এই বাবে মই পুনৰ তেজস্বী জীক বিহাৰৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰি দশম শ্ৰেণীত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ কৈছো । তেওঁ তাৰ পিছত আমাক পৰীক্ষাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াওক ।"
নাৰ্ছিং কলেজৰ ফাৰ্মাচী- লেব টেকনিচিয়াৰ অংশগ্ৰহণ :
বিহাৰৰ বিভিন্ন নাৰ্ছিং কলেজৰ লগতে ফাৰ্মাচী আৰু লেব টেকনিচিয়ানৰ দৰে অন্যান্য পাঠ্যক্ৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়েও এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
কৃষকেও আগবঢ়াইছে সহায়ৰ হাত:
উপগ্ৰহীয় চহৰখনত হোৱা এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ ঘেৰাও কৰিবলৈ গান্ধী ময়দানৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ কৃষকো উপস্থিত হয় । এইসকল কৃষকে পাটলিপুত্ৰ উপগ্ৰহীয় চহৰ নিৰ্মাণৰ বিৰোধিতা কৰে । তেওঁলোকে সেই মাটিত বছৰি তিনিবিধ শস্যৰ খেতি কৰে বাবে উপগ্ৰহীয় চহৰ নিৰ্মাণৰ বিৰোধিতা কৰা বুলি কয় । তেওঁলোকে মাটি বিক্ৰী কৰি ছোৱালীক বিয়া দিয়াৰ লগতে পুত্ৰক পঢ়ুৱাবলগীয়া হয় বাবে এই মাটি চৰকাৰক কোনো কাৰণতে গতাই নিদিয়ে বুলি সকীয়াই দিয়ে ।
ছাত্ৰ নেতাক প্ৰহাৰ :
পাটনাত বিগত ৯ দিন ধৰি অনশন কৰি থকা ছাত্ৰ নেতা অমন যাদৱে এই পদযাত্ৰাৰ সময়ত গান্ধী ময়দানৰ এছএইচঅ’ৰ বিৰুদ্ধে প্ৰহাৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । তেওঁ এই ঘটনাৰে জড়িতক শীঘ্ৰে নিলম্বন কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ।
চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা হৈছিল যদিও চুক্তিত হোৱা নাই: ছাবা আফ্ৰিন
আইএছএৰ ৰাজ্যিক উপ-সভাপতি ছাবা আফ্ৰিনে কয়, "তেওঁলোকে বিভিন্ন পৰীক্ষাত নিয়ন্ত্ৰণ আৰু স্বচ্ছতাৰ দাবীত যোৱা ১০ দিন ধৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে । লগতে চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে একক পৰীক্ষাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ বিষয়ে চৰকাৰে ভালদৰেই জ্ঞাত । এই সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা হৈছিল যদিও কোনো চুক্তিত উপনীত নহ’ল ।"
১৫টাতকৈও অধিক ছাত্ৰ সংগঠনৰ ১৩ দফীয়া দাবী :
- ৭০ সংখ্য়ক বিপিএছচি পৰীক্ষা পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব
- ১,৭৯৯ ইন্সপেক্টৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা বাতিল
- এটা স্তৰৰ পৰীক্ষাৰ বাবে টিআৰই-৪ শিক্ষক নিযুক্তি
- শীঘ্ৰে বিএছএচচি পেণ্ডিং পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা
- বিইটি পৰীক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়া তৎক্ষণাত আৰম্ভ
- লাইব্ৰেৰিয়ান আৰু অন্যান্য চৰকাৰী নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ
- স্বচ্ছতাৰ বাবে পৰীক্ষাৰ পিছত পৰীক্ষাৰ্থীক প্ৰশ্নকাকত, উত্তৰ বহী আৰু অ’এমআৰ শ্বীট দিয়া
- চৰকাৰী নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে এটা নিৰ্দিষ্ট বাৰ্ষিক কেলেণ্ডাৰ
- প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু পৰীক্ষাৰ ৰিগিঙৰ বাবে দায়ীসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ
- বয়সৰ সীমা, বাসস্থান নীতি আৰু নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত বাকী থকা নিযুক্তিৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহৰ ওপৰত নীতি প্ৰণয়ন
লগতে পঢ়ক:অৱসৰৰ পিছতো ব্লেকব'ৰ্ড-শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত ব্য়স্ত এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী
হিজাব ইছলামৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ নহয়: এলাহাবাদ উচ্চ ন্য়ায়ালয়